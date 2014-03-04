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В Приморье у плодящихся "Дальзаводов" оказываются схожие судьбы

04 Марта 2014, 13:16 | Приморье

Арбитражный суд Приморского края ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Дальзавод» (Владивосток) сроком на полгода.

Интересно, что процесс банкротства предприятия, созданного на руинах обанкротившегося ранее ОАО «Холдинговая компания «Дальзавод», был запущен после того, как акционеры ОАО «Дальзавод» в конце декабря 2013 года одобрили ряд сделок по продаже имущества общества и товарно-материальных ценностей. Покупателем выступило ООО «Дальзавод».

Интересно, что юридический адрес у обоих «Дальзаводов» един - г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2. Мало того, генеральным директором и ООО «Дальзавод», и ОАО «Дальзавод» является один и тот же человек - Ольга КОЛОБОВА.

Как сообщила пресс-служба суда, ООО «Строительная компания Монолит» обратилось с заявлением о признании ОАО «Дальзавод» банкротом в связи с наличием задолженности в размере 10 млн 865 тыс. рублей (плюс санкции на 842 тыс. рублей). В своем отзыве на заявление ответчик указал, что оплатить образовавшуюся задолженность не имеет возможности.

Суд признал обоснованными требования истца и включил их в третью очередь реестра требований кредиторов. Арбитражным управляющим утвержден Андрей ЧЕСНОКОВ из НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (Москва). Рассмотрение отчета временного управляющего назначено на 12 августа 2014 года.

Согласно годовому отчету ОАО «Дальзавод» за 2012 год, чистая прибыль компании составила 11,903 млн рублей и сложилась от списания невостребованной кредиторской задолженности, сдачи площадей в аренду и продажи материалов. При этом основная деятельность принесла убыток в 9,481 млн рублей.

Интересно, что еще в 2010 году структуры ныне экс-гендиректора ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Игоря БОРБОТА выкупили на торгах 480 млн рублей дебиторской задолженности ОАО «Холдинговая компания «Дальзавод». В том числе и 204,89 млн рублей, приходившихся на долю «Дальзавод». Похоже, в случае с банкротством ОАО «Дальзавод» без этой дебиторки не обошлось.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Дальзавод» создано в 2007 году при реорганизации ООО «Холдинговая компания «Дальзавод» и вошло в ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, «дочка» ОСК). Занимается строительством и ремонтом судов. По данным компании, единственным акционером является председатель совета директоров АО Дмитрий ДРЕМЛЮГА. Единственным акционером ООО «Дальзавод» является компания DVS-R PTE. LTD.

Олег КЛИМЕНКО.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: банкротство  Дальзавод 



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