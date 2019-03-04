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Владивосток зачищают от нелегальной рекламы
Более 40 незаконных вывесок убрали в Первомайском районе столицы Приморья
Сотрудники административно-территориального управления (АТУ) Первомайского района Владивостока убрали с улиц более 40 незаконных вывесок, рекламных конструкций и объявлений, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
"Размещение афиш, объявлений и рекламных конструкций без согласований и вне специально отведенных местах категорически запрещено и подлежит демонтажу", - пояснили специалисты.
Сотрудники управления не стали дожидаться муниципальных специализированных служб и сами вышли на наведение чистоты и порядка в районе.
За два дня ими было убрано более 40 вывесок, рекламных конструкций и объявлений на улицах Пихтовой, Калинина, Фастовской, Олега Кошевого, Бархатной, Космонавтов и Борисенко.
В АТУ района также добавили, что параллельно продолжается работа с должностными и юридическими лицами по разъяснению соответствующих правил и норм в данном направлении.
"Вся реклама должна быть законной, а дизайн-проекты согласованы с управлением наружной рекламы и информации администрации города", - подытожили специалисты.
Фотографии предоставлены АТУ Первомайского района
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