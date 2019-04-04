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В Приморье за три месяца легализовали более 1600 работников

04 Апреля 2019, 13:40 | Приморье

Неоформленные трудовые отношения – «минус» как для работника, так и для работодателя

С начала 2019 года в Приморском крае выявлено более 1,6 тысячи фактов нелегального трудоустройства. В 1615 случаях удалось добиться официального оформления трудовых отношений с работниками, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как сообщают в департаменте труда и социального развития Приморского края, за три месяца с начала года контрольный показатель по выявлению неформальных трудовых отношений уже выполнен на 17,7%. Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств с января составило более 2400 единиц.

Высокие показатели работы по снижению неформальной занятости достигнуты в городах Артем, Владивосток, Спасск-Дальний, Находка и Уссурийск. Хорошие результаты также в Анучинском, Черниговском, Октябрьском и Партизанском районах.

Специалисты напоминают: главный риск неофициально оформленных трудовых отношений для сотрудника – отсутствие какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем.

«В прошлом году в результате работы групп по снижению неформальной занятости в Приморье удалось официально трудоустроить более 28,4 тысяч человек, которые теперь могут рассчитывать на социальные гарантии, в том числе оплату больничных и отпусков», – комментируют в ведомстве.

По словам и.о. директора департамента Светланы Красицкой, неоформленные трудовые отношения – «минус» как для работника, так и для работодателя.

«Это не только крупное нарушение, за которое работодателю грозит административная или уголовная ответственность. Организации, выплачивая сотрудникам зарплаты в “конвертах”, помимо прочего риска, лишаются возможности принимать участие в государственных программах и рассчитывать на господдержку», – отметила глава департамента.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кадры  трудовые отношения  бизнес 



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