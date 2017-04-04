В Приморье трепанговые огороды не вписались в госпрограммы

Приморский край как лакмусовая бумажка показал, что развитие морского товарного рыбоводства на Дальнем Востоке давно трансформировалось в «потемкинский» проект. Регион не выполнил показатели целевых федеральных и полностью провалил региональную отраслевую программу. Миллионы бюджетных денег оказались невостребованными бизнесом, а компании даже не приблизились к запланированным показателям объемов производства, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Отстали в восемь раз

Истинное положение дел этого бизнеса просто удручающее. Чтобы это зафиксировать, достаточно обратиться к целевым индикаторам, заложенных в федеральных программах. Приморье - основной аквакультурный регион ДВФО, в котором 52 компании активно уже более 10 лет выращивают морские урожаи на 109 морских огородах.

Изучаем отраслевую программу «Развитие товарной аквакультуры в Российской Федерации на 2015 -2020 год», которая утверждена приказом Минсельхоза в январе 2015 г. Как и в любой программе там есть мероприятия и целевые показатели. Есть и бюджетные средства, которые идут на мероприятия, привязанные к конкретным показателям.

Примечательно, что ориентиры Приморья в ней прописаны отдельно. «В Приморском крае практически с нуля планируется вырастить и реализовать 17 тысяч тонн объектов аквакультуры», - написано в федеральной отраслевой программе. Объем продукции взят не с чистого листа. Рассчитывались площади участков уже находящиеся в аренде у бизнеса, учитывались предыдущие отчеты предприятий и заявленные цифры по объемам производства, которые пользователи участков указывали при заключении договора аренды.

Чуть больше двух лет осталось у приморских предприятий, чтобы подтянуться к 17 тысячам тонн продукции. Однако, как и в любой программе, есть показатели промежуточные. Статистика 2016 года должна была показать объемы, близкие к 9760 тонн.

Однако по отчетам предприятий, которые они подали в Приморское управление Росрыболовства и в органы статистики, произведено и реализовано 1 300 тонн. Эти данные, которые предприятия указали в отчетах и которые получил департамент племенного животноводства Минсельхоза. Эти показатели в Приморском крае несколько лет подряд пытаются заменить, приписывая к производству тысячи тонн. «Официальными данными производства», которые сегодня мелькают во всевозможных отчетах и статистических данных стали 7500 тонн.

Приписка объясняется просто. Властям необходимо дотянуть показатели местных компаний к цифрам краевой государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края на 2013-2017 гг.». Согласно прописанным индикаторам краевой программы в 2016 году марикультурные хозяйства должны были произвести 9 700 тонн, а к концу 2017 года 13 тысяч тонн.

Если опираться на показатели «выращенной» продукции, которыми пытаются оправдать завышенные показатели, то отставание от целевых показателей всего около 2000 тонн. Но отраслевая федеральная программа утвержденная Минсельхозом, термин «выращенная» не соотносит с термином «произведенная», зато произведенная синхронизуется с понятием реализованная.

Все тонкости заполнения форм и их правильную расшифровку, должны знать в департаментах Минсельхоза, ответственных за исполнение программы. Основной ответчик - департамент регулирования в сфере рыбоводства, а формы отчетов поступают в департамент племенного дела. Два структурных подразделения в течение нескольких лет принимают документы, из которых следует, что объем произведенной и реализованной товарной продукции в Приморье почти в восемь раз меньше запланированных показателей. Но никакой реакции на «замену» показателей от кураторов программы нет, и возникает вопрос, отслеживают ли действие программы должностные лица или архивируют отчеты, не вдаваясь в детали.

Невнимательность к изучению отчетов предприятий ведет к срыву экономической эффективности программы Минсельхоза. Ведь согласно документу, в 2020 году общий объем продукции произведенной в РФ должен приближаться к 333 тыс. тонн, а доход предприятий к 61 млрд рублей. Операционная прибыль к 10,8 млрд. Не стоит сбрасывать со счетов создание 5000 новых рабочих мест. Но как этого достичь, если в отдельно взятом регионе, в Приморье продукции произвели в восемь раз меньше, и есть все предпосылки, что к концу срока действия программы регион произведет не 17 тысяч тонн, а всего 2 или 3 тысячи тонн.

