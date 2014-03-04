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Дальневосточный зерновой терминал в Приморье оценили в $290 млн
ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) приступает к проекту по строительству Дальневосточного зернового терминала и готова вложить в него до 2018 года до $290 млн. Проект был презентован на «круглом столе» Ассоциации российско-нидерландского делового сообщества в рамках Красноярского экономического форума.
Предполагается, что зерновой терминал будет развернут в приморском порту Зарубино в 80 км от Владивостока. Проект предполагает два этапа строительства: 2014-2018 гг. - мощностью до 5 млн тонн, 2018-2020 гг. - до 10 млн тонн. При этом вторая очередь будет рассчитана, в том числе, и на встречную транзитную перевалку грузов.
По словам врио гендиректора ОАО «ОЗК» Арама ТУКАСЯНА, проект предполагается реализовывать в формате частно-государственного партнерства. Компания предполагает также привлекать заемные средства, соотношение собственных и заемных инвестиций пока не определено.
Досье "Золотого Рога": 50% плюс одна акция ОАО «ОЗК» принадлежат Росимуществу. Остальные - группе «Сумма», которой уже принадлежит ОАО «Владивостокский морской торговый порт».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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