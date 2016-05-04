Недешевые метры

Ценообразование предложений в каждой отдельной новостройке меняется со временем и напрямую зависит от стадии строительства и темпов продаж

По данным Приморскстата, в 2016 году средняя стоимость квадратного метра по Приморскому краю колеблется от 52,1 до 85,7 тыс. за квадратный метр. Впрочем, цена жилья во Владивостоке серьезно отличается от среднекраевой. В этом журналист деловой газеты «Золотой Рог» убедился в ходе экскурсии по новостройкам, организованной Сбербанком, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

ЖК «Оникс»

Первым объектом экскурсии стал жилой комплекс «Оникс», расположенный на кольце Третьей Рабочей. «Оникс» позиционируется как жилье бизнес-класса, при этом дома будут сданы в середине 2017 года в эксплуатацию без отделки. Горячего водоснабжения в доме также не предусмотрено.

Нижняя граница цены квадратного метра в данном комплексе - 87 тыс. руб., верхняя - более 100 тыс. Так, трехкомнатные квартиры площадью 130 м2 обойдутся покупателю примерно в 13 млн, двухкомнатные, площадью 74,5 м2, – в 7 млн 685 тыс., однокомнатная квартира с минимальной площадью 52 м2 – в 4,5 млн.

Много вопросов у потенциальных покупателей вызывала свободная планировка (которая характерна практически для всех новостроек Владивостока). «Я хочу заезжать в отделанную квартиру, у которой уже есть межкомнатные стены, - поделилась одна из присутствующих на экскурсии женщин. - И боюсь, на первичном рынке мне такого предложения не найти».

«Александрит»

Сдача дома на Жигура, 18 в эксплуатацию произойдет уже в 1 квартале 2017 года. В «Александрите» продаются двухкомнатные и однокомнатные квартиры. Так, квадратный метр «однушки», площадью от 42,5 кв. м до 46,2 кв. м, исчисляется 89 тыс. руб. Цена метра в двухкомнатных квартирах, площадью от 57,8 кв. м до 75,9 кв. м, колеблется от 74,4 тыс. руб./кв. м до 78 тыс. руб./кв. м.

Много вопросов вызвали маленькая придомовая территория и, как следствие, отсутствие парковочных мест. Впрочем, представитель застройщика уверил, что машиномест потенциальным покупателям хватит (хоть и не всем): проектом дома предусмотрено целых 15 гаражей, рассчитанных на одно-два машиноместа. В данный момент, правда, в продаже остались только двухместные гаражи, стоимостью 3 млн рублей. «Застройщик «Новый дом» позаботился не о железных конях, а о людях, и выделил придомовую территорию под рекреационную зону», - заявил представитель застройщика. Хотя и признал, что большую часть рекреационной зоны будет занимать скала, которую облагородить крайне сложно.

На вопрос о том, выиграла ли компания «Новый дом» судебные тяжбы за земельный участок под домом Жигура, 18, представитель застройщика ответил утвердительно. Так, арбитражный суд признал незаконным постановление администрации Владивостока, которая отказалась выдавать застройщику разрешение на отклонение предельных параметров строительства.

ЖК «Сабанеева, 16»

А вот застройщику «Владстройзаказчик» пришлось пожертвовать частью придомовой территории жилого комплекса «Сабанеева, 16» из-за соседства с историческим объектом - фортом. Впрочем, площадь осталась по-прежнему внушительной. Так, на территории будет предусмотрена автопарковка открытого типа на 70 машиномест, а также четырехэтажная автостоянка закрытого типа на 80 машиномест.

Сам жилой комплекс «Сабанеева, 16» состоит из двух домов, первый из которых будет сдан уже в 4 квартале 2016 года, а второй – в 4 квартале 2017 года.

В каждом доме продаются 1-комнатные и 2-комнатные квартиры. 1-комнатные квартиры в жилом доме № 1, площадью от 51,7 до 66,4 кв. м стоят от 3 463 900 до 4 249 600 руб. 2-комнатные, площадью от 79,1 до 85 кв. м – от 4 904 200 до 5 270 000 руб.

Стоимость квартир в жилом доме № 2 на данный момент такова: 1-комнатные, площадью от 36,1 до 66,4 кв. м обойдутся от 2 707 500 до 4 116 800 руб. 2-комнатные, площадью от 67,6 до 85 кв. м, – от 4 326 400 до 5 100 000 руб.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Вера ЛАГВИЛАВА, начальник отдела новостроек компании «Городской Риэлторский Центр»:

- Ценообразование любой новостройки задается комплексом вполне понятных факторов. Есть особенности объектов: это расположение, технические характеристики, уровень проработки инфраструктуры дома и т.п. Они напрямую влияют на комфорт проживания в доме и, соответственно, на стоимость квартир. Однако ценообразование предложений в каждой отдельной новостройке меняется со временем и напрямую зависит от стадии строительства и темпов продаж. Чем выше готовность объекта и меньше пул оставшихся предложений - тем выше стоимость покупки. Есть еще такие факторы, как репутация компании-застройщика и форма продажи. Они влияют скорее косвенно: зарекомендовавшая себя на рынке компания, предлагающая свои объекты по наиболее безопасной и законной форме покупки - договору долевого участия со страхованием ответственности застройщика, - имеет больше шансов на высокий спрос. В связи с этим на таких объектах выше темп продаж, а значит, меньше интервалы между повышениями цен.

Я не могу сказать, что цены, сформировавшиеся сегодня на рынке Владивостока, способствуют снижению спроса. Застройщики переживают за спрос, если честно, сильнее, чем покупатели. И если бы по такой цене спроса не было, она стала бы другой. Однако практика показывает, что по этим ценам, с учетом возможностей рассрочки и ипотеки с господдержкой, население Владивостока квартиры все-таки покупает.

Конечно, вложение в строящийся объект для многих не совсем комфортно, и мы регулярно слышим от клиентов вопрос о влиянии кризиса на перспективы достройки объектов. Риски, конечно, есть - и здесь в первую очередь важно крайне внимательно подходить к выбору новостройки. Сегодня законодательство дает неплохие возможности страховки рисков дольщиков, и при грамотном подходе к выбору первичный рынок рассматривать можно и нужно.





На фото: Стать новоселами жилых комплексов "Сабанеева, 16" (на верхнем фото) и "Александрит" можно в ближайшей перспективе. Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.