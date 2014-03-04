Андрей Брик: Бизнес-Премия помогает выстраивать диалог с властью и бизнесом

Участников X Бизнес-Премии Приморского края приветствует Андрей БРИК, председатель Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья - партнера Премии:

- Каждый из руководителей предприятий стремится к новым рубежам бизнеса, ставит цели, ищет инновационные пути развития. Вместе с тем за каждым руководителем есть команда единомышленников, способная изо дня в день создавать высокотехнологичное производство, конкурентоспособные услуги, квалифицированный сервис.

Сегодня, чтобы быть успешной, компании не достаточно иметь высокие темпы производства, важно на собственном примере формировать открытость бизнеса в регионе, содействовать социальному развитию общества, выстраивать конструктивный диалог с региональной властью.

Бизнес-Премия, которую проводит Издательская компания «Золотой Рог» при поддержке администрации Приморского края, за десять лет своего существования доказывает всем нам, что приморские предприятия разрабатывают и внедряют новейшие технологии, ежегодно укрепляют свои позиции как в региональном, так и в российском деловом сообществе.

Желаю участникам 10-й, юбилейной, Премии новых успехов, удачи. И пусть круг победителей Бизнес-Премии Приморского края-2013 расширится новыми достойными именами!

Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.