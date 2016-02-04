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"Приморскуголь" вновь возглавил Александр Заньков
АО «СУЭК» спустя четыре года изменило структуру управления ОАО «Приморскуголь» (крупнейшее угледобывающее предприятие на территории Приморского края), вернувшись к традиционной схеме с генеральным директором, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», в январе SUEK Plc (материнская компания АО «СУЭК», единственный акционер ОАО «Приморскуголь»), досрочно расторгла соглашение с АО «СУЭК», выполнявшим функции управляющей компании с 30 ноября 2011 года.
Предыдущая структура управления компании предусматривала должность исполнительного директора, которую занимал Александр ЗАНЬКОВ (с 2003 по 2011 годы - генеральный директор ОАО «Приморскуголь»).
После отхода СУЭК от управления, «Приморскуголь» вновь возглавил Александр Заньков. Контракт с новым-старым гендиректором заключен сроком на 1 год – по 19 января 2017 года.
Досье "Золотого Рога": ОАО «Приморскуголь» входит во Владивостокский филиал АО «СУЭК». Единственным акционером АО является SUEK Plc (Кипр). Также во Владивостокский филиал АО «СУЭК» входит ЗАО «Шахтоуправление Восточное» (пос. Липовцы).
Отметим, что предприятия АО «СУЭК» в Приморском крае в 2015 году увеличили добычу угля на 47,9% по сравнению с 2014 годом - до 5,16 млн тонн.
В том числе разрезоуправление «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь» добыло 4,35 млн тонн угля (рост на 58%), ЗАО «Шахтоуправление Восточное» - 811 тыс. тонн (рост на 10%).
Объемы реализации угля в 2015 году увеличились на 57,8% - до 5,06 млн тонн. Российским потребителям реализовано 4,98 млн тонн угля (рост на 58,7%), из них 4,05 млн тонн отгружено на предприятия электроэнергетики.
В прошлом году объем инвестиций СУЭК в Приморье составил 1,4 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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