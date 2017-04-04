Бизнес нацелен на недетская прибыль

Больше всего продавцы ценят в детях не их карманные деньги, а их покупательское влияние

Западная культура маркетинга, эгоистичная и беспощадная к детям, вряд ли установится в Приморье хотя бы в ближайшее десятилетие. Однако уже сегодня бизнесмены региона демонстрируют заинтересованность в американском подходе к ведению рекламной политики.

В ходе одного из бизнес-форумов, который прошел во Владивостоке в феврале, прозвучала фраза: «Хочешь продать взрослому, продай это ребенку». Таким подходом предлагалось остановить отток населения из Приморья.

- Необходимо со школьных лет прививать приморским детям любовь к родному краю, чтобы впоследствии повзрослевшие дети не хотели отсюда уезжать, - считает руководитель представительства АНО «Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений» Вадим ВАСЮКЕВИЧ.

Неслыханная прибыль

Подробная история рождения «золотого правила», озвученного на форуме, выглядит куда более зловеще.

«Эмбрион потребителя начинает развиваться во время своего первого года существования. Дети начинают свое потребительское путешествие с пеленок, поэтому уже тогда их определенно стоит рассматривать как потребителей», - высказывался известный «гений» американского маркетинга Джеймс МАКНИЛ.

Курс, взятый американскими маркетологами в 80-х годах, чуть было не стал роковым для детей страны. Ребенок перестал быть ребенком и попал в прицел продавцов.

- Больше всего продавцы ценят в детях не их карманные деньги (хотя расчет ведется и на них), а их покупательское влияние, - говорит директор американской организации «Свободного от коммерции детства» Сюзан ЛИН. – Ведь это именно дети выбирают, какой автомобиль купить семье, какой компьютер или модель телефона выбрать, где будут проводиться семейные праздники и так далее. Это поколение детей вовлечено в маркетинг как никогда до этого.

По словам психологов, есть много путей, чтобы подобраться к детям: мобильные телефоны, интернет, видеоигры.

- Почему маркетологам важно заполучить детей как можно раньше? Гигантским корпорациям необходимы приверженцы на всю жизнь, чтобы обеспечить себе долгосрочный доход, - считает Лин. - В детстве люди больше всего уязвимы по отношению к влиянию масс-медиа. Они не понимают, что их обманывают и уж тем более не умеют распознавать меркантильные цели рекламы.

Каждый год, с 80-х годов, продажи в детском секторе США, благодаря рекламе, увеличивались на $35 млрд. К 2008 году этот прирост закрепился на отметке в 852%. Телевизионные программы для детей и мультфильмы стали создаваться с единственным предназначением - продать игрушку.

Если раньше игрушки производили после того, как мультфильмы и телепередачи для детей приобретали успешность, то сейчас игрушки производят заранее. Это значит, что контент для детей заранее предназначен для того, чтобы ребенок полюбил и захотел купить игрушку. Детские эмоциональные привязанности – это неслыханная прибыль.

Ближе к 90-м рекламу в США стали размещать даже в школах: спортивные и актовые залы, столовые, школьные автобусы. Детей, без их ведома и ведома их родителей, стали снимать в песочницах и даже в ванных комнатах. Это нужно было для того, чтобы понять, что делать с упаковкой товара и как дети реагируют на те или иные вещи: как берут в руки шампунь или мыло, на что обращают внимание.

- Такие маркетологи очень похожи на педофилов, - отмечает детский психиатр Микаэль БРОДИ. – Если вы вдруг захотите стать педофилом или детским маркетологом, вам придется изучать детей и знать, чего они хотят. Нет ничего плохого в том, чтобы говорить детям: иметь хорошие вещи – это неплохо. Однако в процессе агрессивного маркетинга у детей отнимают игру и воображение: именно это происходит, если внушать детям, будто без той или иной игрушки играть в человека- паука неинтересно.

Детство под защитой

Несмотря на рыночную экономику, российское законодательство заботится о психике детей куда больше, нежели американское, где закона о защите детей от воздействия рекламы нет вообще. Так, статья №6 российского Федерального закона №38 запрещает размещение рекламы в школах, на обложках учебников, школьных дневников и даже тетрадей. Однако герои американских коммерческих мультиков на тетрадях российских школьников - норма. Целая статья в законе РФ о рекламе создана «в целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта в рекламе». В ее восьми пунктах запрещается дискредитация родителей и воспитателей, формирование комплекса неполноценности у несовершеннолетних, не обладающих рекламируемым товаром, и многое другое.

