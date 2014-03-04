Сергей Мурашко: Мы верили в перспективы региона и не ошиблись

Участников X Бизнес-Премии Приморского края приветствует Сергей МУРАШКО, представитель ОАО "Группа Альянс" на Дальнем Востоке - партнера Премии:

- Десять лет «Группа Альянс» является бессменным партнером Бизнес-Премии Приморского края . Мы рассматриваем Приморскую Бизнес-Премию «Компания года и Менеджер года» как один из стимулов внедрения цивилизованных принципов корпоративного строительства, улучшения делового микроклимата в регионе. За десятилетие многие лауреаты и победители конкурса вышли в лидеры и стали локомотивами экономического развития Дальнего Востока.

Когда 15 лет назад «Альянс» пришел на Дальний Восток, объединив НПЗ в Хабаровске и региональные предприятия нефтепродуктообеспечения Дальнего Востока в одну нефтяную компанию, мы твердо верили в успех и будущие перспективы региона. И не ошиблись. Сегодня Восток России стал центром притяжения крупных российских корпораций. Но по-прежнему актуальным остается вопрос конкурентоспособности дальневосточного бизнеса, претендующего на место ведущего в регионе. Потому Приморская Бизнес-Премия так нужна и прочно занимает свое место в деловой среде края, помогая выявлять лучших, становясь стартовой площадкой для представителей нового поколения деловой элиты края.

Весь опыт работы на Востоке России – а «Группа Альянс» начинала свою деятельность в Приморском крае 15 лет назад с антикризисных проектов - подтверждает: фундамент опережающего развития территории закладывается объединением усилий власти и бизнеса. Мы не раз убеждались, что и успех бизнеса зависит от того, учитывается ли в стратегии компании социальная составляющая и уровень жизни на территории. Ведь АЗС с брендом «НК Альянс» можно увидеть за сотни километров от федеральной трассы, в самой далекой глубинке Приморья. И для нашего предприятия – «Приморнефтепродукт» - вопрос «выгодно или невыгодно?» не стоит… Вернее, он стоит финансово, но всегда решается в пользу социальной необходимости. Так и должен делать бизнес, чтобы называться социально ответственным.

И от имени «Группы Альянс» хочу пожелать нынешним участникам юбилейного конкурса получить тот импульс оптимизма и веры в свои силы, который так необходим не только для успеха в бизнесе, но опережающего развития территории.

Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края.