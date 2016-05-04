Долгостроям придают ускорение

В Приморье успешно оказывается помощь обманутым дольщикам

Благодаря вмешательству руководства края и правоохранительных органов за последние несколько лет в Приморье было завершено строительство десяти многоэтажных жилых зданий, и сотни семей, хотя и с большой задержкой, смогли въехать в новые квартиры. В этом году по проблемt были приняты новые решения, которые могут быть применены и к другим нашим уже немногим оставшимся проблемным долгостроям, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

В Партизанске раздают квартиры и компенсации

Два года назад, во время Большого проезда губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО по краю, к нему с жалобой на обман в долевом строительстве обратились жители Партизанска. В результате оперативных мер в 2014 году был достроен и введен в эксплуатацию дом на 24 квартиры по улице Замараева, 22/2.

К настоящему времени высокой степени готовности достиг и соседний с введенным 36-квартирный дом по адресу Замараева, 20/1. Но его мало, чтобы уже в этом году удовлетворить просьбы всех обманутых дольщиков города. Поэтому тем, кому не хватит квартир в достраиваемом доме, решено выплатить компенсации для покупки нового жилья. Это решение губернатор принял во время последнего своего посещения Партизанска после знакомства со строительной площадкой. И добавил: «Я дал поручение решить эту проблему до конца года, поэтому попросил депутата Законодательного собрания от Партизанска Викторию НИКОЛАЕВУ подключиться к работе».

Неординарное решение по компенсациям было принято в связи с тем, что после посещения стройплощадки глава региона посчитал нецелесообразным достраивать все четыре оставшиеся недостроенными дома жилого комплекса на ул. Замараева. По его поручению будет достроен лишь дом по ул. Замараева, 20/1. На это, по оценкам специалистов КППК «Приморкрайстрой», надо около 10 млн рублей, которые еще следует изыскать. На этом доме осталось завершить устройство наружных сетей и внутренних перегородок, установить сантехнику, сделать благоустройство и озеленение территории.

Три других дома решено не достраивать, потому что два из них застыли на стадии фундамента, а на третьем строительная готовность не выше 50%. Дольщикам, не попавшим в достраиваемый дом, и будут предложены компенсации.

Губернатор оценил работу по решению проблемы обманутых дольщиков в Партизанске как неудовлетворительную и потребовал от главы Партизанского городского округа Александра ЗРАЖЕВСКОГО в течение десяти дней разработать муниципальную программу, призванную окончательно решить проблему дольщиков города, которая будет осуществлена на 80% за счет краевого бюджета и на 20% - за счет муниципального. К поискам вариантов жилья, устраивающего людей, предложено привлечь риэлторов. В дальнейшем решение проблемы на «жестком» контроле будут держать вице-губернатор Олег ЕЖОВ и куратор этой территории от краевой администрации Алексей СУХОВ.

Владимир Миклушевский потребовал: «Проработайте вопрос с правоохранительными органами. Люди, которые украли деньги у дольщиков, должны быть наказаны по всей строгости закона». То есть к ответственности должна быть привлечена компания «Партизанскстрой».

В отчете прокуратуры Приморского края за 2015 год отмечено, что на территории Партизанского ГО застройщик не исполнил обязательства в отношении 107 человек, которые не получили в обещанные сроки новое жилье в рамках долевого строительства. Причиненный им ущерб превысил 137 млн рублей. Прокуратура г. Партизанска, соответственно, возбудила уголовное дело в связи с причинением имущественного ущерба в особо крупном размере.

До недавнего времени в Партизанске официально признавался проблемным всего один дольщик. Но по итогам двух весенних поездок в город специалистов инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края от людей было принято еще 34 заявления о включении в сводный реестр обманутых дольщиков. И эта работа продолжается.

ЖК «Олимп» достроит «Приморкрайстрой»

Дольщики ЖК «Олимп», возводящегося во Владивостоке по адресу: ул. Грибоедова, 46 еще с 2007 года, в конце прошлого года обратились к вице-губернатору Приморья Олегу Ежову с просьбой о содействии в смене застройщика по этому объекту. Они ходатайствовали о том, чтобы передать право достройки объекта от проштрафившейся перед ними компании «Пасифик Инвест Строй» пользующейся их доверием Единой дирекции по строительству Приморского края (КППК «Приморкрайстрой»). В ноябре между дольщиками, застройщиком и «Приморкрайстроем» был подписан и предварительный договор о намерениях по завершению строительства проблемного жилого комплекса.

Недавно «Приморкрайстрой» подписал с прежним застройщиком договор о переуступке прав и обязанностей по строительству ЖК «Олимп». Открылась возможность достроить его уже в этом году. В Единой дирекции отметили, что «предстоит довольно большой объем работ по устройству внутренних и внешних сетей. Необходимо получить техусловия для подключения дома к сетям тепло-, электро- и водоснабжения». Кроме этого, с каждым участником строительства к договорам долевого участия потребовалось заключить трехсторонние дополнительные соглашения.

