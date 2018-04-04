Верфь "Звезда" рассталась с нерадивым подрядчиком

АО «Дальневосточный завод «Звезда» (ДВЗ) сменило подрядчика, строившего часть судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне. По данным Деловой газеты «Золотой рог», речь идет об ООО «Комплексные энергетические решения» (КЭР). Компания из Санкт-Петербурга нахватала слишком много контрактов, с которыми просто не справилась. При этом строительство трех цехов даже еще не успело начаться.

В 2016-2017 годах между КЭР и ДВЗ были заключены контракты (включая проектные работы) почти на 19 млрд рублей. Контракты в основном предполагали строительно-монтажные работы в рамках первого этапа первой очереди - блок корпусных производств и окрасочные камеры, а именно: механомонтажный цех, склад оборудования и комплектации, цех сборки блоков, цех насыщения и модульной сборки, южная набережная, мелководная набережная, транспортный переход №4, трубообрабатывающий цех.

«Смена подрядчика - безусловное право руководства судоверфи и абсолютно нормальное явление для масштабной стройки, имеющей стратегическое значение для страны. В том случае, если строительная компания не справляется с объемом работ и не может обеспечить их должное качество, лучше своевременно отказаться от ее услуг и найти нового подрядчика», - пояснили в пресс-службе «Роснефти» (один из инвесторов проекта).

Работы по договору с КЭР были выполнены больше, чем наполовину.

В компании заверили, что строительные работы на судостроительном комплексе ведутся в соответствии с планом. Все объекты планируется сдать в определенные ранее сроки. Уже сданы в эксплуатацию и находятся в производственном процессе блок корпусных производств и тяжелый достроечный стапель.

Последняя информация о ходе строительства на сайте подрядчика размещена в начале ноября 2017 года.

Досье "Золотого Рога": ООО «КЭР» - головное предприятие одноименной группы компаний, многопрофильного инженерно-строительного холдинга полного цикла, реализующего комплексные проекты в области электроэнергетики и теплоснабжения. Конечными бенефициарами КЭР являются Валерий ТЮМЕНЕВ и Татьяна МАКАРОВА.

Строительство судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» на базе Дальневосточного завода «Звезда» ведет консорциум «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники. Судостроительный комплекс будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

В настоящее время ООО «ССК «Звезда» ищет подрядчика на реконструкцию мелководной и южной набережных строящейся верфи. Как говорится в материалах на сайте госзакупок, работы необходимо выполнить до 30 ноября 2019 года.Начальная цена контракта составляет 545 млн 918,177 тыс. рублей (с НДС). Итоги закупки планируется подвести 28 мая.

Ранее Главгосэкспертиза России согласовала реконструкцию глубоководного пирса и двух набережных на территории строящейся верфи в районе бухты Большой Камень.

Гидротехнические сооружения реконструируются в рамках VII этапа первой очереди первого этапа строительства ССК «Звезда».

После обновления две набережные, построенные в 1961-1964 годах, будут использоваться для обеспечения строительства морских транспортных и специальных судов.

Мелководная набережная длиной 189,2 метра будет использоваться для стоянки, проведения достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду судов водоизмещением свыше 3,5 тыс. тонн.

Южная набережная длиной 141,27 метра будет задействована для кратковременной швартовки судов обслуживающего флота верфи.

В ходе реконструкции будет увеличена глубина у кордона набережных, обустроены каналы промэнергопроводок с пунктом подключения и установлен портальный кран грузоподъемностью 32 тонны, построены распределительная трансформаторная подстанция и прожекторные мачты.

В рамках XVI этапа первой очереди первого этапа строительства верфи будет реконструирован расположенный рядом с набережными глубоководный пирс, необходимый для обеспечения стоянки, проведения достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду грузовых судов. После реконструкции его общая длина составит 350 метров, ширина - 24,5 метра.

Реконструкция пирса предполагает и его переоборудование: будут установлены новые швартовные тумбы, отбойные устройства и портальные краны грузоподъемностью 50 тонн, обустроены пункты подключения промэнергопроводок, построены прожекторная мачта и новая трансформаторная подстанция.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.