Манипуляторы ООО "ВУТ" оснастят супергрейферами

Грейфер с встроенной системой пылеподавления разработан французами совместно с находкинской стивидорной компанией «Восточно-Уральский Терминал»

Первый в мире грейфер с встроенной системой пылеподавления разработан французской фирмой «ARDEN» совместно с находкинской стивидорной компанией «Восточно-Уральский Терминал». Агрегат уже изготовлен и в ближайшее время будет отгружен из Франции в Находку.

Уникальность заключается в том, что грейфер впервые оснащён системой подачи воды. Выходя под давлением через форсунки, она создаёт водяное облако в момент выгрузки твёрдого топлива из железнодорожных вагонов, тем самым подавляя угольную пыль.

В ближайшее время грейфер нового поколения будет доставлен по железной дороге в ООО «ВУТ», где пройдёт технические и технологические испытания с возможностью его дальнейшей доработки и усовершенствования. И только после этого все десять манипуляторов марки Sennebogen стивидорной компании будут оснащены современными грейферами ARDEN.

Поставка новейшего оборудования проводится во исполнение «Соглашения» между врио губернатора Приморского края и администрацией «Восточно-Уральского Терминала» и направлена на улучшение экологической обстановки в регионе.

Владимир ПАНТЮХОВ.