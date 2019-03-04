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Во Владивостоке торговать цветами легально будут 46 автолавок
В администрации города подведены итоги аукционов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) по торговле цветами. Всего в предпраздничные и праздничные дни на территории города официально торговать цветами будут по 46 адресным ориентирам. Торговля продлится 10 дней, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
В рамках извещения о наличии свободных мест, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостока, 36 мест размещения НТО были предоставлены хозяйствующим субъектам как единственным заявителям. На 68 мест, по которым могут разместиться автолавки с цветами, был объявлен закрытый аукцион на право включения в схему. Необходимо отметить, что из 68 точек, которые были предложены предпринимателям на аукционах, состоявшихся 25 и 26 февраля, расторговано только 10 мест. Аукционы по оставшимся местам размещения НТО признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. В итоге, торговать цветами на улицах города легально будут 46 автолавок.
В управлении экономического развития администрации города отметили, что списки с адресными ориентирами по размещению НТО, официально торгующих цветами, переданы в административно-территориальные управления районов города и полицию, которые в ходе проведения совместных рейдов будут выявлять незаконных торговцев цветами. В свою очередь, сотрудники управления экономического развития будут проверять работу предпринимателей, которые заключили соглашение о размещении НТО с администрацией города, и контролировать соблюдение санитарного состояния прилегающих территорий.
Цветочные НТО расположены во всех районах Владивостока: автолавки будут работать на Борисенко, 6б, Калинина, 273а, Анны Щетининой, 9 и 39, Жигура, 6, проспекте 100-летия Владивостока, 60, Русской, 52, Адмирала Фокина, 23, Адмирала Кузнецова, 50, проспекте Красного Знамени, 114, Нейбута, 47, Светаланской, 115, Спортивной, 2, Суханова, 1 и по другим адресам. В некоторых, особенно популярных среди жителей города торговых местах, разместятся сразу по несколько автолавок.
Фото: Марина Божко
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