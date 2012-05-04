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В офисе компании «Госмедстрах», на счетах которой более 40 млн руб. государственных денег, закрыты все двери
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая, ZRPRESS. Несмотря на то, что Федеральная служба по финансовым рынкам ограничила действие лицензии ОМС у компании «Госмедстрах», ее руководство не предпринимает никаких шагов к устранению ранее допущенных нарушений.
Более того, 2 мая специальная комиссия ГУ ТФОМС ПК выехала для проведения комплексной проверки. Однако по прибытии комиссии к месту проведения проверки в 10.00, все двери помещений СМО, находящихся на 3 и 4 этажах, были закрыты. Во всем офисе компании не нашлось ни одного специалиста. В итоге проверка закончилась, так и не начавшись.
По мнению председателя правления Дальневосточной ассоциации страховых медицинских организаций Владимира ПАНУРИНА, возможно, следующий логичный шаг в отношении компании «Госмедстрах» - это лишение лицензии.
«Ограничение лицензии у страховой компании - это не «легкий насморк», а следствие серьезных нарушений в работе, и в российской практике такая ситуация чаще всего является симптомом ухода компании с рынка. При этом на счетах компании более 40 млн рублей государственных денег, поэтому отсутствие в офисе работников компании, подтверждает, что компания фактически прекратила свою деятельность. Однако оплачивать выставленные счета от медицинских учреждений руководство компании отказывается. А ведь целевые средства ОМС расходуются по простому и жесткому принципу: они должны либо уйти из страховой организации в медицинские учреждения, либо быть возвращенными в ТФОМС. Третьего варианта просто не существует. В частности, при расторжении договора СМО с медицинским учреждением стороны обязаны погасить взаимную дебиторскую и кредиторскую задолженность. Если же этого не происходит, вопрос решается в судебном порядке. Если компания не отдаст государственные деньги, то это уже будет уголовно наказуемым деянием.
Напомним, граждане, имеющие на руках полис компании «Госмедстрах», в соответствии с Законом «Об обязательном медицинском страховании», через два месяца после прекращения действия договора между ТФОМС и ООО «Госмедстрах», были переданы для обслуживания в имеющиеся на территории Приморского края другие страховые медицинские организации. Таким образом, устойчивость системы ОМС гарантирует гражданам защиту их прав и законных интересов вне зависимости от ситуации с той или иной компанией.
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