В Приморье "Роснефть" намерена общаться

Вице-президент НК «Роснефть» заверил, что все спорные вопросы по строительству нефтехимического производства в Приморье будут решаться в форме диалога

В первых числах марта Приморье посетил новый вице-президент НК «Роснефть» Михаил ЛЕОНТЬЕВ. Известный журналист, с недавнего времени отвечающий за блок внешних коммуникаций компании, не преминул встретиться с журналистами и учеными, чтобы донести до них свое видение проекта «Восточной нефтехимической компании» (ВНХК), который может стать одним из драйверов развития региона.

Главной темой встречи стал экологический вопрос, в который рано или поздно в любом случае упирается любой перспективный проект. ВНХК - не исключение. Михаил Леонтьев призвал приморцев к конструктивному диалогу, подчеркнув, что собственно по проекту отступать уже некуда.

По словам вице-президента, «Роснефть» намерена «договариваться со всеми, кого тревожит строительство Восточного нефтехимического комплекса в Приморье: с учеными, экологами, с жителями Находки, где накануне состоялся митинг протеста». В том числе и с Николаем ЛЕМЕШЕВСКИМ, руководителем сельскохозяйственного кооператива «Новолитовский», земли которого затрагивает предполагаемое строительство.

«На самом деле мы являемся для сельхозкооператива идеальным потребителем его продукции - молока. Причем в возрастающих масштабах. И мы им об этом говорили. И если будут соблюдены, а они будут соблюдены, те экологические параметры, которые мы закладываем, то никакого ущерба его хозяйство от деятельности комбината не понесет совсем», - сказал вице-президент «Роснефти».

Досье "Золотого Рога": Совет директоров НК «Роснефть», которая является инициатором проекта строительства ВНХК, в ноябре прошлого года принял решение разместить новый завод в районе Пади Елизарова Партизанского района Приморского края, а не в районе п. Первостроителей Находкинского городского округа. Изменение места расположения вызвано увеличением первоначальных планов по мощности с 10 млн тонн до 30 млн тонн по углеводородному сырью. «Изменение мощности проекта ВНХК делает невозможным размещение объектов 3-х очередей на площадке в р-не п. Первостроителей из-за недостаточного размера доступной площади застройки». Объем инвестиций в строительство трех очередей оценивается в 1,3 трлн рублей.

«Перенос связан не с давлением экологов и протестами населения, а с изменением формата и предполагаемого масштаба производств. Мало ли какие технологии (в ближайшем будущем) могут появиться. Мы не можем строить огромный комбинат, а потом окажется, что у него нет никакого потенциала для развития. И его надо (будет) бросать на этом месте, превращать это в пустыню, а новое производство строить на другой площадке. Мы этого не хотим. Проект очень долгосрочный с большими перспективами дальнейшего развития», - пояснил Михаил Леонтьев.

Первоначально «Роснефть» изучала возможность строительства нефтеперерабатывающего завода в районе мыса Елизарова мощностью до 20 млн тонн в год. При этом Ростехнадзор утвердил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы материалов строительства, после чего «Роснефть» вторично представила проектную документацию по морской части проекта «Приморский нефтеперерабатывающий завод мощностью 20 млн т/год» (морской терминал, водозабор морской воды, рассеивающий выпуск очищенных стоков), которую ведомство одобрило.

В июне прошлого года компания представила новый проект ВНХК общей мощностью переработки до 30 млн тонн, из которых 24 млн придется на нефть. Первая очередь может предполагать строительство комплекса мощностью до 12 млн тонн в год, вторая очередь - запуск нефтехимического блока на 3,4 млн тонн продукции в год, третья очередь - увеличение нефтепереработки дополнительно еще на 12 млн тонн в год и нефтехимии - дополнительно на 2,6 млн тонн в год.

По словам гендиректора ЗАО «ВНХК» Юрия КАСЮКА, запуск первого этапа намечен на конец 2018 года (первоначально было годом ранее. - Прим. авт.).

