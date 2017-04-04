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Владивостокцам обещают "европейский город у моря"
Обновленный Генплан столицы Приморья обсудят в середине 2017 года
Генеральный план Владивостока будет скорректирован с учетом планов развития соседних муниципалитетов, территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Омским ИТП «Град» уже определены несколько моделей будущего столицы Приморья, но препятствиями для развития города по-прежнему остаются нехватка свободного пространства и перегруженность транспортом. Информация об этом прозвучала в ходе гражданского форума «Стратегическое планирование развития Владивостокского городского округа», который состоялся в Думе Владивостока в конце марта.
Напомним, что полномочия администрации Владивостока в сфере территориального планирования и градостроительного зонирования в 2014 году переданы на уровень края в связи с созданием Владивостокской агломерации. В октябре 2016 года департаментом градостроительства Приморского края был заключен государственный контракт с омским Институтом территориального планирования «Град», который должен подготовить проект изменений в Генеральные планы и Правила застройки и землепользования муниципалитетов, включенных во Владивостокскую агломерацию.
По словам и.о. директора департамента градостроительства Приморского края Максима ВЕДЕНЕВА, на данный момент проектантом уже проведена большая работа по анализу предложений по изменению Генплана Владивостока, поступивших от органов власти муниципалитетов агломерации, физических и юридических лиц. В состав рабочей группы при краевой администрации по данному вопросу входят также представители муниципальных образований, регламентом предусмотрена возможность участия в заседаниях группы представителей общественных организаций.
Как уточнил Максим Веденев, публичные слушания по новому Генплану должны состояться в период с 13 июля по 13 октября. Утвердить Генеральный план Владивостока в краевой администрации рассчитывают в четвертом квартале 2017 года. При этом внесение изменений в Генплан Владивостока планируется синхронизировать с разработкой мастер-плана развития острова Русского, которой занимается московское консалтинговое бюро «Стрелка».
По мнению первого вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА, рассматривать вопросы стратегического развития Владивостока необходимо в связке с соседними муниципальными образованиями - Артемовским городским округом, Надеждинским и Шкотовским районами.
- Необходимо определить новые территории развития, сохранив места для отдыха и дачные массивы. Нужно завершить работу по включению острова Русского в общегородской план развития. Без нового Генерального плана мы не сможем это сделать, - добавил Василий Усольцев. - Необходимо строить «точки роста» в Надеждинском и Шкотовском районе, не забывая при этом, что данные территории являются местом отдыха граждан.
В свою очередь, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Алла ШЕСТЕРИКОВА остановилась на актуальной в последнее время теме сохранения зеленых насаждений и привычных мест отдыха горожан. Систематизировав предложения от жителей Владивостока и общественных организаций, в мэрии выделили 483 территории общего пользования, которые заняты лесами или зелеными насаждениями. Как выяснилось, 50 таких территорий согласно кадастру закреплены за многоквартирными домами. По 92-м территориям собственность не разграничена, и в администрации Владивостока предлагают в новом Генплане сделать их зоной городских лесов и парков. В «зону риска» вошли 190 зеленых участков.
- По каждой такой территории мы проводим оценку того, как она изменится, будучи застроенной в соответствии с тем назначением, которое указано в правоустанавливающих документах. Дважды в неделю встречаемся в департаменте градостроительства Приморского края, - добавила Алла Шестерикова.
Ведущий архитектор ИТП «Град» Максим ЕФАНОВ сообщил, что на данный момент уже завершен этап сбора и систематизации исходных данных, необходимых для подготовки проекта изменений в Генплан и ПЗЗ. На основании этих данных, действующего Генплана и документов стратегического планирования проектировщики сформулировали основные проблемы и возможности развития столицы Приморья.
Артем СТРОГИН.
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Посещение этого места под названием владивосток напоминает визит на кладбище, грязно, все разбито, мусор, есть красивые памятники, но настроение полный отстой. Это не город, это братская могила.