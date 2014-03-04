Константин Чистяков: От успехов бизнеса зависят жизнь и судьба региона

Участников X Бизнес-Премии Приморского края приветствует Константин ЧИСТЯКОВ, директор филиала Группа компаний FOREX CLUB во Владивостоке - спонсора Премии:

- Мы живем во времена громадных перемен и больших новостей в развитии экономики и социальной сферы. Но, занимаясь разным бизнесом, все мы объединены одной территорией, а потому кровно заинтересованы в том, чтобы наш регион завоевывал лидерские позиции по всем показателям, прочно утвердился в «топах» во всероссийском масштабе и, главное, чтобы жизнь каждого человека стала комфортнее и благополучнее.

Бизнес-Премия Приморского края задает самые высокие стандарты для компаний нашего региона, заставляет стремиться к эффективности и клиентоориентированности бизнеса. Эти стандарты необходимы в бизнесе и нашей компании. Вот почему Группа компаний FOREX CLUB поддержала приморскую Премию, которая нацеливает ее участников на повышение прозрачности и качества оказываемых услуг. Премия – тот самый механизм, который прольет свет на «лучших из лучших» и покажет, к каким стандартам необходимо стремиться.

Как один из лидеров в области предоставления услуг на мировых финансовых рынках, FOREX CLUB хорошо понимает, что цивилизованная деловая среда и соблюдение государственных правил необходимы всем участникам рынка. На наш взгляд, в Приморском крае есть все условия для динамичного развития и повышения качества жизни. И именно в слаженном движении, работе на благо всех нас – залог дальнейшего развития, процветания и благополучия. Благодаря Бизнес-Премии мы не только сплачиваемся, но и поддерживаем престиж нашей деловой среды. Потому она оказалась востребована бизнес-сообществом края.

От лица Группы компаний FOREX CLUB желаю всем участникам успехов, а нам, как членам Экспертного совета, - новых открытий. От успехов бизнеса зависят жизнь и судьба региона.

Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.