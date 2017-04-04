Кризис строительства существует только в головах приморских чиновников

Крупное приморское предприятие не оставляет надежды выполнить «майские указы» президента РФ Владимира Путина

В материале «Нужно ли Приморью доступное жилье» (деловая газета «Золотой Рог» №12 (2123) от 28 марта 2017 г.) мы обещали, что если совет директоров АО «Строитель» предоставит материалы, опровергающие слухи о прекращении работы этого предприятия, с этим смогут ознакомиться и наши читатели.

Доклад председателя совета директоров АО «Строитель» Виктора КРИВУЛИНА на заседании совета директоров был настолько смел и откровенен, что отдельные выводы и эпитеты мы с его разрешения сократили, оставив, однако, незыблемым суть выступления.

Когда чиновник не помогает

- Много лет назад мы с вами почти в таком же составе собирались на нашем совете директоров и решали, по какому пути должно идти развитие нашего предприятия, имеющего славную историю и внесшего большой вклад в развитие Приморья. Можно уверенно сказать, что мы единственное в крае предприятие строительного комплекса, пережившее развал СССР, лихие 1990-е, кризис 2008 года, западные санкции и продолжающее строить жилье для людей. За многие годы наша компания создала мощную строительную базу, приобрела огромный опыт в жилищном и промышленном строительстве. Кадры, которые прошли нашу школу, сегодня работают в различных компаниях строительного комплекса края на руководящих должностях, пытаясь сделать новое жилье более уютным и комфортабельным для проживания наших земляков.

Продолжая славную традицию наших предшественников, мы решили сделать упор на строительство доступного жилья. Наши расчеты показали, что, применяя современные методы, за счет своей ресурсной базы и вспомогательных производств, нивелировав коррупционные риски, компания способна ежегодно сдавать до 300 тыс. кв. метров жилья в год.

К огромному сожалению, я вынужден констатировать, что строить в последние годы становится все труднее, а порой невозможно. Виной тому - стабильное и слаженное противодействие со стороны чиновников различных рангов. Принципиальным, таким как мы, попросту не дают строить. Чтобы создать общественные блага, нам с вами требуются месяцы упорного и кропотливого труда. Им же достаточно иметь под рукой лист бумаги и ручку, посредством которых наш труд превращается в прах, конечно, если мы не заплатим. Но мы никогда не платили и не платим – мы всегда боролись с этим. А они за это не дают нам строить.

Мы работаем, преодолевая сопротивление. Складывается такое впечатление, что те задачи, которые поставил Президент перед страной по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем, не касаются местного чиновничества.

Как это было

- Приведу наиболее вопиющие примеры. В апреле 2001 года администрация Владивостока предварительно согласовала выделение земли под размещение жилого дома переменной, от 6 до 14, этажности в районе ул. Овчинникова, 18-20. В 2003 году глава администрации Юрий КОПЫЛОВ своим постановлением предоставил участок площадью 8 301 кв. метр в аренду под застройку, и 26 марта 2004 года управление архитектуры города на вполне законных основаниях выдало ЗАО «ДВСК» разрешение на строительство. Были проведены изыскательские работы. Проект дома прошел все стадии экспертизы. Летом 2004 года компания приступила к строительству, попутно привлекая денежные средства граждан по договорам долевого участия.

Но вскоре от представителей исполнительной власти поступило предложение о даче взятки в обмен на непротиводействие строительству. После отказа платить на ЗАО «ДВСК» началось мощное давление – от задержки в выдаче лесопорубочного билета до заявления судьи, что строительная документация не соответствует нормам и правилам строительства. И, как венец беззакония, – решение Первореченского районного суда, признавшего участок земли под фундаментом нашего дома размером 102 на 18 метров кладбищем. Суд вынес предписание – снести все постройки, как самовольные! Как результат – около 200 млн рублей убытков, и 56 дольщиков остались без крыши над головой. Сейчас мы всем дольщикам дома на Овчинникова, 18-20 предоставляем квартиры в других наших домах, несмотря на понесенные убытки.

Другой пример - многосекционный жилой дом по ул. Кипарисовой, 2 на 800 квартир может стать хрестоматией по борьбе с застройщиками, не желающими оплачивать чужие аппетиты. Здесь отрабатывались механизмы комплексного взаимодействия различных структур по выбиванию денег у застройщика. Особо в этом преуспели Росстройнадзор и Первомайский суд, неоднократно останавливая строительство под различными предлогами.

Чего стоит предписание о сносе построенного дома и лежащее в его основе постановление «О строительстве в запрещенном районе»! Кстати, в районе, где уже имеется около двадцати многоэтажек. Неимоверными усилиями дом был построен, и за нас взялись коммунальные службы, требуя без всяких на то оснований оплату около 250 млн рублей за виртуальные услуги.

