Приморье готовится к сельхозпереписи

Каковы первоочередные мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Приморье, каким образом край может получить из федерального бюджета субвенции на проведение этого сплошного обследования, а затем их полностью освоить, на что нужно сделать акцент в информационно-разъяснительной работе с населением, - эти и другие вопросы обсуждались на заседании Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Приморском крае. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ рассказал о ходе выполнения первоочередных задач по подготовке и проведению переписи: «Мероприятия, проводимые в Приморском крае, соответствуют календарному плану Росстата. Работы много, тем более что в рамках оптимизации федерального бюджета объемы субвенций из федерального бюджета будут сокращены, и нагрузка на задействованный в переписи персонал увеличится. В настоящий момент мы сформировали восемь списков респондентов и объектов переписи различных категорий сельхозпроизводителей, продолжаем работу по их актуализации. В каждом районе края назначены уполномоченный по проведению сельхозпереписи и его заместитель. Налажено взаимодействие с краевым центром занятости, который поможет нам подобрать персонал на время переписи. Договариваемся с местными учебными заведениями о привлечении в качестве переписчиков студентов, которым эта работа будет засчитана как практика, работаем с руководителями религиозных конфессий в части организации разъяснительной работы среди верующих граждан и другими общественными организациями».

Начальник отдела пресс-службы Губернатора Приморского края Елена БУРМИСТРОВА предложила пути взаимодействия Приморскстата и Администрации Приморского края по организации информационно-разъяснительной работы при проведении ВСХП, пообещав статистикам всемерную поддержку.

А начальник отдела целевых программ, экономики и поставок департамента сельского хозяйства и экономики Приморского края Марина МАРТЫНЕНКО рассказала о том, как будут распределяться субвенции из федерального бюджета, выделяемые на подготовку и проведение переписи в каждом субъекте России. По ее словам, Приморский край получит более 20 млн рублей, которые будут распределены в соответствии с установленной нагрузкой и направлены в муниципалитеты, каждый из которых самостоятельно проведет торги на оказание услуг по аренде требуемых помещений, охране, обеспечению транспортом и связью задействованных в переписи лиц.

По итогам заседания были намечены очередные задачи, среди которых - наладить взаимодействие Приморскстата с Управлением МВД России по Приморскому краю по вопросам безопасности переписчиков и охраны документации, а также с Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания по Приморскому краю по проведению переписи в подведомственных ФСИН организациях, разместить в открытых источниках информацию о наборе временного персонала для проведения переписи в крае и продолжить взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления по подбору помещений для организации работы переписного персонала, организации предоставления транспорта и средств связи.

Напомним, что Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет в Приморье с 1 июля по 15 августа 2016 года и охватит более 2-х тысяч сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, почти 167 тысяч личных подсобных хозяйств населения, а также свыше 1,4 тысячи садоводческих и дачных некоммерческих объединений. Это позволит получить достоверную информацию о структуре сельского хозяйства края, его ресурсном потенциале, условиях сельскохозяйственной деятельности, масштабах посевных площадей и других категорий земель, используемых в сельхозпроизводстве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.