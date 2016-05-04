Дальний Восток берется за отвертку

В Приморье планируют наладить сборку грузовиков и пассажирских автобусов

Успешный пример компании «Соллерс», девальвация рубля и льготный режим ТОРов и Свободного порта Владивосток (СПВ) подтолкнули дальневосточный бизнес к реализации машиностроительных проектов - регион становится сборочной площадкой для азиатского автопрома. В частности, в Приморье планируют наладить сборку грузовиков и пассажирских автобусов, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», южнокорейская Daewoo Bus Global рассматривает варианты организации в Приморье сборки автобусов и грузовиков под маркой Daewoo (подобный завод готовится к запуску в Ингушетии), китайская Dongfeng ищет партнеров для сборки автобусов, при этом не исключено, что конечный продукт получит российское название.

Досье "Золотого Рога": Корпорация Dongfeng была основана в 1969 году. В ее состав входят предприятия по производству малотоннажной и крупнотоннажной коммерческой техники, а также ряд совместных предприятий, которые образовались в ходе объединения компании и ведущих японских, американских и европейских производителей грузового и пассажирского транспорта и автокомпонентов.

Проекты предполагают использование технологии сборки автомобилей SKD или CKD (литера KD означает Knocked Down, то есть «разобранный»).

CKD (Completely Knocked Down) – это сборка полностью разобранных машинокомплектов, по сути полноценное производство со сваркой и окраской кузовов, которое сейчас существует на АвтоВАЗе, ГАЗе, УАЗе, ТагАЗе, на заводах Ford, Toyota.

SKD (Semi Knocked Down, в Приморье называют «конструктором») – более простое производство, которое часто называют «отверточным» или крупноузловым. На завод из-за границы в специальных металлических конвейерах поставляются детали автомобиля в сборе. Это кузов автомобиля, двигатель, элементы подвески, трансмиссия и другие детали. По этому пути пошло ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР), совместное предприятие японского автопроизводителя Mazda и российского ОАО «Соллерс».

Но если сравнить методику сборки автомобилей за границей и как собирают машины в России - это две большие разницы. Качество сборки зависит не от передовых решений на заводе и высокотехнологичного оборудования, а от тех, кто задействован непосредственно в технологическом процессе на конвейере. Это относится и к отверточной сборке автомобилей SKD.

Самая простая технология - SKD 0, которую иногда еще называют DKD (Disassembled Knock Down): с уже готового автомобиля снимают двигатель, коробку передач, подвеску и некоторые более мелкие узлы (зеркала, фары, бамперы и т.д.), чтобы провести через таможню в качестве машинокомплекта. По такой технологии работал, например, завод Volkswagen в Калуге.

Технологии SKD 1, 2 и 3 предусматривают увеличение числа операций на сборочном производстве, а наиболее «продвинутый» уровень - это мелкоузловая сборка SKD 4, которую также именуют MKD (Medium Knocked Down). В этом случае на завод приходят «голые» окрашенные кузова и полный набор комплектующих. Конечно, сборка автомобилей из таких комплектов занимает гораздо больше времени и ресурсов, чем крупноузловая, но в итоге стоимость машины должна оказаться ниже, а степень локализации производства - соответственно, выше. Пример такого подхода к сборке автомобилей - площадка BMW на калининградском «Автоторе».

Партнерами азиатских производителей могут выступить группа компаний «Сумотори» и ООО «Транслайн». Последнее уже объявило о планах инвестировать 1,067 млрд рублей в запуск в Приморье завода по сборке пассажирских автобусов. Проект рассчитан на 5 лет, срок окупаемости закладывается в 4 года. Компания планирует организовать 155 рабочих мест. Проект в настоящее время проходит доработку и претендует на статус резидента СПВ. NPV проекта (от англ. net present value - разница между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к моменту оценки инвестпроекта) оценивается в 1,55 млрд рублей.

ГК «Сумотори», в свою очередь, планирует наладить в рамках СПВ сборку грузовиков. Соответствующая договоренность с китайскими партнерами была достигнута в рамках бизнес-форума в провинции Цзилинь.

«Мы («Сумотори») договорились о совместном производстве грузовых автомобилей с одним из крупнейших китайских производителей и даже успели совершить экскурсию на завод. Готов констатировать, что мы нашли достойных партнеров, с которыми будем довольно масштабно развивать не только (проект) «Приморское кольцо» и грузовое производство на базе техцентра, но также договорились о создании крупного проекта в области сельского хозяйства», - сказал руководитель группы компаний «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.

Напомним, что ООО «ТРК «Приморское кольцо» (входит в ГК «Сумотори») с проектом спортивно-туристического комплекса в Приморье уже получило статус резидента СПВ.