Годы бездействия

Единственным утешающим фактором для Минсельхоза является то, что «выращенные» и «спрятанные» в морских глубинах Японского моря «бумажные» урожаи предприятий не были обильно удобрены федеральными бюджетными деньгами. Согласно паспорту федеральной программы, деньги выделены на субсидирование ставки по инвестиционным кредитам.

В Приморье единственный инвестиционный проект реализует компания «Нереида». В прошлом году она могла претендовать на 13 миллионов рублей. В этом году заявка региона еще меньше. Это отметил в своем блоге президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ: «Запланированные на 2017 год субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов федерации на софинансирование расходов на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие аквакультуры, выбраны регионами не полностью. Только на 87%. Лидер антирейтинга - Приморский край. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 года №130-р для Приморского края было запланировано 9 545 тыс. рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для развития аквакультуры. По состоянию на сегодня заключены соглашения на сумму 942,4 тыс. рублей. Запланированные краю субсидии выбраны всего на 10%. Это наихудший результат из шести регионов, которым были запланированы субсидии. Также нераспределены полностью субсидии в Красноярском крае (33,4 млн рублей из 44,4 млн рублей) и в Дагестане (3,2 млн рублей из 6,8 млн рублей). В Мурманской области субсидии - 112 млн рублей - распределены полностью, как и в Карелии».

Краевая программа «Развития рыбохрозяйственного комплекса Приморского края» в 2014 году выдала предприятиям субсидий на 13 млн рублей, а в 2015 году на 21 млн рублей. Видимо, разработчики программы считают, что до 2020 года, продукцию можно только выращивать, а 13 тысяч тонн из воды будут доставать, когда действие программы закончится. Тогда вопросов к отчетам не будет. Однако может это и не вина чиновников, ведь объемы все же приписывают предприятия. И если предприятия не занимаются производственной деятельностью, то чиновники как могут повлиять процесс хозяйственной деятельности?

Краевая программа концептуально опирается на то, что предприятия добросовестно будут вести реальную деятельность, пользуясь апробированными научными разработками по выращиванию гидробионтов, которые есть в других видах аквакультуры. Однако на Дальнем Востоке таких разработок нет, а унифицировать технологии для всех участков невозможно. Участки «индивидуальны».

Второй момент в том, что из 52 двух компаний, товарным выращиванием занимаются около 15 предприятий. Остальные пытались специализироваться на выращивании молоди для компенсационных мероприятий, либо знают «секрет», как можно работать без рабочих мест и выручек, которые можно увидеть в балансе компаний. При этом ссылаться на бюрократию и административные барьеры руководителям хозяйств не стоит. Первая «вода» по договорам водопользования бесплатно была роздана еще 10 лет назад, 5 лет назад на аукционах предприниматели платили за участки всего десятки тысяч рублей. И сегодня на большинстве участков участках до сих не видно садков с гидробионатами. Эксперты уверены, эти компании просто собирают природный запас и реализуют его по теневым каналам.

Нужны технологии

В итоге ситуация зашла в тупик. Власти обещают без проблем раздать всю воду, а предприятия, у которых есть вода, деятельность не ведут. Поэтому федеральные средства предприятиям не нужны. Денег в краевой программе на развитие марикультурного бизнеса в Приморье с каждым годом также становится все меньше. Чиновники фиксируют, что отдачи в экономику региона от бюджетных вливаний в аквакультуру нет. Нужно волевое решение губернатора о поддержке тех предприятий, кто сможет предъявить власти конкретную произведенную продукцию, либо закупленное промысловое оборудование. Субсидировать акты выпуска бессмысленно, возврата продукцией нет.

В условиях ограниченной поддержки на местном уровне предприниматели могли рассчитывать на еще одну отраслевую программу, а именно на подпрограмму 2 "Развитие аквакультуры" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса". В ней на развитие этого бизнеса заложено 1 млрд 200 млн рублей. Деньги закреплены за мероприятием "Развитие системы государственной поддержки субъектов аквакультуры". В ней прописано: «Стимулирование инвестиционной активности субъектами аквакультуры негосударственной формы собственности, предоставление субсидий на компенсацию части затрат по кредитам, привлеченным на развитие аквакультуры; предоставление субсидий на софинансирование экономически значимых региональных программ по развитию аквакультуры, объем производства продукции товарной аквакультуры (годовое значение); прирост объема производства продукции товарной аквакультуры (к базовому периоду»

Эти федеральные деньги региональным программам необходимы при условии, что они будут направлены в экономику действующих предприятий. Но чтобы появилась экономика, необходимо дать предприятиям научные технологии, и в программе есть мероприятие «Стимулирование научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в области аквакультуры".

