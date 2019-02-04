Сахалинский олигарх обживается в Приморье

Владелец холдинга «Гидрострой» Александр Верховский продолжит управлять Преображенской базой тралового флота

Бывший член Совета Федерации от Сахалинской области и основной владелец холдинга «Гидрострой» Александр ВЕРХОВСКИЙ продолжит управлять ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Приморского края.

По данным газеты «Золотой Рог», г-н Верховский включен в бюллетень для голосования по фопросу избрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров общества в 2019 году.

Всех кандидаты выдвинуты ЗАО «Остров Сахалин», владеющего 96,8575% акций ПАО «ПБТФ»: председатель совета директоров АО «Гидрострой» Александр Верховский, новый гендиректор ПБТФ Анатолий ФУКСМАН, гендиректор ЗАО «Остров Сахалин» и гендиректор группы предприятий «Пиленга» Василий ВЕЛЬМЕСКИН, гендиректор АО «Гидрострой» Юрий СВЕТЛИКОВ, финансовый директор АО «Гидрострой» Наталья МЕРЗЛЯКОВА, начальник юридической службы АО «Гидрострой» Оксана СИРОХА и начальник производственно-коммерческого отдела ЗАО «Пиленга» Антон ВЕРХОВСКИЙ.

Досье газеты «Золотой Рог»: «Преображенская база тралового флота» является одним из крупнейших предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока. Компания в современном ее виде существует с 1992 года, являясь правопреемником бывшего госпредприятия, начало которому было положено еще в 1930 году. В настоящее время предприятие представляет собой крупную многопрофильную структуру, в которой взаимодействуют добывающее, перерабатывающее производства и вспомогательные береговые подразделения. Флот компании насчитывает пять больших автономных морозильных траулеров, флотилию добывающих судов среднего класса, вспомогательный и транспортный флот. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Среди компаний Дальнего Востока доля ПБТФ в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%.

Приобретение ПБТФ в прошлом году за $400 млн позволило «Гидрострою» занять второе место по объему вылова биоресурсов в России после лидера отрасли - группы компаний «Норебо» Виталия ОРЛОВА. Кроме того, с ПБТФ у холдинга появились квоты на вылов краба.

5 июля стало известно, что ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск) приобрело 96,38% акций ПАО «ПБТФ». Продавцами акций в том числе выступили Ирина ГЕРАСИМЕНКО, доля которой сократилась с 28,0529% до 0%, гендиректор ООО «Торговый дом «Фили» Ольга КРАВЧЕНКО, доля которой снизилась с 27,4209% до 0%, сын главы Приморья Олега КОЖЕМЯКО Никита Кожемяко (ранее занимал должность заместителя гендиректора ПБТФ), доля которого сократилась с 11,1014% до 0%. Доля ООО «Вымпел» в компании снизилась с 13,7013% до 0,4773%. Основными владельцами «Вымпела» являются Ирина Герасименко и Ольга Кравченко, владеющие, соответственно, по 55% и 25% долей ООО.

Новые собственники ПБТФ начали переформатирование бизнеса с реорганизации ПАО в форме присоединения к нему АО «Преображенский рыбокомбинат» и о выделении из него ООО «Залив». ООО «Залив», как и ПБТФ, будет зарегистрировано в пос. Преображение Лазовского района Приморского края. Уставный капитал выделяемого общества будет сформирован за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «ПБТФ» путем передачи ООО «Залив» денежных средств в размере 1 млн рублей в соответствии с передаточным актом. 100% доли в уставном капитале выделяемого общества будут принадлежать ПАО «ПБТФ». Директором ООО утвержден Андрей КАРЕПОВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток