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Сергей Мурашко: Мы верили в перспективы региона и не ошиблись

04 Марта 2014, 19:00 | Приморье
Участников X Бизнес-Премии Приморского края приветствует Сергей МУРАШКО, представитель ОАО "Группа Альянс" на Дальнем Востоке - партнера Премии:
 
- Десять лет «Группа Альянс» является бессменным партнером Бизнес-Премии Приморского края. Мы рассматриваем Приморскую Бизнес-Премию «Компания года и Менеджер года» как один из стимулов внедрения цивилизованных принципов корпоративного строительства, улучшения делового микроклимата в регионе. За десятилетие многие лауреаты и победители конкурса вышли в лидеры и стали локомотивами экономического развития Дальнего Востока.
 
Когда 15 лет назад «Альянс» пришел на Дальний Восток, объединив НПЗ в Хабаровске и региональные предприятия нефтепродуктообеспечения Дальнего Востока в одну нефтяную компанию,  мы твердо верили в успех и будущие перспективы региона. И не ошиблись. Сегодня Восток России стал центром притяжения крупных российских корпораций. Но по-прежнему актуальным остается вопрос конкурентоспособности дальневосточного бизнеса, претендующего на место ведущего в регионе. Потому Приморская Бизнес-Премия так нужна и прочно занимает свое место в деловой среде края, помогая выявлять лучших, становясь стартовой площадкой для представителей нового поколения деловой элиты края.
 
Весь опыт работы на Востоке России – а «Группа Альянс» начинала свою деятельность в Приморском крае 15 лет назад с антикризисных проектов - подтверждает: фундамент опережающего развития территории закладывается  объединением усилий власти и бизнеса. Мы не раз убеждались, что и успех бизнеса зависит от того, учитывается ли в стратегии компании социальная составляющая и уровень жизни на территории. Ведь АЗС с брендом «НК Альянс» можно увидеть за сотни километров от федеральной трассы,  в самой далекой глубинке Приморья. И для нашего предприятия – «Приморнефтепродукт» - вопрос «выгодно или невыгодно?» не стоит… Вернее, он стоит финансово, но всегда решается в пользу социальной необходимости. Так и должен делать бизнес, чтобы называться социально ответственным.
 
И от имени «Группы Альянс» хочу пожелать нынешним участникам юбилейного конкурса получить тот импульс оптимизма и веры в свои силы, который так необходим не только для успеха в бизнесе, но опережающего развития территории. 
 
Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. 
 
Автор: Бизнес-Премия Приморского края
Теги: бизнес-премия  партнеры  НК "Альянс" 



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Комментарии

  • Восторотин14:23, 02.09.2014#

    А разве контрабандиста Мурашко еще не посадили? Жаль!

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