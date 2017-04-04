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"Востокцемент" стал хранителем Авроры
Хранителем леопарда из приморского звериного национального рая «Земля леопарда» - энергичной пятилетней самки - стало объединение «Востокцемент». Сейчас она в расцвете сил и живет не только в Приморье, но и на сопредельной китайской территории. Своего детеныша она родила и выращивает в Приморье, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По праву хранителя «Востокцемент» после внутреннего конкурса на имя окрестил свою «востокцементную» леопардессу Авророй. Теперь она становится вторым кошачьим символом цементников. А первым является амурский тигр, который уже давно стал логотипом крупнейшего дальневосточного производителя.
Генеральный директор «Востокцемента» Владимир ПУШКАРЕВ так прокомментировал это: «Наша задача, как производственного холдинга, - сделать все, чтобы сохранить природу, минимизировать воздействие на окружающую среду. Этот год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Мы тоже решили не остаться в стороне и внести свою лепту. Тигр - это мощь и сила, а леопард - стратегия, ум и ловкость. Такое кошачье братство отображает суть нашей компании. Это очень редкие хищники, и в наших силах помочь им».
Виктор КУДИНОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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