Вице-губернатор Олег Ежов сказал, что только от самих дольщиков сегодня зависит, насколько быстро их проблема будет решена с помощью казенного предприятия.

А представители дольщиков отмечают, что для них особенно важно, чтобы завершение строительства было «прозрачным», и со своей стороны они, как только экспертами будет названа необходимая для завершения строительства сумма, распределят цифры взносов по всем дольщикам и внесут эти деньги.

То, что «Приморкрайстрой» со своей задачей справится, можно судить по тому факту, что ранее им в короткие сроки уже был достроен большой проблемный 10-этажный панельный дом на Третьей Рабочей по ул. Тобольской, 11.

На очереди недострой на Кипарисовой

По пути дольщиков «Олимпа» во Владивостоке решились пойти участники еще одного долевого строительства – дома на ул. Кипарисовой, 26, который строится около десяти лет. Надежды дольщиков на быстрое и честное строительство не оправдались. Застройщик, компания ООО «Дальстройконтракт», в поисках выгоды пошло на изменение проекта, повлекшего увеличение этажности дома с 10 до 19 этажей, изменение системы конструктивных элементов, количество секций и квартир, сроков строительства, и, в конечном счете, остановку стройки. Изменения проекта не проходили должных согласований и не были внесены в проектную декларацию по дому.

В июле 2014 года в отношении застройщика Арбитражный суд Приморского края ввел процедуру банкротства, в марте минувшего года – внешнее управление, а в августе уже в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В феврале инициативная группа дольщиков обратилась к вице-губернатору Олегу Ежову с просьбой о том, чтобы по дому был определен более ответственный застройщик, который завершил бы его строительство, а также – помочь в расследовании уголовного дела в отношении руководства компании-застройщика, причинившей им существенный ущерб. Тогда, в частности, отмечалось, что по дому есть факты двойных-тройных продаж, и продажи квартир продолжались даже после действий правоохранителей по их запрету. Застройщик также не регистрировал в установленном порядке участников долевого строительства.

По мнению самих дольщиков, в результате действий «Дальстройконтракта» пострадало около 140 участников строительства. Однако в феврале лишь трое из них были зарегистрированы в сводном по краю реестре обманутых дольщиков. И вице-губернатор призвал людей быть более активными, чтобы было понятнее: интересы скольких пострадавших нарушены на самом деле и кого надо защищать.

В конце марта в администрации Приморского края состоялось совещание, на котором более подробно были рассмотрены проблемы завершения строительства этого дома. На нем присутствовало более ста дольщиков. В их присутствии руководитель компании-застройщика подвергся «очной ставке», показав, что в настоящее время он не способен завершить начатое строительство.

Олег Ежов отметил, что сегодня есть понимание, как нужно действовать. Однако застройщик не предоставил информацию о количестве заключенных с гражданами договоров долевого участия, о нереализованных квартирах, о результатах экспертного обследования строящегося дома и пр. Вице-губернатор призвал в связи с фактами мошенничества обращаться дольщиков в инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края и в правоохранительные органы. И гарантировал, что с их помощью администрация края приложит свои усилия к защите интересов дольщиков.

Что же касается передачи этого объекта другой компании, то вице-губернатор отметил: «Мы рассматриваем варианты по привлечению нового застройщика для завершения строительства объекта за счет дополнительных взносов участников строительства либо за счет реализации свободных площадей при наличии таковых».

Безусловно, для любой компании, которая может достроить этот объект, он будет особенно проблемным, и браться за него, не видя для себя какой-либо выгоды, она не возьмется. Тем более что строительная готовность дома оценивается ниже, чем ЖК «Олимп».

В конечном счете просьба дольщиков о смене застройщика, скорее всего, будет удовлетворена. Однако это решение требует времени, чтобы «созреть», как и решимость дольщиков защищать свои интересы. После совещания в администрации края уже десятки пострадавших обратились в региональную инспекцию с просьбой о регистрации их в качестве обманутых дольщиков. У людей появилась надежда, что этим они ускорят решение своей проблемы.

КСТАТИ

Обман пока не побежден

По информации Минстроя РФ, к началу этого года Приморье не входило в число 22 благополучных субъектов РФ, где проблема дольщиков отсутствует. По стране было зарегистрировано 510 проблемных объектов долевого строительства и пострадавшими признано около 42 тыс. граждан.

Результаты проверок, проводимых органами прокуратуры, показывают, что нарушения законности при долевом строительстве многоэтажных домов остаются на всех этапах возведения зданий. При этом большая часть нарушений приходится на Владивосток. Очень серьезной признана проблема по Партизанску. К дисциплинарной ответственности привлекался и застройщик в г. Артеме.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.