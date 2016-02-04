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Книжный рынок Приморья спасается переформатированием
Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» ведет переговоры с приморским издательством «Рубеж» для того, чтобы включить в ассортимент произведения современных приморских авторов, а также изучает предложения об аренде в строящихся торговых центрах, сообщает РИА PrimaMedia.
Книжный рынок Владивостока заметно опустел в конце 2011 года, после того, как начался процесс банкротства «Топ-книги». Точки, работавшие под брендом «Книгомир», оказались закрыты, так же как и «Книжный червь». На какое-то время книжный рынок города замер. В итоге о новинках потенциальные покупатели узнавали в сети, покупали книги там же.
«Читай-город» открыл первый магазин во Владивостоке в сентябре прошлого года, тогда федеральная сеть продолжала освоение регионального рынка. Торговая точка заняла место в центре города на Светланской, там, где уже работали два книжных магазина - «Топ-книга», а затем «Буква».
Федеральная книжная сеть работает с пулом издательств, который вскоре может пополнить и владивостокский «Рубеж», в этом случае в ассортименте магазинов появится литература русской эмиграции в Китае, мемуары и краеведение о Дальнем Востоке, а также произведения современных приморских авторов.
Суммарное количество наименований книг в «Читай-городе» во Владивостоке – 65 тыс. На полках представлен ассортимент литературы по всем жанрам и направлениям. Есть бестселлеры отечественных и зарубежных авторов, бессмертная классика и самые актуальные новинки книжного рынка. Посетители магазина во Владивостоке купили 43 тыс. книг с сентября прошлого года.
Главная проблема книготорговцев Владивостока – логистика. Несмотря на удаленность Приморья, «Читай-город» здесь проводит ту же ценовую политику, что и в других российских городах, уверяют представители сети. Книготорговая компания целенаправленно двигалась в приморский регион и заинтересована создать здесь наиболее оптимальные условия для покупателей. Дополнительные транспортные издержки сеть компенсирует за счет работы собственного логистического центра.
Средний чек в магазинах сети составляет 300 рублей. «Читай-город» активно использует и развивает через интернет свой канал продаж, который растет у сети стремительными темпами - 150% в год, сообщают представители компании.
Однако известно, что на рынках развитых стран рост интернет-продаж книг - у того же Amazon - сильно сократился. А продажи в обычных книжных магазинах близки к стабилизации. Это доказывает, что традиционные каналы продаж в книжной торговле по-прежнему востребованы.
Спикер Госдумы Сергей НАРЫШКИН считает, что в России необходимо продолжить работу по поддержке книгоиздания, книжной торговли и по защите прав писателей, несмотря на то, что Год литературы завершился.
«Год литературы оставил заметный след. Несмотря на то, что календарный 2015 год завершился, мероприятия и проекты Года литературы продолжаются. Считаю крайне важным продолжить работу по поддержке и книгоиздания, и книжной торговли, и, конечно, по защите прав писателей», - сказал Нарышкин на заседании оргкомитета по проведению Года литературы в России, председателем которого является.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Арендная плата за торговую площадь прикончит любой бизнес во Владивостоке. Отличный магазин пиши-читай, лили мне кажется или нет, что с открытия они цены подняли и людей меньше стало заходить.