В России планируется реанимировать Госкомзем

Минсельхоз прорабатывает варианты создания специализированной государственной структуры по управлению земельными ресурсами. Вопросы создания новой структуры рассматривает специальная рабочая группа. На основе предложенных ею вариантов будет разработана концепция создания земельной госструктуры, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что вопрос о создании при Минсельхозе такой структуры возник в результате проведения общественной экспертизы проекта федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты в части перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию».

Предполагается, что она должна обеспечить реализацию отдельных положений законопроекта в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Законопроект, вносящий поправки в Земельный кодекс и отменяющий категорийность земель, обсуждался в Госдуме с 2013 года, Минсельхоз выступал против отмены категории «земли сельхозназначения».

В декабре 2014 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о переходе деления земель на категории к территориальному зонированию. В думском комитете по аграрным вопросам считают, что механическая замена понятия «категории земель» на «территориальные зоны» не решит острых вопросов оборота земельных угодий и их эффективного использования. Переход от деления земель на категории к территориальному зонированию потребует проведения сельскохозяйственного зонирования территорий РФ, разработки сельскохозяйственных регламентов и выделения особо ценных сельскохозяйственных земель. Без выполнения этих условий имеется большой риск существенного сокращения площади земель сельхозназначения и выбывания их из сферы аграрного производства.

Для проведения этих мероприятий необходимы существенные затраты времени и бюджетных средств, однако источники и объемы финансирования этих мероприятий в законопроекте не определены.

Согласно расчетам Российского государственного землеустроительного университета, на инвентаризацию сельхозугодий потребуется до 50 млрд рублей. В такую же сумму оценены и затраты на сельскохозяйственное зонирование и разработку сельхозрегламентов. Кроме того, на уточнение границ земельных участков и зон сельскохозяйственного назначения с постановкой их на кадастровый учет и регистрацию прав может потребоваться до 100 млрд рублей.

Общая площадь земель сельхозназначения в РФ составляет 386,5 млн га, в том числе 196,1 млн га - сельскохозяйственных угодий.

В РФ уже были государственные органы, которые регулировали вопросы земельных отношений, - как самостоятельные, так и при министерствах.

Во время существования Министерства по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (конец 90-х годов) в его состав входил соответствующий государственный комитет. После упразднения Минземстроя был создан самостоятельный Госкомитет по земельной политике (Госкомзем). В соответствии с указом президента РФ Владимира ПУТИНА, в 2000 году Госкомзем был упразднен. Часть его функций была передана вновь созданной Федеральной службе земельного кадастра.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.