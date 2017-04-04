Подъем по-новому

Лифты в многоэтажках Приморья меняют по программе капремонта

Новые пассажирские и грузовые лифты появляются в многоквартирных домах приморских городов благодаря программе капитального ремонта жилья. Главное условие для включения в программу – старый лифт должен быть признан непригодным для дальнейшей эксплуатации. В 2016 году было заменено 105 лифтов в 60 домах, а на 2017 год запланирован капремонт около 150 подъемников.

По информации краевого Фонда капитального ремонта МКД, в рамках программы лифты были установлены в городах Владивосток, Большой Камень, Арсеньев, а также в поселке Горные Ключи Лесозаводского городского округа. Новые лифты относятся к классу энергоэффективного оборудования, а значит, для жителей этих домов будет снижен платеж за ОДН. В кабинах предусмотрено голосовое сопровождение и тактильные пиктограммы для слабовидящих людей.

















Сохранность нового лифтового имущества – задача управляющей компании и собственников квартир. Фото автора.

Качество работ по замене лифтового оборудования контролируют специалисты отдела технадзора Фонда. Кроме того, после установки каждый лифт обязательно проверяется специалистами Ростехнадзора.

Капитальный ремонт МКД является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». Программа капитального ремонта финансируется за счет обязательных взносов, которые оплачивают собственники помещений.

Александр САЛКОВ.