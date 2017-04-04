КСП Приморского края предложила прекратить финансировать скандальные "Хаятты" из бюджета

За два месяца до очередной даты продажи одного из двух недостроенных пятизвездочных отелей Hyatt во Владивостоке Контрольно-счетная палата (КСП) Приморского края выявила незаконное использование бюджетных средств в деятельности АО «Наш дом - Приморье» (100% принадлежит Приморью), выступающего оператором строительства отелей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Надзорный орган рекомендовал краю прекратить финансирование ставшей притчей во языцех «черной дыры», но АО готово заплатить еще 4,9 млн рублей ООО «Азимут Хотелс Компани» (управляет отелями «Azimut Отель Владивосток» во Владивостоке) за… «консультирование» заказчика о состоянии гостиницы на Корабельной набережной для подготовки ее к открытию.

«Контрольно-счетная палата считает нецелесообразным дальнейшие капитальные вложения за счет средств краевого бюджета в уставный капитал АО «Наш дом - Приморье», - говорится в отчете КСП о работе в 2016 году, имеющемся в распоряжении Деловой газеты «Золотой Рог».

Аудиторы свое предложение обосновывают итогами проверки расходования средств, выделенных АО в течение последних трех лет из краевого бюджета для строительства отелей. В частности, в ходе проверки выявлены незаконное использование бюджетных средств на сумму 24,9 млн рублей и нарушения ведения бухгалтерского учета - на 109,1 млн рублей. Аудиторы указывают и на то, что стоимость чистых активов компании меньше уставного капитала на 34,3 млн рублей, что, по их мнению, ведет к обесцениванию средств краевого бюджета, вложенных в АО «Наш дом - Приморье».

«Кроме того, до настоящего времени строительство гостиничных комплексов осуществляется при отсутствии полного комплекта проектно-сметной документации, что не позволяет установить не только реальную потребность в финансовом обеспечении проектирования и строительства гостиниц, но и определить реальные сроки окончания строительства и ввода их в эксплуатацию», - отмечает КСП.

Как сообщала ранее Деловая газета «Золотой Рог», АО «Российский аукционный дом» (РАД) назначило торги по продаже недостроенного гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» на 8 июня.

Досье "Золотого Рога": В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор. Было принято решение одну гостиницу достроить, а вторую - продать. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. В состав недостроенного гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» входят здание собственно отеля площадью 6 тыс. 058 кв. м (готовность - 79%) и здание спа-комплекса площадью 2 тыс. 633 кв. м (готовность - 52%). Вместе с объектами незавершенного строительства покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. метров, на которых расположен гостиничный комплекс.

Торги будут проходить по схеме классического аукциона (так называемый «английский») - это тип аукциона, основывающийся на установлении минимальной цены в качестве отправной, базисной для дальнейшего торга. В ходе торгов цены постепенно растут по предложению аукциониста или по заявкам участников. У участников есть возможность пересмотреть свое предложение в зависимости от действий конкурентов. Побеждает назначивший самую высокую цену.

Параллельно АО «Наш дом - Приморье» объявило о планах открыть второй «Хаятт» в ограниченно работоспособном состоянии («soft opening») в срок до 20 августа этого года, а не в мае, как было заявлено ранее. Новые сроки указаны в документации к закупке услуг у единственного поставщика, который за 4,9 млн рублей должен будет проконсультировать заказчика о состоянии гостиницы для подготовки ее к открытию.

«Заказчик имеет намерение завершить строительство «Многофункционального гостиничного комплекса делового типа (5 звезд) в районе ул. Корабельная набережная, д.6 в г. Владивостоке» к 15 июля 2017 года, и открыть его в ограниченно работоспособном состоянии в срок до 20 августа 2017 года для его дальнейшей передачи в управление выбранному заказчиком оператору – «Хаятт Интернэшнл (Европа Африка Средний Восток) Лимитед», - говорится в проекте договора АО «Наш дом – Приморье» об оказании консультационных услуг, размещенном на портале госзакупок. Единственным поставщиком этих услуг стало ООО «Азимут Хотелс Компани», входит в сеть Azimut Hotels.

Досье "Золотого Рога": Azimut Hotels - один из крупнейших гостиничных операторов в России. Владелец сети - компания Gleden Invest бизнесмена Александра КЛЯЧИНА. На сегодняшний день сеть включает 26 отелей бизнес-класса в 19 городах России, Германии и Австрии. Компания управляет гостиницами, находящимися в собственности, объектами на основании контракта на управление и на правах долгосрочной аренды.

Напомним, что Azimut Hotels 15 мая 2015 года после проведенной реконструкции открыла «Azimut Отель Владивосток». Сегодня это самая большая гостиница в ДФО.

Олег КЛИМЕНКО.