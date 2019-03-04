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Любой желающий может получить бесплатный билет на выставку Vladivostok Boat Show XI
Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте выставки
В самом разгаре активная подготовка к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl . В этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 мая. Организаторы сообщают, что участниками мероприятия по традиции станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.
Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
Любой желающий может получить бесплатный билет на выставку, для этого необходимо заполнить регистрационную форму, расположенную на сайте выставки.
В 2019 году в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события.
Мероприятие традиционно станет большим праздником, который каждый год собирает целые семьи! Каждый найдет себе занятие по интересам!
VladivostokBoatShow–это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2018 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 7 000 человек.
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