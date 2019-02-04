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Почта Банк и "Ростелеком" обеспечили доступность услуг жителям малых сел Приморья
Почта Банк открыл точки обслуживания в 10 малых населенных пунктах Приморского края с населением от 700 до 4000 человек: селах Чкаловское,Чернышевка, Новоникольск, Корсаковка, Ивановка, Безверхово, Суражевка, Новолитовск, пгт. Краскино и посёлке Тимирязевский.
Теперь в этих селах на базе почтовых отделений, в которые «Ростелеком» провел высокоскоростной интернет, можно получить широкий спектр банковских услуг и сервисов: открыть сберегательный счет или вклад, выпустить карту, оставить заявку на получение кредита или перевод пенсии. Кроме того, отделения оборудованы терминалами, с помощью которых можно оплатить почтовые услуги, а также снять средства или пополнить банковскую карту.
Открытие точек обслуживания банка в почтовых отделениях было предусмотрено трехсторонним протоколом между Банком России, Почта Банком и «Ростелекомом» о проведении тестирования технологических решений по приоритетному обеспечению финансовыми услугами населенных пунктов, испытывающих сложности с доступом к ним. Документ был подписан в ноябре 2018 года.
Этап тестирования продлится первый квартал 2019 года, по окончании которого планируется подготовить отчет об эффективности использованных технических и организационных решений для оценки перспектив их тиражирования в других регионах.
«Сеть Почта Банка насчитывает уже 18 тысяч точек обслуживания клиентов в 83 субъектах от Калининграда до Дальнего Востока. Мы стремимся сделать банковские услуги и сервисы доступными каждому жителю нашей огромной страны, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Только в течение 2018 года в Приморском крае установлено 16 банкоматов и 523 терминала. В почтовых отделениях региона, вошедших в пилотный проект с Ростелекомом, уже есть первые клиенты, открывшие сберегательные счета и депозиты. Людям больше не нужно ездить за десятки километров для того, чтобы совершить простейшие финансовые операции - снять средства, пополнить счёт или подать заявку на кредит», – отметил первый заместитель президента-председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.
«Мы продолжаем расширять телекоммуникационную инфраструктуру и модернизировать сети в Приморском крае. Сегодня наличие интернета – одно из составляющих развития территории. Мы создаем условия для успешной реализация государственных проектов, развития бизнеса, а также повышения качества жизни людей. Наша задача – предоставить людям равные возможности, вне зависимости от места их проживания», – говорит вице-президент-директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.
На сегодняшний день у Почта Банка в Приморском крае более 200 точек присутствия, 80% которых находятся в небольших населенных пунктах региона. Например, в самом маленьком, поселке Галинке, проживает всего порядка 500 человек. Банкоматно-терминальная сеть банка в регионе насчитывает 806 устройств.
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