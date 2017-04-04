Инвестиции в надежность

КГУП «Приморский водоканал» внедряет современные технологии и строит инфраструктуру для новых производств и жилых микрорайонов

Один из разделов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы посвящен повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения в городах и районах Приморья. Эту работу в крупнейших городах края сегодня успешно проводит КГУП «Приморский водоканал».

О стратегических проектах по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения приморских городов, а также об участии предприятия в создании инфраструктуры территорий опережающего развития Деловой газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор КГУП «Приморский водоканал» Алексей ОСИЮК.

Проекты обеспечены деньгами

- Алексей Александрович, расскажите об основных мероприятиях по модернизации объектов водно-коммунального хозяйства края, выполненных в 2016 году?

- Модернизация проводилась в рамках выполнения утвержденной инвестиционной программы предприятия, которая в декабре 2016 года завершилась. На насосных станциях установлены новейшие ультразвуковые расходомеры, они автоматически передают показания на центральную диспетчерскую. Проведен ряд мероприятий для более комфортного обслуживания абонентов. Спроектированы и построены водопроводные и канализационные сети к 17 новым жилым домам Владивостока и Артема. В текущем проектировании – 6 новых объектов. Возведены новые ветки водовода для установки водоразборных колонок общей протяженностью 4 км.

В 2016 году к ранее обслуживаемым КГУП «Приморский водоканал» населенным пунктам прибавились Преображение, Лазо, Валентин, Михайловка, Хороль и Большой Камень. Подключено 23420 новых абонентов-физлиц и 1138 новых абонентов - юридических лиц.

Что касается планов, то в 2017 году мы намерены реализовать программу технологического перевооружения водопроводных очистных сооружений насосно-фильтровальной станции Артемовского гидроузла. Цель программы - внедрение гидравлической модели системы водоснабжения и обеззараживания воды гипохлоритом натрия. После перехода на гипохлорит натрия при водоподготовке, улучшится качество воды за счет снижения в ней хлорорганических соединений. Кроме того, увеличится срок службы технологического оборудования за счет снижения скорости коррозии. И, что крайне важно, снизятся затраты на обеззараживание воды. На двух других гидроузлах (Богатинском и Седанкинском) такая технология применяется уже несколько лет.

Другой приоритет – диспетчеризация водопроводных насосных станций и канализационных насосных станций. Два этих мероприятия позволят значительно снизить потери в сетях и минимизируют количество аварий: управление давлением будет осуществляться на основе математических моделей.

Чтобы решить перечисленные задачи уже в 2017 году, мы провели всю подготовительную работу по ним в прошлом году. Сегодня наши планы обеспечены финансированием: принято решение о выделении КГУП «Приморский водоканал» 300 млн рублей из краевого бюджета на увеличение уставного капитала. Часть этих средств мы планируем потратить на мероприятия, о которых я сказал выше.

Владивостоку терпеть недолго

- На каком этапе сегодня находится строительство сетей канализации во Владивостоке? Когда очистные сооружения, построенные к саммиту АТЭС, примут на себя все городские стоки?

- Мощность уже построенных и запроектированных очистных сооружений учитывает перспективы развития Владивостока и увеличения объема стоков, которые попадают на эти сооружения. Наша задача – не загрузить очистные на 100%, а перенаправить на них все стоки, которые в настоящий момент попадают в водные объекты. Из общего объема водоотведения в 46 млн кубометров на сегодняшний день проходят очистку 38,4 млн кубометров как хозяйственно-бытовых, так и поверхностных сточных вод. В том числе в 2017 году уже переключено 7,6 млн кубометров, перехвачены два крупнейших выпуска в бухту Золотой Рог.

Однако сроки переключения некоторых из оставшихся выпусков постоянно сдвигаются по объективным причинам. Кроме того, сам проект канализационной сети Владивостока, выполненный еще до саммита АТЭС, был не очень качественным - с проектными решениями, не всегда реализуемыми в принципе. Поэтому в процессе строительства мы неизбежно корректируем эти решения, пытаясь найти варианты, более оптимальные, дешевые и комфортные для хозяйствующих субъектов, по землям которых должны пройти коллекторы.

Кроме того, специалистами КГУП «Приморский водоканал» проведены работы по обследованию технического состояния переданных уже построенных коллекторов, выявлены и устранены дефекты, проведены планомерные мероприятия по диспетчеризации и автоматизации насосных станций в целях сокращения издержек по их эксплуатации. Под надзором природоохранной прокуратуры и совместно с администрацией Владивостока реализуются мероприятия по техническому обследованию и инвентаризации сетей ВГО с целью разделения бытовой и ливневой канализации с последующей очисткой каждой системы.

- Относятся ли собственники земельных участков с пониманием к временным неудобствам, связанным с реконструкцией системы канализации Владивостока?

- Образно говоря, во Владивостоке «свободной» земли для прокладки запроектированных коллекторов нет. И собственники земельных участков, узнав, что под их участком планируется построить коллектор, сразу думают об авариях и их последствиях. К тому же прохождение коллектора создает ряд ограничений для капитального строительства на данном участке. Это основные причины, тормозящие строительство.

Тем не менее к концу 2016 года мы переключили на очистные сооружения 75% всех стоков, которые раньше неочищенными сбрасывались в бухту Золотой Рог. Осталось четыре небольших по объему выпуска, по которым есть сложности с хозяйствующими субъектами. Например, никак не договоримся с Минобороны, а без этого мы не можем приступить к работам на их территориях. Но мы настойчиво продолжаем переговоры – это планомерная ежедневная работа. Хотя, по логике, хозяйствующим субъектам выгодно строительство коллектора на их территории, ведь они обязаны переключить свои стоки на очистные сооружения.

