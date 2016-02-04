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Настройка оборудования "Ростелекома" будет произведена в с. Урожайное Приморского края

04 Февраля 2016, 16:01 | Приморье
В рамках реализации проекта по настройке станционного оборудования «Ростелеком» проводит плановые работы в селе Урожайное Лесозаводского городского округа. Настройка  и монтаж будут проводиться  в период с 5 по 12 февраля 2016 года  с 9:00 до 23:00, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
 
В период плановых работ будет ограничен доступ клиентов компании к услугам связи: доступ в интернет, «Интерактивное телевидение», междугородная и международная телефония. Для возобновления доступа к услугам потребуется повторное подключение или перезагрузка клиентского оборудования (модема и ТВ-приставки). «Ростелеком» приносит извинения за возможные неудобства.
 
Дополнительную информацию о плановых работах, подключении услуг связи, тарифах и действующих  акциях можно получить в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», по бесплатному федеральному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте Компании www.rt.ru.
 
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал  ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
 
 
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Теги: связь  Ростелеком 



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