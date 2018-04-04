Tele2 запустила сеть 4G и настоящий тарифный конструктор в Приморском крае

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Приморском крае. Высокоскоростной мобильный интернет доступен более чем 80% жителей региона. Также оператор запустил новую тарифную линейку «Мой Tele2». Ее главная особенность – возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей абонента.

В Приморском крае скоростным мобильным интернетом в стандарте 4G могут пользоваться абоненты Tele2 из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лезозаводска, Лучегорска, Спасска-Дальнего, Партизанска, Большого Камня и Фокино. 4G-интернет также стал доступен жителям большинства населенных пунктов Кировского, Красноармейского, Лазовского, Надеждинского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Шкотовского и Яковлевского районов края.

Для обеспечения клиентов Tele2 в Приморье качественным высокоскоростным мобильным интернетом, технические специалисты компании модернизировали действующее оборудование и вывели в эфир новые базовые станции. Сеть 4G в регионе работает в частотном диапазоне 1800 МГц и обладает большой емкостью, что обеспечивает надежность, широкое покрытие и высокую скорость передачи данных до 70 Мбит/с.

Андрей Шмалев, директор приморского филиала Tele2:

«При строительстве 4G-сети мы предоставили возможность нашим клиентам оценить ее качество в тестовом режиме. В начале года в эфир был выведен крупный кластер сети LTE, что позволило оценить надежность и стабильность высокоскоростной передачи данных. Чтобы в качестве скоростного мобильного интернета смогли убедиться еще больше жителей Приморья, мы предлагаем новым клиентам возможность пользоваться интернет-трафиком в сети 4G безлимитно в течение нескольких месяцев».

Михаил Прахов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«В прошлом году мы активно развивали сети LTE по всей России, и в короткие сроки построили сеть в Приморском крае. В 2018 году Tele2 запускает услуги скоростного мобильного интернета в 10 регионах страны, 5 из них приходится на Восток России. Услуги связи четвертого поколения уже стали доступны нашим клиентам в Приморье и Бурятии. На очереди – Магадан, Сахалин и Камчатка».

Компания также обновила тарифную линейку «Мой Tele2». Новое предложение позволяет добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые опции в условия любого выбираемого тарифа, что делает его максимально персонифицированным. С запуском обновленной линейки абоненты оператора получают еще больше свободы в управлении затратами на услуги мобильной связи. Теперь клиенты Tele2 могут в любой момент изменять количество минут и интернет-трафика, а также подключать и отключать дополнительные безлимитные опции.

Новая линейка «Мой Tele2» остается наиболее привлекательной на рынке с точки зрения наполнения и стоимости. Пользователи Tele2 в Приморском крае могут выбрать готовую выгодную тарифную комбинацию или создать оптимальный для себя тариф, включив в него до 30 Гб мобильного интернета и до 800 минут звонков.

Помимо дополнительных минут и гигабайтов, клиенты Tele2 могут активировать специальные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к таким популярным сервисам, как социальные сети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджеры WhatsApp, Viber, «ТамТам». Клиенты могут без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт», а также сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq. Добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Клиенты Tele2 не платят за междугородную связь: на всех новых тарифах линейки «Мой Tele2» предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Пользователям новой тарифной линейки по-прежнему доступны обмен минут на интернет-трафик и перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий месяц. На всех тарифных планах Tele2 мобильный интернет в поездках по стране стоит, как дома.

Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:

«Наша главная цель – сделать услуги Tele2 максимально прозрачными, честными и выгодными для клиентов. Tele2 стала трендсеттером на российском телеком-рынке благодаря запуску ряда уникальных продуктов, позволяющих клиентам управлять своими тарифами. Отметив востребованность этих услуг, мы пришли к выводу, что у абонентов должна быть полная свобода в конфигурации тарифа – это единственное, чего им не хватало. Обновленная линейка «Мой Tele2» дает пользователям возможность платить только за то, чем они действительно пользуются. Это настоящий конструктор, работающий на всех тарифных планах».

Чтобы клиенты Tele2 в Приморском крае могли оценить преимущества скоростного мобильного интернета оператор также запустил акцию «Безлимит в 4G». Компания предоставляет безлимитный пакет интернета в сети LTE при подключении или переходе на тарифные планы «Мой онлайн», «Мой онлайн+», бизнес-тарифы «Альфа», «Бета» и «Гамма» в период с 4 апреля до 31 августа 2018 года. Услуга «Безлимит в 4G» позволяет пользоваться пакетом интернета в сети 4G без расходования трафика: до 70 Гб – на максимальной скорости, сверх указанного объема – на скорости 128 Кбит/с до конца текущего расчетного периода.

Чтобы воспользоваться мобильным интернетом в стандарте 4G, клиенту Tele2 необходимо иметь смартфон и SIM-карту с поддержкой технологии 4G/LTE. В разделе настроек «Тип сети» телефона нужно выбрать сеть 4G/LTE в качестве предпочтительной. Проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью USSD-команды *156#. Если нет – ее можно быстро заменить в любом центре обслуживания абонентов Tele2.

C более подробным описанием акции и услуги «Безлимит в 4G», а также с параметрами обновленной тарифной линейки «Мой Tele2» можно ознакомиться на сайте tele2.ru.