Досье "Золотого Рога": Технохолдинг «Сумотори» работает на российском рынке с 1998 года. Осуществляет, в частности, продажу грузовой и строительной техники, запчастей, ремонт и техобслуживание. Численность сотрудников составляет 460 человек. ООО «Технохолдинг «Сумотори» (базовая компания ГК «Сумотори») зарегистрировано в Артеме с уставным капиталом 8,54 млн рублей. 95% долей ООО принадлежит гендиректору ООО Виталию Веркеенко.

Ранее генеральный менеджер Daewoo International Corporation ПАК Кван Ин озвучил, что предприятие также изучает возможность работы в условиях СПВ.

«Мы (Daewoo) ведем проекты по производству автомобилей, которые хорошо развиваются в европейской части России, но пока совсем не работаем в Дальневосточном регионе. Мы знакомы с планами развития Дальнего Востока, о которых заявляют руководители разного уровня. И, по нашим оценкам, проект автопроизводства может быть очень перспективным», - отмечал представитель южнокорейской корпорации.

Не менее амбициозные планы и у наших соседей по региону. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» (ДДСК, Комсомольск-на-Амуре) планирует диверсифицировать бизнес за счет создания в Комсомольске-на-Амуре сборочного производства китайских грузовиков Sinotruck. Предполагается, что сборка будет осуществляться на двух площадках на территории опережающего развития «Комсомольск» - «Амурлитмаш» и «Парус».

Реализацию проекта первого в России завода по сборке большегрузных машин Sinotruсk марки Howo планируется начать с запуска экспериментального цеха по сборке первых 100 большегрузов на площадке «Амурлитмаш». Предполагается, что в рамках второго Восточного экономического форума ДДСК подпишет с Sinotruсk соглашение по сборке уже на «Парусе». Начать строительство завода на площадке «Парус» планируется в 2017 году. На первом этапе производственные мощности составят 300-800 автомобилей в год, к 2020 году выпуск увеличится до 4 тыс. единиц в год.

В настоящее время ДДСК определяет, насколько сборка выгоднее импорта готовых машин, а также решает вопросы, связанные с сертификацией новых моделей транспортных средств на территории Таможенного союза и возмещением утилизационного сбора для автопроизводителей.

Досье "Золотого Рога": ООО «Дальневосточная дорожно-строительная компания» занимается продажей и сдачей в аренду спецтехники, имеет базы в нескольких городах Хабаровского края, а также в Магадане. ООО зарегистрировано в августе 2007 года, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Единственный учредитель – Петр МИГАЛЧАН. China National Heavy Duty Truck (Sinotruck) - крупнейший в КНР производитель тяжелых грузовиков.

Кроме того, ООО «СТК» (Хабаровский край, официальный дистрибьютор китайского производителя дорожно-строительной, карьерной и складской техники LiuGong) планирует инвестировать 1,4 млрд рублей в запуск цеха сборки китайской дорожно-строительной и сельхозтехники в рамках площадки «Ракитное» ТОР «Хабаровск».

СТК планирует наладить в России производство фронтальных погрузчиков четырех моделей, а также три вида универсальных сельскохозяйственных тракторов.Ожидается, что благодаря производству деталей, комплектующих и самостоятельной сборке цена конечной продукции будет ниже аналогов примерно в два раза.

ООО «СТК» зарегистрировано 2 декабря 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственным учредителем является ООО «Спецтехника К» (Хабаровск), принадлежащее Юрию МЯСНИКОВУ. ООО «Спецтехника К» занимается поставками китайской техники на рынки России и СНГ. В линейке предложений, размещенной на сайте компании, присутствует практически весь спектр автотехники и дорожно-строительной техники. Изготовители - китайские компании Howo, Foton, Dongfeng, Tiema, Changlin, Lingong.

Напомним, что в настоящее время во Владивостоке уже действует автосборочное производство «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». В ближайшее время ООО «МСМР» должно подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК) с межведомственной комиссией при Минпромторге РФ. Новый режим сборки будет действовать вплоть до 2023 года.

Подписание контракта уже одобрено межведомственной комиссией при Минпромторге РФ. По условиям контракта автопроизводитель принимает на себя обязательства построить новые производственные мощности на своем предприятии во Владивостоке. МСМР создаст новые мощности по производству 50 тыс. двигателей в год, вложив 2 млрд рублей. Кроме того, компания обязуется освоить выпуск обновленных версий автомобилей Mazda, а также автомобильных двигателей Mazda Sky Activ-G.

В настоящее время в Совете Федерации на рассмотрении находится законопроект, в рамках которого участники СПИК могут быть приравнены к участникам региональных инвестиционных проектов (РИП), что позволит для них обнулить налог на прибыль в федеральной и региональной части.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.