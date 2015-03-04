Строителям Приморья не хватает заказов

Активность строительного комплекса зачастую очень сильно определяет тот портфель заказов, который строительные компании пополняют к новому строительному сезону. Исполнительный директор НП СРО «Региональное объединение строителей Приморского края» Надежда КУЛИКОВА ответила на вопрос газеты «Золотой Рог», насколько этот условный портфель полон сегодня по группе компаний, которые входят в это саморегулируемое объединение строителей.

- Портфель заказов у наших строителей никогда не бывает полон, - отметила она. - И они сегодня готовы работать значительно больше, чем заняты сейчас. Наши «большие строители» - это такие гибкие организации, которые в любое время могут привлечь новых работников или на какое-то время от них отказаться, они могут передавать часть объемов друг другу, если эти объемы для них оказались большими. Сами строители говорят: «Много работы не бывает!»

Конечно, большие планы по малоэтажной застройке, все краевые и прочие проекты и программы - это очень хорошо, но строители, которых объединяет РОС ПК готовы браться и за более глобальные проекты. Они прошли через подготовку саммита АТЭС-2012, накопили колоссальный опыт, накупили много новой, взятой на эти цели, совершенной техники. Сейчас они во многом оказались не востребованы. Как, например, Приморская буровая компания. Таких глобальных объектов, как прежде, у них теперь нет, хотя работу они, конечно, ищут.

Надежда Николаевна дала высокую оценку Фонду капремонта Приморского края, который начал вести «реестр добросовестных подрядчиков», которых можно привлекать на капремонт и реконструкцию. Компании Регионального объединения строителей Приморского края давно зарекомендовали себя как добросовестные подрядчики и будут участвовать в проектах по капремонту и реконструкции приморского жилья. Для них этот сегмент рынка также становится привлекательным, потому что впереди намечаются очень значительные объемы ремонта.

Что касается участия строителей в планах развития малоэтажного домостроения, то она высказала обеспокоенность качеством такого строительства:

- Я, как представитель СРО, которое выдает свидетельство о допуске на производство строительных работ, всероссийские объединения НОСТРОЙ и НАМИКС сегодня обеспокоены тем, что строительство малоэтажки не требует от подрядчиков наличия допуска к производству строительных работ! А ведь на эти работы, и чтобы построить многоквартирный, и чтобы - малоэтажный, обязательно надо привлекать технику, нужна ответственность. Все работы надо производить более- менее подготовленными кадрами, необходимыми специалистами. Однако этого требования к строителям малоэтажки пока никто не предъявляет. На государственном уровне этот вопрос проходит обсуждение, и в этом году, вероятно, будет принят новый перечень работ, на которые строительным организациям потребуется получать допуск.

В случае, когда ведется проект комплексной малоэтажной застройки, этим обычно занимаются крупные строительные компании, которые уже сегодня имеют допуски на определенные виды работ и работающие в соответствии с их требованиями. И в этом случае опасаться за качество не приходится. Другое дело, если многодетная или молодая семья хочет построить дом на полученной ею земле и начинает приглядываться: где продается все под такое строительство подешевле и кого пригласить строить. Потом, в конечном итоге никто за качество произведенных работ не отвечает.

Так, например, из-за отсутствия ответственности подрядчика пострадал частный застройщик в Уссурийске. Ему такая вот безответственная компания некачественно построила фундамент, который ни на что не годится, и человек ничего с этим не мог поделать. А компании, строящие объекты по допускам СРО, вносят деньги в компенсационный фонд, и саморегулируемая организация материально отвечает за некачественное производство работ или причиненный этими строителями вред. В отношении малоэтажки, которую строят все, этот вопрос еще требуется урегулировать.

- У нас сейчас пока все как-то стабильно, - резюмировала Надежда Куликова. - Я не вижу, чтобы кризис подкосил наши компании. Движение, конечно, есть: какие-то из них прекращают свою строительную деятельность и переходят в другие сферы, но на их место приходят другие. Так, мы сейчас готовимся принять в наше СРО три новые. Но, правда, сегодня руководители наших компаний несколько озадачены ростом доллара. По их словам, в стоимости квадратного метра обычного многоэтажного жилья 70% - это долларовый эквивалент. Многие начатые объекты надо достраивать, а материалы из Китая, Южной Кореи - это буквально доллары и юани. Ситуация предвиделась. Руководители говорят: «Мы запаслись. Пока нам всего хватает, а дальше - будем смотреть». Я думаю, что в этом году у нас все будет хорошо.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.