Четыре года мы с этим боролись, а построенный огромными усилиями дом стоял без жильцов. Мы не заплатили ни копейки. Неожиданно для всех он сам собой сдался, и 220 семей получили квартиры. Никто и не вспомнил о требованиях 33 млн рублей за тепло, 37 млн – за воду, 27 млн – за электричество, денег за ввод четвёртой и пятой секций в эксплуатацию. До сих пор следственные органы так и не начали проверку этих вопиющих фактов деятельности естественных монополий.

Госинспекция во главе с М.А. ЗАИЧЕНКО провела бесчисленное количество проверок. Чиновники дали команду отрезать трубы водопровода и теплоснабжения дома. Хочу особо акцентировать внимание – не подсоединить, а отрезать! Коммунальные службы пускаются на самую прямую фальсификацию документов, добавляя или отнимая заявленные нами объемы потребления и ожидая около 100 млн рублей с двух подъездов, не имея на это законных оснований.

И лишь на недавно проведенном совещании у первого вице-губернатора процесс удалось сдвинуть. Полностью решен вопрос с электричеством, теплом. Только вода нуждается в десяти миллионах. Кстати, Владивосток уже три года не имеет тарифа на присоединение, и «Приморский водоканал» применяет постановление мэра, которое не приведено в соответствие с ФЗ «О водоснабжении», что дает ему якобы законные основания требовать с нас деньги, несмотря на предписание прокурора! Кроме того, сегодня у нас есть решение суда в нашу пользу и по воде.

На участке в 4 га, отведенном нам под строительство жилого дома по ул. Зейской, 10-12, мы не могли остановить «самонаводящиеся» на дом красные линии. Проектировщики начинали проект по согласованным в городе топосъемкам, а перед сдачей проекта несколько раз обнаруживали «движение» красных линий прямо на запроектированный дом.

Мы брали новые топосъемки, делали новый проект, но линии опять менялись. И так несколько раз. Откровенный саботаж со стороны разрешительных и контролирующих органов, похоже, не имеет границ.

Нам заявляют, что не могут нас якобы найти, чтобы вручить продленное разрешение на строительство. И оно спокойно лежит у них полгода под сукном. А в это время Росстройнадзор штрафует нас, хотя точно знает, что оно есть. Затем выходит инициатором в суд… и требует остановить строительство дома на 90 суток и более!

Кто обманывает дольщиков?

- Поскольку дольщики беспокоят и раздражают своей активностью все ветви власти в регионе, нас спрашивают: «Когда сдадите дом?» И как только, вопреки всему, дом построен, «эстафету» принимают коммунальщики, и опять незаконно требуют с нас 100 млн рублей, просят подписать трехсторонние договоры, которых, как выяснилось в УФАС, не должно быть в природе. Нам дают странные точки для подключения объекта к сетям, которые мы сами построили и передали им для работы и обеспечения наших домов. А в техусловиях на подключение дома мы видим требование о ремонте объектов Пушкинской депрессии, снабжающей город водой и находящейся за его пределами.

Нормативный срок строительства такого дома – один год, но в таких условиях оно может тянуться годами. Сегодня они построены, но, я думаю, сдать их при нынешней ситуации вряд ли получится.

За год мы хотели построить дом в г. Артеме по ул. Светлогорская, 81. Для этой цели за 12 млн рублей через аукцион приобрели земельный участок. Тогда нам дали понять, что участок не для нас и мы нежелательные участники этого аукциона. Мы ответили, что работаем на благо людей и строим только в рамках закона. Включились в борьбу и подняли начальную цену лота земельного участка с 800 тысяч до 12 млн рублей, думая, что этим делаем что-то полезное для города. Но нам было заявлено: «Вы еще побегаете…»

При сдаче готового проекта выяснилось, что участок состоит из двух зон, и запроектированный дом своим краем попал не на ту зону. И все сначала – изыскательские работы, привязка проекта к местности. Отведенное для строительства дома время закончилось, и теперь мы будем пытаться вернуть наши деньги через суд.

Юрий РОГОВ.

P. S. О том, какое решение совет директоров АО «Строитель» принял в итоге, Деловая газета «Золотой Рог» планирует рассказать в одном из ближайших номеров.

АКЦЕНТЫ

В создавшейся обстановке есть два варианта

- Единственная структура, которая на деле, а не на словах заинтересована в развитии строительной отрасли в Приморье и реально помогает нам, - это прокуратура. Предписания прокурора для «Приморского водоканала» и ДГК были очень весомым сигналом для тех, кто привык жить за наш счет.

В создавшейся обстановке есть два варианта. Мы поступаемся своими жизненными принципами и начинаем безропотно платить коррупционные издержки, которые потом перекладываем на плечи наших покупателей. Или, пока не будет наведен порядок в строительной отрасли Приморья и не накажут виновных в саботировании указов президента, связанных с развитием и поддержкой массового жилищного строительства, прекратить строительство жилья на территории края.

На фото: Крупное приморское предприятие не оставляет надежды выполнить «майские указы» президента РФ Владимира Путина.