Работа в формате диалога

К обсуждению «дорожных карт» в Приморье активно подключилось бизнес-сообщество

Полтора месяца представители предпринимательского сообщества и власти обсуждали отраслевые дорожные карты, которые призваны улучшить инвестиционный климат в Приморском крае. Всего от бизнеса поступило более 400 предложений, а в дискуссии приняло участие 170 экспертов, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Работа над Национальным рейтингом инвестиционной привлекательности и созданием условий для комфортного ведения бизнеса ведется в Приморье уже не первый год в рамках краевой государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Однако в этому году к ней изменился принципиальный подход: дорожные карты формировались проектными командами с применением новых для органов власти методик проектного управления.

В бизнесе метод проектного управления применяется давно и зарекомендовал себя как эффективный инструмент реализации сложных и многоступенчатых задач. Теперь эта технология приходит и в органы государственной власти - такую задачу неоднократно в своих выступлениях ставил перед субъектами Федерации президент России Владимир ПУТИН. Во многих регионах проектное управление применяется для реализации отдельных инициатив. Приморский край по этому пути продвинулся гораздо дальше остальных, став практически единственным субъектом, где для управления проектами создан самостоятельный исполнительный орган – департамент проектного управления Приморского края.

Досье «Золотого Рога»: Первыми в рамках проектного управления в крае реализуются четыре проекта: программа повышения инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга, территории опережающего развития «Михайловский» и «Надеждинская» и второй Тихоокеанский туристский форум.





«С Национальным рейтингом мы работаем как с программой, - рассказывает и.о. директора департамента проектного управления Приморского края Кристина ШУВАЛОВА. - Что такое программа в проектном подходе? Это проекты и мероприятия, которые объединяет одна цель. В нашем случае – это улучшение инвестиционного климата. Внутри этой программы у нас семь проектов. Над ними стоит функциональный проектный офис в лице Инвестиционного агентства Приморского края. Это звено в управлении таким сложным комплексным проектом позволяет нам наладить тесное взаимодействие с бизнесом. Инвестиционный климат создается для предпринимателей, и нам крайне важно понимать их потребности. Задача органов власти - их услышать, внести пожелания в дорожные карты, т.е. в планы мероприятий, установить сроки исполнения и ответственных».

В рамках программы по улучшению инвестиционного климата эксперты от власти и бизнеса обсудили семь дорожных карт: «Земельные ресурсы и недвижимость», «Трудовые ресурсы и образование», «IT-инфраструктура», «Энергетика», «Транспорт», «Строительство» и «Предпринимательство и инвестиции».

«Нашей задачей было показать свое видение ситуации и получить обратную связь от конечных потребителей услуг – приморского бизнеса. Дорожная карта – по сути пошаговый сценарий развития определенной сферы. Итоговый документ с учетом предложений экспертов будет максимально соответствовать ожиданиям бизнеса», – отметила Кристина Шувалова, подчеркнув, что процесс работы идет в строгом соответствии с методикой Агентства стратегических инициатив и поручением президента.

Для работы над каждой из тем была сформирована команда во главе с руководителем проекта – представителем профильного департамента администрации края. Итогом работы проектных команд и стали дорожные карты – комплексный план мероприятий, направленных на достижение конкретного результата. Органы власти представили в них свое видение тех шагов, которые необходимо предпринять для улучшения инвестиционного климата, и вынесли свои предложения на суд бизнес-сообщества.





Роль связующего звена между властью и бизнесом выполнило Инвестиционное агентство Приморского края. «Мы поставили перед собой цель привлекать к обсуждению каждой из дорожных карт не менее 30 экспертов из деловой среды, - говорит заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Елена ЯСКЕВИЧ. – И нам это удалось. Эксперты получали весь материал заблаговременно, и на обсуждения приходили уже подготовленными, со своими инициативами. Всего было получено 420 предложений от представителей бизнеса. Причем мы применили не только практику устного обсуждения. У каждого из экспертов была возможность заполнить анкеты: все люди разные, и многие не готовы выступать публично, однако это не значит, что им нечего сказать. Этот ход оказался верным: от предпринимателей мы получили 110 анкет, в которых содержалось 297 конкретных предложений».

Бизнес-сообщество со своей стороны также высоко оценило уровень получившегося диалога.





«Участие бизнеса в работе проектного офиса действительно имеет очень большое значение, так как дает возможность учесть в дорожных картах те нюансы, которые для представителей органов власти неочевидны, - говорит председатель президиума Общественного совета предпринимателей Приморья Юлия ПАК. – Рекомендации предпринимателей, которые в своей ежедневной работе сталкиваются с теми или иными трудностями, представляют большую ценность. Поэтому их замечания и предложения, внесенные в дорожные карты, мы уверены, сыграют не последнюю роль в формировании благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае».

Обсуждения дорожных карт по всем направлениям получились достаточно жаркими. Наиболее острые дебаты развернулись при обсуждении проектов «Земельные ресурсы и недвижимость» и «Транспорт».

В результате обсуждений в дорожные карты вносились не только ценные предложения, но и новые разделы. Так, в дорожную карту по транспорту было решено внести дополнительную главу, посвященную грузоперевозкам. Оказалось, что для Приморья, где идет активная реализация транспортно-логистических проектов, этот раздел имеет особое значение.

Обсуждая карту «Энергетика», предприниматели предложили профильному департаменту разработать карту энергетических сетей Приморского края, которая бы позволяла получить наглядное представление о возможностях подключения к сетям в тех или иных районах края.

Наибольшее количество экспертов собрала карта «Предпринимательство и инвестиции» - работая с ней, предприниматели внесли более 100 предложений.

«Предложений было много, и что хочется отметить особо, большинство из них – по существу. Если говорить о тех предложениях, которые звучали практически на каждом обсуждении, так это пожелание что называется «чаще сверять часы», то есть обмениваться мнениями на постоянной основе, - подводит промежуточный итог работы Елена Яскевич. – Мы полностью поддерживаем это предложение и специально для этих целей уже в ближайшее время на сайте инвестиционного агентства появятся анкеты, которые можно будет заполнять онлайн через личный кабинет. Они позволят оперативно отслеживать ситуацию, делать срезы мнений в бизнес-сообществе и при необходимости вносить в проектную документацию изменения. Ведь одно из преимуществ дорожной карты заключается в том, что она абсолютно мобильна и подлежит корректировкам, если это будет способствовать лучшему результату».

Несмотря на то что все дорожные карты уже проанализированы бизнесом и рекомендации от предпринимательского сообщества получены, работа над проектами еще не закончена: сегодня проектные команды заняты внесением в документы изменений и рекомендаций. Только после этого они будут представлены на утверждение губернатору Приморского края. После подписания «дорожных карт» главой региона начнется не менее сложный этап – реализация проектной документации. За этим процессом будут внимательно следить проектный офис в лице Инвестиционного агентства Приморского края и департамент проектного управления. Их усилия будут направлены на постоянный мониторинг выполнения всех запланированных мероприятий.

На верхнем фото: В результате обсуждений в дорожные карты вносились не только ценные предложения, но и новые разделы.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.