Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Сергей Мурашко: Мы верили в перспективы региона и не ошиблись
04 Марта 2014, 19:00 | Приморье
Участников X Бизнес-Премии Приморского края приветствует Сергей МУРАШКО, представитель ОАО "Группа Альянс" на Дальнем Востоке - партнера Премии:
- Десять лет «Группа Альянс» является бессменным партнером Бизнес-Премии Приморского края. Мы рассматриваем Приморскую Бизнес-Премию «Компания года и Менеджер года» как один из стимулов внедрения цивилизованных принципов корпоративного строительства, улучшения делового микроклимата в регионе. За десятилетие многие лауреаты и победители конкурса вышли в лидеры и стали локомотивами экономического развития Дальнего Востока.
Когда 15 лет назад «Альянс» пришел на Дальний Восток, объединив НПЗ в Хабаровске и региональные предприятия нефтепродуктообеспечения Дальнего Востока в одну нефтяную компанию, мы твердо верили в успех и будущие перспективы региона. И не ошиблись. Сегодня Восток России стал центром притяжения крупных российских корпораций. Но по-прежнему актуальным остается вопрос конкурентоспособности дальневосточного бизнеса, претендующего на место ведущего в регионе. Потому Приморская Бизнес-Премия так нужна и прочно занимает свое место в деловой среде края, помогая выявлять лучших, становясь стартовой площадкой для представителей нового поколения деловой элиты края.
Весь опыт работы на Востоке России – а «Группа Альянс» начинала свою деятельность в Приморском крае 15 лет назад с антикризисных проектов - подтверждает: фундамент опережающего развития территории закладывается объединением усилий власти и бизнеса. Мы не раз убеждались, что и успех бизнеса зависит от того, учитывается ли в стратегии компании социальная составляющая и уровень жизни на территории. Ведь АЗС с брендом «НК Альянс» можно увидеть за сотни километров от федеральной трассы, в самой далекой глубинке Приморья. И для нашего предприятия – «Приморнефтепродукт» - вопрос «выгодно или невыгодно?» не стоит… Вернее, он стоит финансово, но всегда решается в пользу социальной необходимости. Так и должен делать бизнес, чтобы называться социально ответственным.
И от имени «Группы Альянс» хочу пожелать нынешним участникам юбилейного конкурса получить тот импульс оптимизма и веры в свои силы, который так необходим не только для успеха в бизнесе, но опережающего развития территории.
Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края.
Теги: бизнес-премия партнеры НК "Альянс"
Новости тематики
- В ожидании крайних мер
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- В Приморье определены торговые предприятия для включения в проект Tax Free
- Во Владивостоке оштрафовали предпринимателей за мусор возле магазинов
- Тепло и забота газовиков - детям Приморья
- Подкормят процентами
- Приморье отметило юбилей дружбы с провинцией Канвондо
- Приморью апгрейдили стратегию
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
Новости раздела
- Рыба в Приморье станет социально доступной
- Александр Вялков возглавит объединенный бизнес ВТБ в Приморском крае
- Олег Кожемяко пообещал стивидорам Находки суровые оргвыводы
- Идеальный работодатель: миф или реальность?
- В ожидании крайних мер
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- В Приморье состоялась церемония закладки килей двух судов для нужд Камчатки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Углеводороды послужат сахалинцам
Loading...
А разве контрабандиста Мурашко еще не посадили? Жаль!