Правда, документ не предполагает финансирование. Но на сайте Росрыболовства появилась информация, что в этом году будут завершены исследования по 20 темам комплексных проектов, выполняемых в соответствии с некой «Программой научного обеспечения развития аквакультуры в Российской Федерации на 2015 -2017 годы». Работы выполняются в рамках бюджетного финансирования, их результаты безвозмездно будут переданы бизнес-сообществу для дальнейшего внедрения.

По словам заместителя главы Росрыболовства Василия СОКОЛОВА, для развития взаимодействия необходимо проинформировать широкий круг заинтересованных организаций о выполнении таких работ учеными, возможности заказа необходимых исследований. Вместе с тем необходимо создать механизмы передачи результатов и обеспечения обратной связи для оценки эффективности их применения. Кроме того, необходимо вовлечь заинтересованные отраслевые союзы в апробацию результатов научных исследований в производственных условиях. «Аквакультурные хозяйства также пойдут навстречу ученым, как в плане определения потребностей в разработках, так и при их внедрении», – подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

Раздать браконьерам

Цифры сколько государство тратит на разработку технологий в открытом доступе найти не удалось, так же как и сколько денег ушло на создание дальневосточных технологий. А учитывая инициативы Фонда Развития Дальнего Востока по раздаче акваторий - это один из важнейших моментов в становлении индустрии товарного выращивания в ДВФО. ФРДВ предлагает нанести доступные участки аквакультуры в Дальневосточном федеральном округе на интерактивную карту. С помощью этого интернет - сервиса планируется, что инвесторы смогут выбирать и получать рыбоводные участки по прозрачной схеме без бюрократических проволочек. При необходимости инвесторы смогут профинансировать работы по изучению и освоению рыбоводных участков акватории с привлечением средств Фонда развития Дальнего Востока под 5% годовых.

Стремление раздать всю бесхозную воду для привлечения инвесторов выглядит очень привлекательным, но большинство экспертов смущают несколько основных факторов. Определение границ рыбоводных участков отдается на откуп интересантам и муниципальным властям, которые должны указывать ограничения. И основной пробел проекта определения потенциально пригодных участков в том, что провести научные изыскания на акватории должен предприниматель за свои средства, и не факт что он победит на аукционе.

Нужно признать и еще один момент. Промысловые запасы природных гидробионтов на всех акватории лучше всех знают браконьеры, которые на них работают. Сегодня они следят за новыми инициативами властей, для них перспективы легализовать сбор морских гидробионтов, прикрываясь товарным выращиванием, – заманчивые. Причем во всех регионах. По официальным данным можно сформировать участки на площади Приморья -375 тысяч га, Сахалина - 1, 4 млн гектар.

Проблема в том, что на участках в том же Приморье и Сахалине располагаются запасы ежа, крабов, ламинарии, креветки, устрицы, мидии, гребешка, трепанга и еще около 10 видов даров моря. Однако будущие перспективы глобальной раздачи воды по инициативе Фонда Развития Дальнего Востока грозят обернуться значительным сокращением запасов биоресурсов. На кону тысячи тонн морепродуктов, которые сегодня лежат в дальневосточных акваториях. Спасти акватории от опустошения можно, если на смену шапкозакидательской риторике о прорывах в области аквакультуры придет тщательный и правдивый анализ выполнения договорных обязательств арендаторов рыбоводных участков по ранее заключенным договорам, объемам произведенной продукции, товарной выручки и созданию рабочих мест.

Тем временем рыбаки, занятые прибрежным промыслом, с тревогой ожидают формирование первых участков. Ведь сегодня в этих акваториях они ловят минтай, навагу, бычков, сельдь, терпугов, треску, кальмар, анчоус, корюшку. Активно развит промысел ежа, ламинарии, ракушек. Благодаря прибрежному рыболовству сегодня живут и работают рыбокомбинаты на севере Приморья, в Находкинском округе и Хасанском районе. Более того, ожидается, что в течение 10 лет на все потенциальные рыбоводные акватории придет дальневосточная сардина, и неизбежен конфликт интересов между новыми пользователями, которые получат разведанный промысловый запас на своих участках.