Других проблем нет, кроме как, повторюсь, изначально неэффективных проектных решений и согласований с собственниками территорий. Финансовые вопросы все урегулированы. Мы активно работаем с администрацией Приморского края. Есть поручение губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО о продлении действующей государственной программы и увеличении ее объема, что предполагает в том числе дофинансирование мероприятий по строительству коллекторов. Поэтому я полагаю, что до конца 2017 года мы полностью выполним переключение всех городских стоков.

- Отразится ли модернизация системы водоотведения во Владивостоке на тарифах?

- Существенного увеличения не произойдет. Но нужно разделять понятия «экономически обоснованный тариф» и «тариф для населения». Разумеется, экономически обоснованный тариф после введения в эксплуатацию всех предусмотренных проектом объектов должен вырасти, ведь их обслуживание требует значительных дополнительных затрат. Однако предельные индексы роста тарифов ежегодно утверждаются правительством РФ, и краевой департамент по тарифам не имеет права выходить за эти рамки. Поэтому рост сумм в квитанциях если и будет, то не больше, чем в последние два года, хотя и за этот период в процентном соотношении рост был значительный, но в абсолютных величинах – минимальный. До экономически обоснованного тариф будет подниматься очень плавно.

Новая жизнь Пушкинской депрессии

- Какова роль КГУП «Приморский водоканал» в создании инфраструктуры для территорий опережающего развития в Приморье?

- Являясь крупнейшей организацией в Приморье, которая оказывает услуги водоснабжения и водоотведения, КГУП «Приморский водоканал» с самого начала имело намерение работать над созданием инфраструктуры для территорий опережающего развития. Получив поддержку со стороны Минвостокразвития РФ, мы зашли во все три территории. В ТОР «Надеждинская» и ТОР «Михайловская» КГУП участвует в создании инфраструктуры за счет краевых субсидий, а инфраструктуру для ТОР в Большом Камне финансирует «Корпорация развития Дальнего Востока» по договорам о техприсоединении.

В ТОР «Надеждинская» в 2016 году мы на 100% выполнили запланированные работы, а именно строительство водопровода и сетей водоотведения. Полностью завершить весь объем на данной территории мы намерены в течение 2017 года. Темпы работ и финансирование дают основания полагать, что график строительства будет соблюден и в установленный срок мы обеспечим возможность подключения резидентов ТОР «Надеждинская» к сетям водоснабжения и водоотведения. Добавлю, что в планах КГУП «Приморский водоканал» построить сети не только до границы ТОР, но и внутри самой площадки, мы плотно работаем с КРДВ в этом направлении. Что касается системы водоотведения, то она будет подключена к «Северным» очистным сооружениям на Де-Фризе.

В то же время потребности Надеждинской ТОР в воде составляют 10 тыс. кубометров в сутки. Обеспечить их возможно только за счет развития месторождения Пушкинской депрессии. Два года назад губернатором Приморья было принято решение добиться того, чтобы вложенные ранее инвестиции в Пушкинское месторождение дали максимальную отдачу. Была произведена корректировка проектной документации. И сегодня мы имеем обеспеченный финансированием проект строительства станции подготовки воды мощностью 30 тысяч кубометров в сутки. Это первая очередь проекта, которую планируется реализовать уже в 2017 году.

В настоящее время проектная документация прошла государственную экспертизу, получено разрешение на строительство. После проведения конкурсной процедуры будет выбран подрядчик. Стоимость строительства составляет более 630 млн рублей. Добавлю, что проект развития Пушкинской депрессии весьма значим и для Владивостока, поскольку он даст городу дополнительный объем питьевой воды.

По инфраструктуре для ТОР «Михайловская» у нас полностью готова проектная документация по пяти объектам, проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Сроки возведения инфраструктуры будут зависеть от планов резидентов данной ТОР по созданию новых производств.

- Какие меры по сокращению количества аварийных ситуаций на сетях принимает КГУП «Приморский водоканал»?

- Устойчивая тенденция к сокращению аварийных ситуаций сформировалась благодаря замене труб и задвижек на более современные. В 2017 году планируем широко использовать полиэтиленовые трубы в защитной оболочке, которая позволяет укладывать трубу без организации подложки из инертных материалов, то есть прямо в грунт. Это значительно упрощает рабочий процесс и сокращает продолжительность замены коммуникаций. Срок службы такой трубы составляет не менее 50 лет.

Александр САЛКОВ.

АКЦЕНТ

Большой Камень в приоритете

В конце 2016 года КГУП «Приморский водоканал» было поручено реконструировать систему водоснабжения городского округа Большой Камень, где создана одноименная ТОР и ведется строительство нового жилого микрорайона. В рамках договоров на техническое присоединение «Приморским водоканалом» будут реконструированы канализационные очистные сооружения и водоочистные сооружения Большого Камня.

По большому счету, они требовали реконструкции и без создания ТОР, но с учетом развертывания новых производств и строительства большого объема жилья обеспечить водоснабжение и водоотведение без реконструкции стало невозможно. Срок проведения реконструкции – конец 2018 года. Следующий этап – технологическое присоединение в режиме строительства сетей водоснабжения и водоотведения к конкретным участкам, на которых расположатся производственные объекты и жилье. По этому этапу КГУП «Приморский водоканал» тесно взаимодействует с КРДВ и с Минвостокразвития.