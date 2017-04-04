www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.56 р. 100 JPY: 51.2 р.
EUR: 60.24 р. 10 CNY: 82.12 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Приморцы могут открыть свой бизнес не выходя из дома

04 Апреля 2017, 09:28 | Приморье

Узнать всю необходимую информацию о том, как открыть ИП и подать документы на его регистрацию, жители Приморья могут в одном из разделов Единого портала госуслуг «Жизненные ситуации», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, в разделе собраны все услуги, которые госучреждения оказывают начинающим предпринимателям.

«Здесь также опубликована консультативная информация, в том числе о рисках теневого бизнеса, указаны ссылки на полезные ресурсы и выдержки из законодательной базы. Этот раздел можно назвать личным кабинетом начинающего бизнесмена, с помощью которого оформить все необходимые документы можно не выходя из офиса», – отметили в ведомстве.

Всего на портале госуслуг доступно более 350 федеральных государственных и около 90 региональных услуг.

Напомним, развитие информационных технологий в Приморье и улучшение качества предоставляемых в электронном виде услуг находится под личным контролем Губернатора края Владимира Миклушевского.

Чаще всего через сайт госуслуг приморцы оформляют паспорта и загранпаспорта, ИНН и СНИЛС, регистрируют авто, оформляют документы на недвижимое имущество. Популярны также услуги по записи детей в детсады и школы, электронные дневники. Всего за минуту пользователи могут узнать о своих долгах и штрафах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: регистрация  портал  технология  бизнес  госуслуги  офис 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru