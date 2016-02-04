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Во Владивостоке через шесть дней будут названы лучшие PR-проекты Дальнего Востока

04 Февраля 2016, 17:48 | Приморье

Обладатели премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток станут известны в будущую среду, 10 февраля. Лучшие проекты в области развития общественных связей назовут по результатам публичных защит, которые пройдут в конгресс-холле ДВФУ (о. Русский, кампус ДВФУ, корпус А, 12 уровень), сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. 

Напомним, по итогам работы экспертной комиссии в финал регионального конкурса вышло 15 работ (ПОЛНЫЙ СПИСОК ФИНАЛИСТОВ), представленных в пяти номинациях:  «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект в области развития и продвижения территорий», «Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций» и «Лучший проект в области новых медиа и социальных сетей».

«Дальневосточный федеральный университет впервые выступает партнером премии «Серебряный Лучник» и принимает региональный этап конкурса в своем кампусе, где будут созданы все условия для комфортной и плодотворной работы участников, экспертов, гостей, — сообщил руководитель пресс-службы ДВФУ, член жюри премии Алексей Магаляс. — Для нас важно, что студенты, получающие высшее образование в области рекламы и связей с общественностью, также смогут присутствовать на защитах и познакомиться с лучшими проектами и их авторами. Такой формат общения с маститыми пиарщиками будет иметь для будущих специалистов высокий образовательный эффект и позволит лучше понять все тонкости профессии».

Презентации проектов, вошедших в шорт-лист, начнутся в 12.30 и завершатся в 16.45. В рамках публичных защит будет представлен внеконкурсный проект «Опыт реализации коммуникационной кампании по запуску бренда Tele2 в Приморье».  Посещение всех мероприятий премии бесплатно и открыто для всех желающих. Предварительной регистрации на мероприятия премии не требуется.

Заключением насыщенного дня станет подведение итогов конкурса «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Церемония вручения наград начнется в 18.00 и также будет открыта для всех желающих, сообщили "Золотому Рогу" в Исполнительной дирекции Региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. 

Для посещения мероприятий всем гостям необходимо получить разовые пропуска на центральном пункте охраны (центральный вход), сообщив, что вы гость премии.

Вся информация о завершающих мероприятиях премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток-2015 размещена на сайте

«Я приглашаю на закрывающие мероприятия премии всех, кто работает в отрасли PR и маркетинга. Во-первых, это отличная возможность услышать о проектах-финалистах из уст авторов. Во-вторых, познакомиться с членами жюри, которые будут давать профессиональную экспертизу всем проектам. И в третьих – за эти годы премия стала традиционной площадкой для общения коллег. Кроме того, я рекомендую посетить публичные защиты авторам, чьи проекты не вошли в шорт-лист с тем, чтобы пообщаться с членами оценочной комиссии, и понять слабые места своих презентаций» - отметила Светлана Дмитриченко, исполнительный директор региональной премии. 

Деловая газета "Золотой Рог" выступает информационный партнером премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

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Теги: премия  Серебряный лучник  pr-проекты 



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