Во Владивостоке ФОК в Снеговой Пади застрял между прошлым и будущим

Возводимый во Владивостоке на улице Выселковой физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном и ледовой ареной застрял на стадии достройки. Как выяснил «Золотой Рог», отнюдь не из-за бездействия застройщика.

Компания «Дальспецстрой» (генподрядчик застройки микрорайона Снеговая Падь) информировала, что осуществляла строительные работы по строительству ФОКа в соответствии с контрактом по заказу МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа». Но в ходе разработки проектной документации оказалось, что выданная заказчиком проектная документация стадии «Проект» не включила всех необходимых для строительства этого объекта видов и объемов работ.

В связи с этим печальным обстоятельством «Дальспецстроем» была разработана и передана заказчику рабочая документация, в которой все ошибки стадии «Проект» были учтены и предложены исправления.

Заказчику было письменно сообщено, что требуется корректировка ПСД и повторное прохождение им госэкспертизы. Но проектная документация так и не была приведена заказчиком в соответствие с рабочей документацией. В итоге «Дальспецстрой» оказался в ситуации, когда продолжать строительство по выданной ранее проектной документации оказалось невозможно.

Средства, выделенные строителям в качестве аванса, были освоены на строительстве ФОКа. А далее «Дальспецстрой» по объективным, не зависящим от него причинам, не мог исполнить требуемые от него обязательства по этому объекту.

В «Дальспецстрое» отмечают» что поскольку заказчик свою обязанность по выдаче подрядчику проектной документации, учитывающей все необходимые к выполнению объемы и стоимость работ, не исполнил, то будущее строительства ФОКа туманно. А 5 февраля в свою силу вступило решение Арбитражного суда Приморского края, которым контракт между городом и компанией расторгнут.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.