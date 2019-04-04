К молочным рекам Приморья тянутся федералы и иностранцы

Одна из крупнейших аграрных компаний Юга России учредила компанию для реализации молочного проекта в Приморье

По примеру «Русагро» осваивать Приморский край готовится и входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь», на данный момент активно развивающийся, прежде всего, как экспортер зерновых. Приморская «дочка» одной из крупнейших аграрных компаний Юга России будет заниматься молочным направлением, но в перспективе у холдинга Владимира ЕВТУШЕНКО дойдут руки и до проекта по растениеводству.

По данным газеты «Золотой Рог», АО агрохолдинг «Степь» (Ростов-на-Дону) в марте учредило во Владивостоке ООО «Степь х молоко» («Step Kh Moloko»). Уставный капитал новой компании -10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Генеральным директором компании является Никита МЕЛЬНИКОВ, который также возглавляет ЗАО «Комсомольский» (Москва, принадлежит АФК «Система»).

Досье "Золотого Рога"

Агрохолдинг «Степь» развивает бизнес по пяти ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, овощеводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции. Основные активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. В 2018 году компания увеличила консолидированную выручку в 2,3 раза - до 24,023 млрд рублей с 10,2 млрд рублей в 2017 году. АФК «Система» планирует вывести «Степь» на биржу, а до IPO хочет нарастить масштаб ее бизнеса.

В прошлом году агрохолдинг «Степь» запустил на Кубани в тестовом режиме молочно-товарную ферму в станице Новопластуновской Павловского района. Перспективные объемы производства молока на предприятии оцениваются в 20 тыс. тонн в год. Инвестиции в размере 850 млн рублей предоставил Альфа-Банк в рамках кредита при госучастии под 5% годовых. Эксперты констатируют интерес инвесторов к производству молока именно из-за привлекательных кредитных ставок, которые обеспечивает господдержка.

Вьетнамский конкурент

Молочному бизнесу агрохолдинга «Степь» в Приморье предстоит выдержать серьезную конкуренцию с вьетнамским концерном TH Group, чья приморская «дочка» ООО «ТиЭйч Рус Приморский» претендует на 50 тыс. гектаров земли для создания комплекса молочного животноводства полного цикла.

По информации Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), 22 тыс. гектаров вьетнамскому инвестору должно было быть предоставлено в прошлом году, 28 тыс. - в 2019 году.

Инвестпроект предполагает строительство животноводческих комплексов для разведения молочных пород крупного рогатого скота с общим поголовьем 15 тыс. голов, в том числе 7,2 тыс. голов дойного стада. Планируется, что предприятие ежегодно будут перерабатывать более 60 тыс. тонн молока.

Проект предусматривает два этапа: на первом будет построен животноводческий комплекс на 5 тыс. голов общего стада, в рамках второго будут запущены еще два животноводческих комплекса на 10 тыс. голов общего стада и молочный завод.

Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 16 млрд рублей.

Под молочный проект вьетнамской TH Group уже расширена площадь территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский». Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВЫМ.

Досье "Золотого Рога"

Вьетнамский концерн TH Group основан в 2009 году и является одним из ведущих производителей молока во Вьетнаме. На долю ключевого бренда - TH True Milk - приходится более 50% внутреннего молочного рынка. TH выпускает около 50 наименований продукции и реализует ее в 39 странах. Корпорация реализует полную цепочку производства, от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж. По площади охвата растениеводческий и животноводческий комплексы TH True Milk являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 млн литров молока в год.

TH True Milk уже реализует два проекта в России по разведению коров и выпуску молочной продукции - в Калужской области и Подмосковье. Кроме того, ранее сообщалось, что компания планирует осуществить строительство в Башкирии животноводческого комплекса. Ориентировочный объем инвестиций оценивается в $220 млн.

ООО «ТиЭйч Рус Приморский» зарегистрировано в августе 2017 года в селе Михайловка. Уставный капитал – 1 млн рублей. Компанию возглавляет Нго Тхань Хоан, он же гендиректор ООО «ТиЭйч Рус Милк Фуд» (Московская область).

Китайцы в очереди

Год назад власти Приморья предложил китайской компании Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd построить в крае завод по переработке молока для экспорта готовой продукции в Китай, Японию и Южную Корею.

«Лучше везти переработанный продукт. У нас чаще всего молокозавод и фермы рядом находятся. Поэтому предлагаем вам приступить к строительству такого завода. Мы поможем. Уверен, молочные продукты «на ура» пойдут в Китае. К тому же у нас есть заказ японцев на масло, Южная Корея также заинтересована в поставке молочных продуктов», - заявил бывший глава региона Андрей ТАРАСЕНКО в ходе рабочей встречи в Хабаровске с президентом китайской компании Сунь Гоцяном.

Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd была готова инвестировать $302 млн в запуск животноводческих комплексов и производство молока в рамках ТОР «Михайловский» и даже вложила в начальную стадию проекта $18,3 млн. Первый животноводческий комплекс на 5 тыс. голов должен быть введен в эксплуатацию в селе Прилуки еще осенью прошлого года. Но данных о развитии проекта пока нет.

Досье "Золотого Рога"

Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd входит в пятерку крупнейших производителей молока в КНР. Холдинг развивает собственные фермы, а также предлагает услуги управления другим малым и средним молочным фермерским хозяйствам, включая централизованное управление, доступ к современным технологиям, систему закупок, каналы сбыта и маркетинга.

В прошлом году стало известно, что российско-китайское совместное предприятие ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань» приобрело дополнительные активы для размещения производственных мощностей и сельскохозяйственной техники.

«Инвестор приобрел дополнительные активы в виде еще одного земельного участка, более 60 объектов недвижимости для размещения производственных мощностей и сельскохозяйственной техники. Это будет экологически чистое современное производство, которое насытит внутренний рынок качественной мясной, молочной продукцией, а также овощами и фруктами», - говорил председатель совета директоров группы компаний «Сумотори», экс-мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО.

СП планирует инвестировать более 6 млрд рублей в создание агропромышленного кластера в Шкотовском районе Приморского края. Проект реализуется в рамках режима Свободный порт Владивосток, резидентом которого «АПК «Тай Юань» стало в июле 2016 года. Агропромышленный парк будет создан рядом с населенным пунктом Многоудобное. Общая площадь комплекса составит 7 тыс. га, из которых 6,8 тыс. га займут сельскохозяйственные земли. Реализация проекта пройдет в три этапа, до 2024 года. Объем капиталовложений в первый этап проекта составил 230 млн рублей.

С расчетом на китайский рынок

Еще один новый игрок на молочном рынке имеет новозеландские корни. ООО «Молоко Приморья» заявляло планы инвестировать $34 млн в создание в ТОР «Михайловский» агропромышленного комплекса по производству и переработке молока с фермой на 1,8 тыс. дойных коров, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Благодаря современным технологиям строительства и поставкам сборных коровников первую очередь молочной фермы рассчитываем запустить в течение 2019 года, вторую - в 2020 году», - говорила гендиректор компании Валерия ГРИГОРЬЕВА.

Проект предусматривает наличие собственного кормозаготовительного участка, молокозавода и логистического центра.

«Для начала, поголовье дойного стада составит чуть более 360 голов, объем валового надоя молока - более 3,5 тыс. тонн в год. На полную мощность выйдем в 2022 году, доведя численность дойного стада до 1,8 тыс. коров, а валовое производство молока - до 18 тыс. тонн в год. Порядка $5 млн уже проинвестировано, всего же проект оценивается в $34 млн по текущему курсу», - поясняла г-жа Григорьева.

Одной из задач проекта является организация поставок свежего молока в Китай. Планируется, что на молочные заводы провинции Хейлунцзян будет вывозиться десятая часть продукции. Поставки будут осуществляться через пограничный таможенный пост, находящийся в двух часах езды от фермы.

Для реализации проекта инвестор выкупил нефункционирующий молочный завод в с. Новомихайловка, который намерен полностью модернизировать.

Досье "Золотого Рога"

ООО «Молоко Приморья» зарегистрировано в с. Михайловка в августе 2015 года. Уставный капитал на данный момент составляет 114 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «производство молока (кроме сырого) и молочной продукции». Учредителем компании выступает ООО «Тейт Агро» (Владивосток), по 50% уставного капитала которого в свою очередь принадлежит почетному консулу Новой Зеландии во Владивостоке Мартину ТЕЙТУ и его дочери Мэри ТЕЙТ.

КСТАТИ

У кого самые большие аппетиты

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей НЕДУЖКО отмечал, что за последние пять-шесть лет предложение качественных земель в России существенно снизилось в результате высоких темпов их консолидации, что приводит к росту стоимости земли и повышению ставок аренды. Похоже, на этом фоне южане скоро появятся в Приморье.

По данным BEFL, на конец прошлого года крупнейшим объемом земельного банка в РФ владели «Продимекс» и «Агрокультура» - 790 тыс. га. У «Мираторга» в банке числилось 676 тыс. га, у «Русагро» - 675 тыс.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.