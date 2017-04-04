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Приморцы могут открыть свой бизнес не выходя из дома
Узнать всю необходимую информацию о том, как открыть ИП и подать документы на его регистрацию, жители Приморья могут в одном из разделов Единого портала госуслуг «Жизненные ситуации», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, в разделе собраны все услуги, которые госучреждения оказывают начинающим предпринимателям.
«Здесь также опубликована консультативная информация, в том числе о рисках теневого бизнеса, указаны ссылки на полезные ресурсы и выдержки из законодательной базы. Этот раздел можно назвать личным кабинетом начинающего бизнесмена, с помощью которого оформить все необходимые документы можно не выходя из офиса», – отметили в ведомстве.
Всего на портале госуслуг доступно более 350 федеральных государственных и около 90 региональных услуг.
Напомним, развитие информационных технологий в Приморье и улучшение качества предоставляемых в электронном виде услуг находится под личным контролем Губернатора края Владимира Миклушевского.
Чаще всего через сайт госуслуг приморцы оформляют паспорта и загранпаспорта, ИНН и СНИЛС, регистрируют авто, оформляют документы на недвижимое имущество. Популярны также услуги по записи детей в детсады и школы, электронные дневники. Всего за минуту пользователи могут узнать о своих долгах и штрафах.
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