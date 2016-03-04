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В Приморье антивирусы ESET NOD32 и "Лаборатории Касперского" доступны клиентам "Ростелекома"

04 Марта 2016, 16:09 | Приморье

Клиенты «Ростелекома» в Приморском крае могут оформить подписку на антивирусные продукты от разработчиков ESET NOD32 и «Лаборатории Касперского». Базовое решение для безопасной работы в интернете доступно от 89 рублей в месяц, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Лаборатория Касперского» предлагает три варианта защиты: минимально необходимая, оптимальное решение для безопасной работы в интернете или комплексная система защиты компьютера от интернет-угроз. Подписка на антивирусные решения «Лаборатории Касперского» включает в себя лицензию на 2 домашних компьютера.

ESET NOD32 предлагает два варианта антивирусной защиты: оптимальное (для защиты от интернет-угроз) и интеллектуальное комплексное решение. В стоимость подписки ESET NOD32  включена лицензия для 3 домашних компьютеров.

Кроме того клиенты «Ростелекома» могут выбрать дополнительные компоненты и опции для защиты: Антишпион, Гибридная защита, Защита от эксплойтов, Веб-антивирус, Защита персональных данных, FireWall, Анти-Спам, Родительский контроль, Менеджер паролей, Резервное копирование, Защита домашней сети.

Абонентская плата за подписку на антивирусные продукты включается в общий счет за услуги связи. Расчетный период составляет 30 календарных дней, независимо от даты подключения опции.

Оформить подписку на антивирус можно в личном кабинете. Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих  акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-0800, а также на сайте Компании www.rt.ru.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал  ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Ростелеком  безопасность 



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