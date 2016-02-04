Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России планируется реанимировать Госкомзем
Минсельхоз прорабатывает варианты создания специализированной государственной структуры по управлению земельными ресурсами. Вопросы создания новой структуры рассматривает специальная рабочая группа. На основе предложенных ею вариантов будет разработана концепция создания земельной госструктуры, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.
В Минсельхозе отметили, что вопрос о создании при Минсельхозе такой структуры возник в результате проведения общественной экспертизы проекта федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты в части перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию».
Предполагается, что она должна обеспечить реализацию отдельных положений законопроекта в отношении земель сельскохозяйственного назначения.
Законопроект, вносящий поправки в Земельный кодекс и отменяющий категорийность земель, обсуждался в Госдуме с 2013 года, Минсельхоз выступал против отмены категории «земли сельхозназначения».
В декабре 2014 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о переходе деления земель на категории к территориальному зонированию. В думском комитете по аграрным вопросам считают, что механическая замена понятия «категории земель» на «территориальные зоны» не решит острых вопросов оборота земельных угодий и их эффективного использования. Переход от деления земель на категории к территориальному зонированию потребует проведения сельскохозяйственного зонирования территорий РФ, разработки сельскохозяйственных регламентов и выделения особо ценных сельскохозяйственных земель. Без выполнения этих условий имеется большой риск существенного сокращения площади земель сельхозназначения и выбывания их из сферы аграрного производства.
Для проведения этих мероприятий необходимы существенные затраты времени и бюджетных средств, однако источники и объемы финансирования этих мероприятий в законопроекте не определены.
Согласно расчетам Российского государственного землеустроительного университета, на инвентаризацию сельхозугодий потребуется до 50 млрд рублей. В такую же сумму оценены и затраты на сельскохозяйственное зонирование и разработку сельхозрегламентов. Кроме того, на уточнение границ земельных участков и зон сельскохозяйственного назначения с постановкой их на кадастровый учет и регистрацию прав может потребоваться до 100 млрд рублей.
Общая площадь земель сельхозназначения в РФ составляет 386,5 млн га, в том числе 196,1 млн га - сельскохозяйственных угодий.
В РФ уже были государственные органы, которые регулировали вопросы земельных отношений, - как самостоятельные, так и при министерствах.
Во время существования Министерства по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (конец 90-х годов) в его состав входил соответствующий государственный комитет. После упразднения Минземстроя был создан самостоятельный Госкомитет по земельной политике (Госкомзем). В соответствии с указом президента РФ Владимира ПУТИНА, в 2000 году Госкомзем был упразднен. Часть его функций была передана вновь созданной Федеральной службе земельного кадастра.
Новости тематики
- Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- Между государственными реестрами вкралось недоразумение
- Дерипаска "улетел" из аэропорта Владивосток
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- В Приморье собрали первый летный образец многоцелевого вертолета
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- До последнего покупателя
- Удар ниже причала
Новости раздела
- "Русагро" идет на убой
- Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов
- На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
- Tele2 провела интерактивный праздник в День Владивостока
- В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру
- Между государственными реестрами вкралось недоразумение
- Чемпионат Мира по футболу обвинили в некоторых бедах Владивостока
- Во Владивостоке опасный котлован перед 12-этажкой бросили без надзора
- В Приморье абонентам "Ростелекома" доступна круглосуточная помощь юриста
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба