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"Дальспецстрой" выгнали со строительства "Патрокла" во Владивостоке

04 Февраля 2019, 17:36 | Приморье

Информация «Золотого Рога» о том, что недостроенные дома в микрорайоне «Патрокл» расхищаются и подвергаются действиям вандалов, притом что они не охраняются и к ним имеется свободный доступ, как нам было сообщено, была с болью воспринята в ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6», ставшем правопреемником ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России.

В частности, нам сообщили: «ФГУП «ГВСУ№6» не бросало объекты без охраны. Все наши незавершенные объекты в высокой степени готовности (т. е. выше 5 этажей) имели законченный наружный контур (стояли двери, окна, балконные блоки). На строительных площадках находилась охрана нашего предприятия, но после расторжения договора аренды на землю АО «ДОМ.РФ» поставило свою охрану - ЧОП «КЕДР-К», и наши сотрудники не смогли попадать на территорию».

Известно, что АО «ДОМ.РФ» расторгло договор аренды территории строящегося микрорайона с «Дальспецстроем» после того, как закончился его девятилетний срок. Продлить его московская структура посчитала нецелесообразным и выставила свободные и освобожденные от застройщика участки на продажу через аукционы.

Сегодня единого координатора по застройке микрорайона нет, АО «ДОМ.РФ» на себя эти функции не взял. В ситуации, когда бывший «Дальспецстрой» был лишен доступа к бывшим своим объектам, в чьей теперь зоне ответственности находятся объекты и все, что на них происходит, вероятно, должно быть установлено компетентными органами.

Фото автора.

Виктор КУДИНОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Патрокл  Дальспецстрой  дом.рф 



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