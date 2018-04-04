Груз выбирает порт Владивосток

Владивостокский морской торговый порт сумел наладить конструктивный диалог с клиентами и партнерами

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) показывает пример коллегам по стивидорному бизнесу – компания не только улучшает финансовые и производственные показатели, но также в режиме реального времени ведет конструктивный диалог с партнерами, клиентами и таможней. В итоге один из крупнейших портов региона всего лишь за год работы нового менеджмента совершил качественный скачок по всем направлениям – начиная от финансовой составляющей, и заканчивая взаимодействием со всеми участниками производственного процесса.

На прошлой неделе Владивостокский морской торговый порт провел традиционную встречу с клиентами, в которой также приняли участие представители Дальневосточного таможенного управления, представители транспортных и экспедиторских компаний. При этом вел встречу генеральный директор ПАО «ВМТП» Заирбек ЮСУПОВ, что гарантировало бизнесу прямые ответы на любые, даже самые щекотливые вопросы и запросы.

«Чем чаще мы будем встречаться с вами, тем будет лучше для всех, - обратился в начале встречи к партнерам и клиентам Заирбек Камильевич. – Обратная связь для нас - не просто пустой звук, это призыв к немедленному действию, если это требуется, и отличная возможность улучшить бизнес-процессы. Наши приоритеты сегодня – открытость и прозрачность, а также гибкое реагирование. Подтверждением правильности выбранного нами год назад курса служит улучшение финансовых и производственных показателей. А это значит, что рынок нам поверил. Порт Владивосток доказал, что умеет работать с грузом быстро и качественно».

Сотрудники ВМТП в ходе мероприятия представили новые услуги и ИТ-решения, повышающие эффективность перевалки и транспортировки грузов.

Среди ключевых нововведений, представленных клиентам, стоит отдельно отметить внедрение услуги email-оповещения обо всех операциях с экспортными и импортными контейнерами, в частности, о перемещениях по территории порта, досмотре и взвешивании. Эта опция позволяет сделать взаимодействие клиентов с портом быстрее и удобнее.

Не менее важной и востребованной бизнесом услугой стало развитие сервиса удаленного закрытия склада для генеральных и каботажных грузов, товаров, следующих в режиме международного таможенного транзита. Ранее эта опция была доступна только для импортных контейнеров.

Еще одно предложение от ВМТП – это местные технические условия (МТУ) для крепления в 20-футовых контейнерах рулонной стали с помощью пенополистирола. Новые МТУ позволяют принимать для дальнейшей отправки по России контейнеры с рулонной сталью из стран Юго-Восточной Азии, где дерево не используется как крепёжный элемент. Теперь клиенты могут отправлять контейнеры в пункт назначения через ВМТП без дополнительных операций, которые были необходимы ранее.

Кроме того, совместно с таможенными органами крупнейший стивидор порта Владивосток продолжает развивать процедуры предварительного информирования и декларирования, чтобы сократить сроки нахождения груза в порту до 1-2 суток. Такие процедуры предусматривают получение таможенным органом информации о товаре до его прибытия в порт. Это позволяет ВМТП обеспечивать выпуск товаров в течение 4 часов с момента выдачи разрешения на выгрузку.

Отличной иллюстрацией происходящих сегодня в порту перемен служит сухая статистика – в первом квартале 2018 года средняя ежемесячная перевалка грузов составила 405 тыс. тонн, тогда как в 2017 году этот показатель составил 228 тыс. тонн. При этом грузооборот Владивостокского морского торгового порта по итогам 2017 года увеличился на 33% к уровню 2016 года и достиг исторического максимума – 7,5 млн тонн грузов различной номенклатуры. Это абсолютный рекорд за все 120 лет работы порта.

Стоит отметить, что в начале этого года ВМТП завершил один из этапов проекта модернизации причальных мощностей контейнерного терминала. Благодаря проведенной реконструкции причальных стенок максимальная осадка судов, которые может принимать порт, была увеличена до 11,9 м.

В ходе реконструкции отремонтировано имеющееся причальное оборудование и установлены новые отбойные устройства, которые позволяют принимать и обрабатывать суда с большей осадкой. Предельно допустимая осадка судов на причале №16 увеличена на 1,4 м – до 11,4 м. При постановке к причалу №15 судов длиной менее 216 м, максимальная осадка может составлять 11,9 м, а для судов длиной свыше 216 м – 11,4 м.

Проект модернизации причальных мощностей контейнерного терминала предусматривает также приобретение новой перегрузочной техники и реконструкцию дорожного и причального покрытий. В июне 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 7 950 кв. м площади с усиленным покрытием для обработки контейнеров и движения тяжеловесного транспорта. В течение 2018 года ВМТП ожидает поставку более 20 единиц новой перегрузочной техники

В ходе встречи ВМТП также представил новый сервис быстрой и регулярной транспортировки грузов из Владивостока в Москву и обратно. В первом квартале 2018 года ВМТП и ПАО «ТрансКонтейнер» запустили совместный контейнерный поезд по маршруту «ВМТП – ст. Купавна (Москва) – ВМТП». Он дополняет действующие регулярные железнодорожные сервисы группы FESCO до станций Ховрино, Силикатная и Селятино, которые являются частью интермодальной цепочки, связывающей порты Азиатско-Тихоокеанского региона с регионами России через ВМТП.

«Ни одно из предложений и замечаний, прозвучавших на встрече, не останется без четкого ответа с нашей стороны. Я со своей стороны заверяю, что Владивостокский морской торговый порт будет ставить новые рекорды и выплачивать достойные зарплаты», - подвел итог встрече Заирбек Юсупов.

Досье "Золотого Рога": Производственные мощности «Владивостокского морского торгового порта» позволяют переваливать все виды генеральных, навалочных и контейнерных грузов, а также нефтепродукты, автомобили, тяжелую технику, негабаритные и крупнотоннажные грузы. ВМТП в 2017 году увеличил перевалку на 33% по сравнению с 2016 годом - до 7,5 млн тонн. Это абсолютный рекорд годовой перевалки за всю историю работы порта. В том числе, перевалка контейнеров выросла на 42% по сравнению с 2016 годом - до 467,94 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), генеральных грузов - на 43%, до 2,99 млн тонн, автомобилей и спецтехники - на 52%, до 37,8 тыс. единиц.

Сергей КУЗЬМИН.