Несмотря на вполне конкретный закон, маркетологам в России все же удавалось рекламировать детям сигареты.

- Вспомните времена 2000-х, когда представители табачных компаний наведывались в школы и убеждали детей в том, что «курение – это выбор взрослого человека», - прокомментировала психолог Ирина ГАРЕЦКАЯ. –Во-первых, фраза манипулирует естественным желанием детей как можно скорее повзрослеть, а во-вторых, программирует их, что при достижении взрослого возраста они смогут курить. Можно вспомнить и жвачки в форме сигарет, которые были по карману детям.

Сегодня курение в российских школах не пропагандируется, однако детское воображение все равно под прицелом.

- Страдает ли воображение наших детей от маркетинговых манипуляций? Страдает, но не так сильно, как в США, - говорит Гарецкая. - У нас нет рекламы в школах, однако интернет и детское спутниковое телевидение доступны для детей. Такие популярные детские телеканалы, как «Никелодеон», «кормят» их той же рекламой, что в США. Взять хотя бы мультик про Спанч Боба. Не поверите, но мне потребовалось много времени, чтобы объяснить своей дочери, что есть гамбургеры слишком часто – это вредно для здоровья. А ведь именно любовь к гамбургерам навязывается детям под «крабсбургерами», которые готовит главный герой Спанч Боб в ресторане «Красти Крабс». Думаю, необходимо мотивировать детей больше играть в творческие игры, которые разворачиваются внутри их воображения. Когда у ребенка слишком много игрушек, он лишается возможности воображать. Особенно если эти игрушки – герои популярных мультфильмов. Ведь дети, играя в них, вовсе не выдумывают свои истории – они лишь повторяют увиденное по телевизору.

Детскими терапевтами отмечено, что дети, которые подвергаются сильному воздействию рекламы, уже в возрасте около десяти лет подвержены депрессиям и апатиям. У них чаще диагностируются такие диагнозы, как синдром дефицита внимания и гиперактивность.

Не в здоровом обществе

Желание приморских бизнесменов «завладеть» детьми пока что проявляется весьма невинно: кроме детских тележек в супермаркетах, изображений мультяшных супергероев на хлопьях для завтрака, детских развлекательных зон мало что во Владивостоке свидетельствует об этом желании.

- Супермаркеты стремятся разве что обеспечить покупателям с детьми максимальный комфорт, - прокомментировал директор сети гипермаркетов «Три Кота» Андрей СОЛОНИЧЕНКО. – Чтобы дети не мешали, им организуют, к примеру, зоны досуга. Но вот детские тележки и товары для детей, которые на полках стараются ставить пониже, уже свидетельствуют о том, что какой-то расчет на покупательную способность детей ведется. Однако я думаю, что наши предприниматели все-таки не переходят грань и не перегибают палку.

- Если говорить о детях, то в книжном бизнесе на их покупательную способность вполне рассчитывают, - прокомментировала коммерческий директор сети книжных магазинов «Владкнига» Татьяна БАЙКОВА. – В частности, издатели выпускают массу модных вещей, рассчитанных на подростков. К примеру, подростковый ежедневник «Порви меня» хотя и имеет какой-то намек на творчество, однако он совершенно бесполезен и даже вреден. Я не стала бы покупать такой продукт своему ребенку, однако некоторые родители под давлением детей покупают его. Этот товар пользуется большим спросом – его тираж более миллиона экземпляров. Стоит он, кстати, недешево для вещи, которая предназначена для уничтожения, – в пределах пятиста рублей. В этом случае мы, как продавцы, заботимся о собственных интересах, и это нормально. Думаю, здесь родители еще способны контролировать свои финансы, а также разбираться в том, что вредно для ребенка, а что - нет.

- Если целевая аудитория – это дети, то, конечно, рекламировать товар им нужно в первую очередь для того, чтобы товар им нравился, - прокомментировала директор салона красоты «Имамура» Ирина ИМАМУРА. - Если же иметь в виду людей, у которых есть дети, и товар был бы полезен им, чтобы облегчить уход за детьми, то дети тут ни при чем. К тому же нельзя ведь считать всех бизнесменов, которые продают товары для детей (магазины игрушек, например), нечестными. Но я согласна с тем, что в некоторых случаях продавцы пытаются играть на желании детей казаться взрослыми. Однако успех таких бизнесов зависит исключительно от сознания общества. Если глупых людей в стране больше, чем умных, успех будет. В культурном, здоровом обществе такие товары, как имитация сигарет в виде жвачки, просто-напросто не востребованы.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.