Коэффициент подстегнул энергосберегательные технологии

Очередной отопительный сезон, который близится к завершению в Приморье, стал по-настоящему переломным в плане энергосбережения: новый импульс получила установка в многоквартирных домах приборов учета тепла, с которой собственники жилья не торопились до тех пор, пока при расчете платежей не стали применяться повышающие коэффициенты. На повышение энергоэффективности будет направлено и большинство мероприятий ремонтных программ теплоснабжающих предприятий Приморья на 2017 год.

Одним из главных новшеств отопительного сезона 2016/2017 стало введение повышающих коэффициентов для многоквартирных домов, в которых не установлены теплосчетчики. Напомним, что согласно федеральному закону «Об энергосбережении» россияне обязаны были установить общедомовые приборы учета тепла (ОДПУ) и индивидуальные приборы учета горячей воды (ИПУ) еще до 1 июля 2012 года, но не все выполнили это требование. Плата за отопление для жителей таких домов выросла в 1,4 раза в 2016 году и в 1,5 раза с 1 января 2017 года. Избежать коэффициентов смогли лишь жители домов, где акты обследования показали техническую невозможность установки прибора учета.

Введение коэффициента стимулировало установку ОДПУ в тех домах, где счетчиков на тепло еще не было. В то же время после установки прибора собственники уже через два-три месяца ощутили реальную экономию на платежах за тепло. Добавим, что при начислении платы за горячую воду повышающий коэффициент по-прежнему применяется к тем абонентам, которые до сих пор не установили в своих квартирах индивидуальные счетчики: во Владивостоке это порядка 55 тысяч потребителей, в Артеме – более 1 тысячи, в Партизанске – более 500. Избежать применения повышающего коэффициента возможно лишь в том случае, если абоненты докажут отсутствие технической возможности установки ИПУ в квартире.

«Приобретение и установка счетчика при сравнительно небольших затратах позволяют не только избежать применения коэффициента, но и получить реальную экономию благодаря учету потребляемых ресурсов», - отметили в филиале «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания».

С приборами учета было связано и другое актуальное нововведение прошедшей зимы – переход к начислению ОДН за электричество, холодную и горячую воду управляющими компаниями, а не ресурсоснабжающими организациями. Которые при расчете платы за ОДН имеют право не учитывать фактические показания общедомовых приборов учета: сумма начислений рассчитывается путем умножения определенного норматива потребления (в каждом регионе норматив свой) на площадь общего имущества. С введением в действие нового порядка плата за ОДН у большинства собственников жилья заметно выросла: теперь даже в оборудованном ОДПУ доме жильцы вынуждены платить по нормативам, превышающим реальный расход ресурсов. Однако уже в апреле власти Приморского края намерены утвердить обновленные нормативы. Пока же управляющим компаниям Приморья настоятельно рекомендовано производить начисление ОДН исходя из фактических показаний общедомовых приборов учета.

Пока текущий отопительный сезон близится к завершению, в Приморье уже началась подготовка к следующей зиме. В департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам уже подготовлены проекты распределения субсидий муниципальным образованиям на капитальный ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры, которые являются одними из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». В 2017 году на необходимые работы из краевого бюджета выделят 406,2 млн рублей – это 80% всех средств, предусмотренных для подготовки к новому отопительному сезону. Остальные 20% выделят из бюджетов муниципальных образований края. В настоящее время муниципалитеты Приморья составляют перечень необходимых работ.

Как подчеркнул вице-губернатор Приморского края Евгений ВИШНЯКОВ, при подготовке к следующему отопительному сезону в первую очередь будут отремонтированы котельные и оборудование там, откуда этой зимой поступали обращения жителей о сбоях в теплоснабжении. Впрочем, в ряде случаев причиной пониженной температуры воздуха в квартирах являлось неудовлетворительное состояние самого дома и его внутренних инженерных сетей, а это уже ответственность управляющих компаний.

На энергообъектах филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (обслуживает потребителей Владивостока, Артема и Партизанска) реализация ремонтной программы 2017 года началась уже в феврале. Объем ее финансирования составит 1,072 млрд рублей.

Неотъемлемой частью ремонтной программы являются ремонт и перекладка тепловых сетей. Энергетики планируют произвести замену более 3500 м изношенных участков теплотрасс. Основные работы пройдут во Владивостоке на Народном проспекте (участок протяженностью 146 метров), улицах Нижнепортовая (390 м), Калинина (216 м) и Енисейская (543 м). Планируется, что большая часть работ будет выполнена до начала отопительного сезона 2017-2018 года, а оставшиеся работы полностью завершат до начала зимних максимумов нагрузки.

Артем СТРОГИН.