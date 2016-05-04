Дальнему Востоку прочат большую резню

Федеральные политики заговорили об объединении регионов. Начать почему-то предлагают с Дальнего Востока

Дальневосточники гадают, что стоит за вновь поднятой на щит инициативой объединения российских регионов: радение за экономическую эффективность управления обширными территориями или обостряющиеся в связи с предстоящими выборами в Госдуму политические амбиции, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

В Совете Федерации вновь заговорили в укрупнении регионов. На эту тему осторожно высказалась председатель Совфеда Валентина МАТВИЕНКО. Не вдаваясь в подробности, она пояснила:

- Есть субъекты РФ, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы. Мы можем сегодня себе позволить провести те реформы, которые повысят качество управления, а соответственно, уровень экономического и социального развития, а главное - качество жизни людей.

Похоже, в числе «нежизнеспособных самостоятельно» в сенате готовы рассматривать и три (четыре) дальневосточных региона. Так первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Брянской области Сергей КАЛАШНИКОВ, представляя коллегам свое видение вопроса, обратил взор и на Дальний Восток.

- На Дальнем Востоке тоже имеет смысл укрупнить территории: Еврейскую автономную область, Амурскую область следует объединить с Хабаровским краем, поскольку у них один тип хозяйствования. Также можно подумать о присоединении к ним Владивостока, - предположил сенатор и мотивировал свою идею тем, что таким образом на Дальнем Востоке можно создать экономический кулак.

Можно себе представить, насколько тяжелым и громоздким может получиться этот кулак, в который предполагается собрать территории, каждая из которых сама по себе вмещает десятки европейских стран, а вместе они занимают пятую часть страны.

Руководителей регионов - кандидатов на свадьбу данная инициатива, очевидно, застала врасплох. Так губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ дипломатично заявил про рациональное зерно, но в скупом комментарии чувствовалось желание устроить с инициатором идеи дискуссию.

- Разумное зерно там есть, в принципе. Если будет дискуссия, то я с удовольствием свое мнение выскажу тем специалистам, которые будут предлагать такое объединение, - сказал хабаровский губернатор. - Территории у нас очень большие. Нужно, чтобы все было обозримым и управляемым. Управляемость - это самое главное. В принципе, объединение - это всегда хорошо, потому что тогда сокращаются какие-то расходы. Но дальневосточные территории надо отдельно рассматривать. Только один Хабаровский край три Англии в себя вмещает.

Амурский губернатор на инициативу Совфера публично не отреагировал, ему было не до того: космодром «Восточный» не хотел с первого раза отпускать ракету «Союз-2.1а», из-за чего в области пришлось даже задержаться президенту Владимиру ПУТИНУ.

Мнение губернатора Еврейской автономной области Александра ЛЕВИНТАЛЯ до недавнего времени было вполне определенным. ЕАО должна существовать как самостоятельный субъект Федерации, об этом Александр Борисович неоднократно заявлял и в ходе губернаторской предвыборной кампании, и после избрания.

- В принципе, рассматривать такие процессы можно, но надо иметь в виду, что есть еще исторические, политические, национальные аспекты в РФ, которые имеют достаточно серьезное значение, - передала Деловой газете «Золотой Рог» мнение губернатора ЕАО его пресс-служба. - В условиях кризиса проведение таких крупных административных реформ связано еще и с определенными затратами. Учитывая, что наш субъект национальный, есть специфика, которую надо учитывать при обсуждении, с учетом всех обстоятельств и мнения населения.

При этом активно тему обсуждали политологи. Так приморский политолог, директор Дальневосточного консалтингового центра Петр ХАНАС в интервью газете «Золотой Рог» был весьма категоричен. Он считает, что инициаторам идеи неплохо было бы для начала проехать по Дальнему Востоку, чтобы ощутить расстояния и оценить экономическую целесообразность. По его мнению, экономический эффект объединения регионов напрямую зависит от системы межбюджетных отношений, и если транспортные коэффициенты и трансферты объединяемых регионов будут давать высокий кумулятивный эффект - смысл есть. В сегодняшних реалиях для дальневосточных регионов таких выгод не просматривается. А те, кому выгодно было объединиться, уже это сделали. Он приводит пример с объединением Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский край.

- Камчатская область получила значительный экономический эффект, потому что коэффициенты транспортной доступности на получение трансфертов из федерального центра на Корякский АО были в разы выше, - комментирует Петр Ханас.

По его словам, в условиях кризиса ставку нужно делать прежде всего на опережающее развитие, которое возможно в определенных точках роста, которые сегодня как раз и создаются в каждом регионе. И говорить о том, что у них «один тип хозяйствования», не приходится. В каждом субъекте отличается внутренняя политика. Он обращает внимание на разные культурные особенности, но особенно делает акцент на отсутствии отлаженной транспортно-логистической системы.

- Приморье и Хабаровский край - здесь и логистика сумасшедшая, этот регион за три дня не проедешь. Объединять Амурскую область с Хабаровским краем - это преступление. Сахалинскую область и Приморский край - нет. Сахалин сегодня - это единственный субъект-донор на Дальнем Востоке. Когда Матвиенко говорит, что надо объединять субъекты, я, честно говоря, могу с этим отчасти согласиться, но к ДФО это никакого отношения не имеет. Тут уже все, что можно было объединить, давно объединили, - обозначил Петр Ханас.

Политолог, заведующий кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета Леонид БЛЯХЕР и вовсе считает, что объединение регионов может привести к управленческому хаосу, а сама идея на сегодняшний день не самая актуальная.

- Объединение неизбежно породит на какое-то время управленческий хаос. В сегодняшних условиях это не совсем то, что снится по ночам жителям региона, - говорит Леонид Бляхер.

А единственный смысл, который в идее объединения явно просматривается, - сокращение числа госслужащих, по его мнению, для Еврейской автономной области и вовсе сомнителен, поскольку в автономии сегодня именно чиновничьи зарплаты «создают хоть какой-то платежеспособный спрос».

А якутский политолог Петр СОФРОНОВ высказался еще более откровенно:

- Это могут быть только определенные политические идеи определенного политического деятеля. Но я считаю, что любые действия представителей власти обязательно должны совпадать с интересами населения.

Общее мнение участников дискуссии: если и присоединять кого-то к кому-то, то только слабого к экономически состоятельному. Хабаровский край и Амурская область сегодня сами несут большую долговую нагрузку, и будет ли им хорошо вместе – большой вопрос. Получается, что на сегодняшний день единственным кандидатом, к кому стоит «посвататься», остается богатый Сахалин, у которого все хорошо с бюджетным кошельком.

Кстати напомним, идею объединения Приморского края и Сахалинской области в свое время вынашивали приморские губернаторы. Такое пожелание высказывал Евгений НАЗДРАТЕНКО, да и Сергей ДАРЬКИН готов был идти на запах нефти и рыбы.

Досье "Золотого Рога": В период с 2003 по 2009 годы в ходе процесса укрупнения регионов путем референдумов их количество сократилось с 89 до 83. Сейчас в состав РФ входят 85 регионов: Крым и Севастополь стали отдельными субъектами РФ.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.