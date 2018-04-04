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Ефремов будет потрошить минтай
Создателю «Доброфлота» предстоит выдержать серьезную конкуренцию
Управляющий директор и совладелец группы компаний «Доброфлот» (одно из крупнейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий России) Александр ЕФРЕМОВ решил воспользоваться преимуществами льготного режима - АО «Рыболовецкий колхоз «Новый мир», совладельцем которого выступает рыбопромышленник, планирует создать в Приморском крае предприятие по переработке минтая и иных видов рыб, мощностью от 100 тонн готовой продукции в сутки.
Соответствующая заявка инвестора на реализацию проекта поступила на рассмотрении в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая организация территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток).
Производство планируется разместить на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Проект также предусматривает обустройство логистического узла для перегруза продукции с судов на берег.
Организация технологического процесса предусматривает разработку карьера по добыче глины, а также монтаж шламовой установки для добычи из озера мелкой фракции угля в целях дальнейшего брикетирования и реализации на внутреннем и внешнем рынках.
Досье "Золотого Рога": Флот «Доброфлота» насчитывает 15 рыбодобывающих судов, 6 транспортных судов-рефрижераторов и 3 рыбоперерабатывающих завода, в том числе крупнейший в мире плавзавод «Всеволод Сибирцев» (приобретен в 2013 году). Также в группу входит крупнейший по объему выпуска береговой рыбоконсервный завод России мощностью 120 млн банок в год. Производительность жестяно-баночной фабрики – 500 тыс. банок в сутки. Портовая инфраструктура группы представлена портами в поселках Южно-Морской и Ливадия, а также в Большом Камне. Общая протяженность причальных стенок - более 2 тыс. метров.
Активы Ефремова
Александр Ефремов в настоящее время занимает должности гендиректора в ООО «Доброфлот» (базовая компания одноименной группы) и АО «Южморрыбфлот», которое в свою очередь владеет 100% капитала «Доброфлота». Доля г-на Ефремова в АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» (Большой Камень), по последним открытым данным составляла 25,14% акций. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», в октябре 2015 года во Владивостоке было зарегистрировано ООО «РК «Новый Мир» с уставным капиталом 1 млн рублей, единственным учредителем которого является АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир».
В АО «Южморрыбфлот», как утверждают участники рынка, г-н Ефремов является контролирующим акционером. Кроме того, бизнесмен напрямую владеет 100% капитала ООО «Инвестстандарт» (Москва) и 20% ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (Находка), еще 80% которого принадлежит АО «Южморрыбфлот».
В начале августа 2017 года АО «Южморрыбфлот» выкупил у акционерного общества «ХЕНДЭ Тяжелая промышленность» (г. Ульсан, Республика Корея) завод «Хендэ Электросистемы», построенный под Артемом еще к саммиту АТЭС и первоначально преподносившийся как пример «удачных южнокорейских инвестиций в российский Дальний Восток». В дальнейшем на производственном комплексе завода появилась вывеска «Доброфлот».
Минтай возвращается в Приморье
Проекту РК «Новый Мир» предстоит выдержать жесткую конкуренцию. Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», в августе прошлого года совладелец и член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) Денис САРАНА зарегистрировал ООО «Русский минтай», которое планирует инвестировать более 1 млрд рублей в создание в рамках ТОР «Надеждинская» комплекса по переработке минтая мощностью до 50 тыс. тонн в год.
ООО зарегистрировано в с. Вольно-Надеждинское с уставным капиталом 30 млн рублей.
Проект предусматривает строительство комплекса производственных цехов, холодильников для сырья и готовой продукции. Запуск производства планируется в 2019-2023 гг., при реализации проекта в несколько этапов. Готовая продукция (филе и фарш) будет поставляться как на внутренний рынок, так и в страны АТР и Евросоюза.
«Мы будем конкурировать с китайскими и европейскими переработчиками рыбы. Пора уже уменьшить импорт рыбного филе, изготовленного за рубежом из наших биоресурсов, и экспортировать готовую продукцию, а не сырье», - пояснял Денис Сарана.
Доставлять сырье для переработки планируется из Владивостокского морского рыбного порта в рефрижераторных контейнерах.
Конкуренцию Денису Саране попытается составить бывший топ-менеджер «Русское море - добыча» Максим КЛЮШИН, учредивший ООО «Приморский рыбопромышленный кластер». Эта компания, как и «Русский минтай», зарегистрирована в с.Вольно-Надеждинское. Ее планы - к 2021-2022 году завершить строительство в той же ТОР «Надеждинская» завода по переработке минтая и других видов рыб, мощностью свыше 20 тыс. тонн филе в год. Сумма планируемых инвестиций в проект составит 2,686 млрд рублей.
По словам г-на Клюшина, проектно-изыскательные работы начнутся уже в 2018 году, предполагаемая дата завершения первого этапа - до конца 2019 года, второго - 2021-2022 годы.
Предприятие расположится на 6,5 гектарах и будет включать производственное здание с машинным отделением и цехом переработки, холодильник, цех переработки рыбных отходов, административно-бытовой комплекс с административными помещениями, общежития для сотрудников. Переработка рыбы будет осуществляться с высокой степенью автоматизации и будет полностью безотходной.
Второй этап реализации проекта предполагает строительство завода по производству замороженных полуфабрикатов, мощностью 20 тыс. тонн, завода по производству рыбных кормов для предприятий аквакультуры и завода по производству ингредиентов для «Омега-3»-содержащей продукции пищевого и промышленного назначения.
Суда не скоро строятся
Выступая в рамках сессии «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли» на III Восточном экономическом форуме, Александр Ефремов акцентировал внимание, что сейчас Дальнему Востоку нужен среднетоннажный флот.
«К сожалению, наполнение инвестиционных квот в части среднетоннажного флота по Дальнему Востоку практически ничтожно. Даже такие громкие проекты, как строительство на заводе «Янтарь» трех траулеров, практически не наполнены инвестиционными квотами. Хотелось бы с учетом специфики судостроения на Дальнем Востоке перейти на среднетоннажный флот», - пояснял г-н Ефремов.
Будет ли г-н Ефремов строить новый флот для распределения инвестиционных квот, пока неясно.
На инвестиционные цели выделяется 20% от общего допустимого улова (ОДУ). Однако прием заявок на доли инвестиционных квот на вылов минтая и сельди под строительство судов в 2018 году проводиться не будет. Заявочная кампания на эти объекты пройдет лишь в 2019 году.
Минсельхоз РФ на прошлой неделе сообщил, что Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) заключило первые договоры о предоставлении квот на инвестиционные цели.
В частности, ООО «Гранис» в рамках договора построит в Сахалинской области завод малой мощности по переработке рыбы. Предприятие с общей суммой инвестиций 350 млн рублей предполагается ввести в сентябре 2019 года.
Еще три договора Росрыболовство заключило с Рыболовецким колхозом им.Ленина (Петропавловск-Камчатский), который намерен построить три среднетоннажных рыбопромысловых судна.
«Строительство серии траулеров-сейнеров уже идет на верфи ПАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде. Первое судно спущено на воду в ноябре 2017 года, спуск второго траулера запланирован на 30 марта. Поставка всей серии заказчику должна состояться в 2019 году. Объем инвестиций - более 4 млрд рублей», - поясняет Минсельхоз.
1 марта 2018 года начался второй этап заявочной кампании «Инвестквоты-2018», прием заявок продлится до 30 июня. Отбором заявок занимается спецкомиссия, в которую входят представители Минсельхоза, Росрыболовства, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития и ФАС.
Олег КЛИМЕНКО.
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