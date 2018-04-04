Банк Белобровой получил четверть миллиарда прибыли

Банк «Приморье», контролирующим акционером которого является супруга экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Лариса БЕЛОБРОВА, 2017-й год закончил с чистой прибылью по РСБУ в размере 251,182 млн рублей, что чуть ниже показателей 2016 года. При этом активы кредитной организации выросли на 9%, до 29,122 млрд рублей. А вот расходы по налогам выросли почти в 6 раз и составили 115,158 млн рублей.

Отметим, что банк успешно поработал на ниве привлечения средств от физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) - 20,986 млрд рублей в 2017 году против 18,833 млрд рублей годом ранее. В банке отмечают, что за 2017-й год процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась в среднем на 3%.

Банк "Приморье": Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. На данный момент Ларисе Белобровой принадлежит 54,17% акций банка «Приморье», компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 10%, чешской CDV CZ s.r.o. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,28%, Елене ПЕРЕДРИЙ – 6,21%, Ольге ЛИНЕЦКОЙ – 6,17%.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», банк «Приморье» в прошлом году впервые за три года выплатил дивиденды - 500 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 тыс. рублей. Всего на выплаты было направлено 125 млн рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли за 2017 год в размере 130,579 млн рублей акционеры решили оставить в распоряжении банка.

По итогам 2015 года банк «Приморье» получил чистый убыток по РСБУ в размере 608,432 млн рублей. По итогам работы в 2014 году банк дивиденды не выплачивал, а чистая прибыль была оставлена нераспределенной. По итогам 2013 года банк выплатил дивиденды из расчета 160 рублей на акцию - всего 40 млн рублей, или 8,3% чистой прибыли за 2013 год.

Олег КЛИМЕНКО.