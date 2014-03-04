Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Андрей Брик: Бизнес-Премия помогает выстраивать диалог с властью и бизнесом
Участников X Бизнес-Премии Приморского края приветствует Андрей БРИК, председатель Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья - партнера Премии:
- Каждый из руководителей предприятий стремится к новым рубежам бизнеса, ставит цели, ищет инновационные пути развития. Вместе с тем за каждым руководителем есть команда единомышленников, способная изо дня в день создавать высокотехнологичное производство, конкурентоспособные услуги, квалифицированный сервис.
Сегодня, чтобы быть успешной, компании не достаточно иметь высокие темпы производства, важно на собственном примере формировать открытость бизнеса в регионе, содействовать социальному развитию общества, выстраивать конструктивный диалог с региональной властью.
Бизнес-Премия, которую проводит Издательская компания «Золотой Рог» при поддержке администрации Приморского края, за десять лет своего существования доказывает всем нам, что приморские предприятия разрабатывают и внедряют новейшие технологии, ежегодно укрепляют свои позиции как в региональном, так и в российском деловом сообществе.
Желаю участникам 10-й, юбилейной, Премии новых успехов, удачи. И пусть круг победителей Бизнес-Премии Приморского края-2013 расширится новыми достойными именами!
Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- ДФВТ проинвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 млн рублей
- Свинина с китайским вкусом
- "Что здесь делать, иностранцы часто не до конца понимают"
- Кипрский десант готов к высадке на остров Русский
- Гарант приморского бизнеса
- Ошибка резидента
- "О будущем надо не только мечтать"
- Приморский край готов принять большой уголь
- Курортную зону мирового уровня на 100 га планируют построить во Владивостоке
- Около 50 соглашений подпишет Приморье на ВЭФ
Новости раздела
- "Ростелеком" подключит ТОРы к оптическим сетям связи
- ДФВТ проинвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 млн рублей
- Выставка "Строительство" ответит на все вопросы
- Свинина с китайским вкусом
- "Что здесь делать, иностранцы часто не до конца понимают"
- Кипрский десант готов к высадке на остров Русский
- Закладка на западном фронте
- Отель без ручки
- Гарант приморского бизнеса
- Японский взгляд на Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"