В финансовом полку прибыло

Появление еще одной кредитной организации в России не говорит о конце оздоровления финансовой системы. За плечами бенефициара нового «Банка 131» Дмитрия ЕРЕМЕЕВА как минимум три компании, в которых он был совладельцем. Новую финансовую организацию ЦБ зарегистрировал 21 марта, что произошло впервые с 2015 года. Работать она будет по базовой лицензии, но без права привлечения вкладов населения.

Как отмечают эксперты, появление в России нового банка — знаковое явление. Однако это не означает, что процесс оздоровления финансовой системы завершился. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2019 года на рынке останется менее 400 кредитных организаций.

ЦБ зарегистрировал ООО «Банк 131» в Казани 21 марта, его уставный капитал составил 340 млн рублей, свидетельствуют данные СПАРК. Таким образом, впервые за последние четыре года в России появилась новая кредитная организация. На 1 марта 2019 года, по данным регулятора, на территории РФ действовали 478 банков. Финансовая организация будет работать по базовой лицензии. Она позволяет осуществлять операции в рублях и в иностранной валюте, а также с драгоценными металлами, отмечается на сайте ЦБ. Однако банк не имеет права привлекать вклады физлиц.

При этом базовая лицензия банку еще не выдана, это произойдет после уплаты уставного капитала. Председателем правления новоиспеченной кредитной организации стал Александр МАГОМЕДОВ.

«Банк 131» будет ориентирован на тех, кто активно зарабатывает и тратит в интернете: от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей. Прежде всего речь идет о расчетах россиян с зарубежными работодателями, говорится в пояснении пресс-службы банка. Также кредитная организация будет выпускать брендированные платежные карты.

«Наша задача - дать возможность любому бизнесу создать именное платежное средство под своим брендом», - приводятся в сообщении слова Дмитрия Еремеева.

Приоритетной задачей «Банка 131» на первом этапе станет помощь в упрощении ведения предпринимательской деятельности и финансовых трансакций для компаний по всему миру, в том числе для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых, подчеркнули в финансовой организации. Его годовой оборот может составить свыше 500 млрд рублей.

В планах кредитной организации - работа с физлицами, которые пользуются кэшбэк-сервисами.

Так как банк не будет привлекать вклады, практически нет опасностей осуществления рискованных операций, отметил руководитель группы экспертов Центра аналитики и финансовых технологий Марк ГОЙХМАН. По его словам, появление нового банка в стране — знаковое событие. Рынок привык к тому, что в последние годы количество кредитных организаций только сокращается, в том числе за счет слияний и поглощений, отметил эксперт. С 2013 года лишились лицензий около 400 банков.

Однако на этом оздоровление банковского сектора не закончится, хотя оно будет проходить скромнее, чем в предыдущие годы, добавил эксперт. По его словам, условия для масштабного формирования новых банков всё еще сложные. Остается неустойчивость финансового рынка, по-прежнему традиционные банковские операции сокращаются из-за низкой маржи по процентным ставкам. К тому же сохраняется снижение рентабельности в реальном бизнесе и в доходах населения, ограниченность ресурсов и жесткость регулятора. Это и многое другое не располагает к появлению новых игроков на рынке, считает эксперт.

Как утверждает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, появление «Банка 131» - частный случай перехода fintech и IT бизнеса в банковский. Причем будет ли эта попытка успешной, станет понятно на горизонте 2–3 лет. В целом процесс оздоровления банковской системы продолжится, и количество кредитных организаций будет сокращаться. По прогнозу «Эксперт РА», в конце 2019 года на рынке останется менее 400 банков.