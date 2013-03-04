В Приморье сменился собственник 10,26% акций машзавода "Аскольд"

У ОАО "Аскольд" (Приморский край, одно из крупнейших машиностроительных предприятий Дальнего Востока) появился новый акционер. Вместо ООО "Торговый дом "Спецкомплектресурс" (Москва) владельцем 10,264% акций предприятия стало ОАО "Армалит-1" (Санкт-Петербург).

ОАО "Армалит-1" производит судовую арматуру, поставляя ее, в том числе, петербургским судоверфям. Согласно списку аффилированных лиц, основным владельцем компании является ООО "Мираском" (Москва), которому принадлежит 89,38% акций ОАО "Аскольд".

ОАО "Аскольд" входит в состав ЗАО "Холдинг Спецкомплектресурс" (Москва, крупнейший поставщик трубопроводной арматуры и оборудования для предприятий судостроительно-судоремонтной отрасли и других отраслей промышленности). Объединяет заводы ОАО "Армалит-1", ОАО "Аскольд" и конструкторское бюро "СКБК".



Олег КЛИМЕНКО, ZRPRESS.RU. Владивосток.