Настройка оборудования "Ростелекома" будет произведена в с. Урожайное Приморского края

В рамках реализации проекта по настройке станционного оборудования «Ростелеком» проводит плановые работы в селе Урожайное Лесозаводского городского округа. Настройка и монтаж будут проводиться в период с 5 по 12 февраля 2016 года с 9:00 до 23:00, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В период плановых работ будет ограничен доступ клиентов компании к услугам связи: доступ в интернет, «Интерактивное телевидение», междугородная и международная телефония. Для возобновления доступа к услугам потребуется повторное подключение или перезагрузка клиентского оборудования (модема и ТВ-приставки). «Ростелеком» приносит извинения за возможные неудобства.

Дополнительную информацию о плановых работах, подключении услуг связи, тарифах и действующих акциях можно получить в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», по бесплатному федеральному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте Компании www.rt.ru.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.