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Приморцам - достойное жилье
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Большая стройка началась

04 Мая 2016, 13:01 | Приморье

Выставка «Город» задала координаты новому строительному сезону

В Приморье новый строительный сезон традиционно начат с популярной выставки «Город», в этом году проходившей уже в 23-й раз. В том числе второй раз в «Фетисов Арене» на выставочной площади около 4,6 тыс. кв. метров, а также на открытой площадке. Отрадно, что, несмотря на кризис, в этом году на выставке отметилось рекордное количество участников за всю ее историю, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Впервые на бизнес-площадку вышел отраслевой строительный институт «ДальНИИС», а это значит, что наука наконец начала приближаться к стройке и к тем, кто желает строить. Активное участие в мероприятиях и в экспозиции выставки приняли и архитекторы, причем впервые с участием своего СРО проектировщиков Приморского края.

Стройка начинается с проекта, и посетители с помощью проектировщиков за короткое время могли для себя выбрать дом своей мечты. В какой-то степени этому способствовала и традиционная для «Города» выставка приморских архитекторов «Зодчество».


 

 

Особый вес выставке придало участие таких значимых на рынке нового жилья компаний, как КППК «Приморкрайстрой», «Ренесанс Актив», «Каньон» и др., занимающихся возведением многоквартирных жилых домов. Достаточно много внимания посетителей было и к застройщику Снеговой Пади «Д», поскольку приморцы сегодня проявляют интерес к программе «Жилье для российской семьи». Сегодня 1 кв. метр жилья, строящегося по этой программе, должен предлагаться ее участникам всего по 35 тыс. рублей.

Особый акцент на выставке был сделан в пользу малоэтажного строительства: демонстрация технологий «своего дома», широкое предложение комплектующего оборудования, систем, строительных материалов и пр.

Строительству была посвящена и 5-я Дальневосточная конференция «Развитие жилищного строительства». Знаковым был тот факт, что на этот раз выступающие говорили не только о том, как сделать строительство дешевле, но и о том, как строить, чтобы жилье было дешевле в эксплуатации.

Интересными оказались и пленарное заседание 5-й Дальневосточной конференции «Развитие жилищного строительства», и панельные дискуссии «Малоэтажное строительство» и «Создание комфортного городского пространства. Лучший российский и зарубежный опыт». В них, в частности, приняли участие и итальянские проектировщики, которые подписали с приморскими ряд меморандумов о сотрудничестве. Стоит отметить, что итальянские идеи действительно интересны, хотя пока трудно представить, что в Приморье появятся итальянские домики на семью, опоясывающие внутренний дворик, или многоэтажное здание, на балконах которого растут кустарники и небольшие деревца.

На выставке шел откровенный разговор о строительстве нового жилья. Так, на «круглом столе», посвященном антикоррупционной деятельности, председатель Союза многодетных семей приморского края Ирина МЕДВЕДЕВА отметила, что строители в последние годы лишились части своего рынка по той причине, что многодетные семьи получили неподготовленные к строительству участки и не смогли на него выйти. Из почти двух тысяч владивостокских семей построили себе дома пока две семьи, еще две - строят. Остальные теряют надежду. Если изначально желали строить себе дома около 40% семей, получающих участки, то теперь - всего лишь около 10%. Несколько лучше ситуация в других муниципалитетах.

Особенно интересным для посетителей выставки оказался круглый стол «Новые возможности для инвестирования: ТОРы и СПВ. Презентация инвестиционных проектов», проведенный Инвестиционным агентством Приморского края. Он прошел при полном большом зале, с участием китайской делегации.

Расширенный экспертный совет по обеспечению качественным жильем в Приморском крае на этот раз серьезное внимание уделил строительным материалам. Известно, что на них зачастую приходится до 60-75% стоимости строительства объекта, и найти резервы снижения цен на стройматериалы – значит найти возможность расширить емкость рынка. А она сегодня крайне мала. 

Особым достоинством выставки «Город» остается то, что она служит активной площадкой для делового диалога между властью и бизнесом, общественными организациями и профессиональными объединениями. Как всегда, на высоте были соучредители выставки – администрация Приморского края, администрация Владивостока, Торгово-промышленная палата Приморского края, бессменный организатор в лице ООО «Дальэкспоцентр». Проявили активность Национальное объединение участников стройиндустрии (НОСИ), Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), «Деловая Россия» и другие.

Выставка завершила свою работу. Но ее рабочий настрой, задел на оптимизм в делах должны стать для ее участников и посетителей основой успеха нового строительного сезона.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Виктор Кудинов
Теги: строительство  выставка  жилье 













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