Сегодня соотношение местных и приезжих работников Восточной нефтехимической компании составляет примерно 60/40. Такой расклад сохранится и в дальнейшем, большую часть рабочих мест на новом производстве должны занять приморцы. Для этого ВНХК развивает сотрудничество с основными учебными заведениями Приморья и Центром занятости Находки. В частности, по инициативе компании в находкинском колледже ДВФУ открыто три программы среднего профессионального образования, специально оборудованы две лаборатории, закуплены тренажеры, которые имитируют реальный технологический процесс.

Глубина переработки будущего комплекса превысит 95%. Проект рассчитан на 15 лет реализации. Он предполагает строительство вместе с самим нефтехимическим комплексом морского терминала по приему и отгрузке как нефти, так и нефтепродуктов. Одновременно «Роснефть» предложила государству поддержать проект путем строительства инфраструктуры: нефте- и газопроводов, железных дорог и ЛЭП.

По предварительным данным, ввод первой очереди ВНХК уже к 2020 году позволит покрыть дефицит региона в моторном топливе и, таким образом, стабилизировать розничные цены. В периоды пикового спроса предприятие будет способно выпускать свыше 100 тыс. тонн бензина в месяц.

Вице-президент «Роснефти» уверен, что ВНХК в любом случае не останется без сырья и рынка сбыта.»Можно высказывать вопрос, что нефть кончится в регионе. Но она точно не кончится в России», - говорит Михаил Леонтьев.

Досье "Золотого Рога": Строительство нефтеперерабатывающего комплекса является одним из приоритетных инвестиционных проектов Приморья. К 2018 году, когда будет запущена первая очередь производства, количество персонала ЗАО «ВНХК» превысит 2 тыс. человек. По экспертным оценкам, с учетом развития вокруг ВНХК смежных производств, всего в Приморье будет создано до 100 тыс. рабочих мест. Поступления в бюджет всех уровней до 2030 года могут превысить 1 трлн рублей.

В начале этого года глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН заявил, что «Роснефть» готова предложить китайским партнерам долю участия в ВНХК. Отвечая на вопрос, какую долю «Роснефть» готова предложить китайской стороне, Сечин сказал, что «это будет зависеть от их решения, но мы все равно будем строить (нефтехимический комплекс». «На мой взгляд, такие проекты достойны международного масштаба», - отметил Михаил Леонтьев.

Отметим, что в в конце прошлого года совет директоров ОАО «Роснефть» одобрил заем ЗАО «ВНХК» на сумму в 25 млрд 871 млн 878 тыс рублей сроком на три года на финансирование инвестиционной деятельности. Общая сумма сделки с учетом процентов составит 33 млрд 633 млн 441 тыс. 400 рублей.

На вопрос «Золотого Рога», не просили ли власти Приморья от «Роснефти» уже на данном этапе участия в имиджевых проектах, типа финансирования хоккейного или футбольного клубов, Михаил Леонтьев ответил, что предложения поступали. «Не нужно сводить все к тому, что этому дал, тому не дал. Должен быть действительно потенциал, который реально влияет на имидж компании. Наша задача оценить, насколько средства, которые предполагается потратить, адекватны сточки зрения реального имиджа".

Досье "Золотого Рога": Михаил Леонтьев родился 12 октября 1958 года в Москве. Журналист с 25-летним стажем, автор ряда аналитических телевизионных программ, в разные периоды времени возглавлял редакции и отделы ведущих общественно-политических и экономических изданий, в том числе «Коммерсанта», «Сегодня», «Независимой газеты», «Профиля», в настоящее время - руководитель и ведущий программы «Однако» на «Первом канале», руководитель отдела авторских программ ДИП ОАО «Первый канал», учредитель аналитического журнала «Однако». В январе 2013 года назначен на должность пресс-секретаря - директора департамента информации и рекламы в ранге вице-президента НК «Роснефть».