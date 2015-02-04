Бизнес Приморья приступил к кризисной оптимизации

Если в феврале бизнесы смогут сделать выручку, то обойдемся без потрясений. Если нет - возникнет паника

Состояние экономического кризиса, в который, по оценкам экспертов, Россия постепенно погружается, неизменно порождает волну вопросов о рынке труда. Сегодня сотрудники и государственных, и частных компаний замерли в ожидании предстоящих действий своих работодателей. Будут ли сокращения в компаниях? Урежут ли заработные платы? Наступит ли массовая безработица? Эти вопросы просто витают в воздухе. За ответами «ЗР» обратился к рекрутерским компаниям Владивостока.

2014 год роста рынка не показал

Первые сигналы надвигающегося кризиса рынок труда, по мнению экспертов, почувствовал в середине 2014 года. Начиная с июля-августа движение на рынке стало постепенно сокращаться.

«В 2014 году рынок рекрутмента не рос. Более того, вакансий было даже меньше, чем в 2013-м, - говорит коммерческий директор агентства «Карьера-Форум» Роман ПОПОВ. - Причем в первой половине 2014 года изменений не было, а вот с лета возникло напряжение на рынке труда и количество вакансий стало уменьшаться. Это и понятно: больших проектов в Приморье в 2014 году было немного».

Татьяна ГРИШИНА, операционный менеджер компании АНКОР на Дальнем Востоке, говорит о том, что первая половина 2014 года показала положительную динамику, но вторая половина, а особенно четвертый квартал, свела ее на нет и снизила показатели по объему продаж в целом по итогам года.

Елена РАУД, генеральный директор Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех», также роста рынка не отмечает. «Произошло перераспределение между традиционным и электронным рекрутментом, но о росте рынка в целом говорить не приходится. Причина – отсутствие расширения рынка труда: новые рабочие места не создавались, откуда взяться росту рынка рекрутмента?!» - говорит она.

А вот рост рынка электронного рекрутмента подтверждает руководитель владивостокского филиала компании HeadHunter Ксения НЕСТЕРЕНКО. «По данным нашего портала, в 2014 году количество вакансий по ДФО увеличилось на 48% по сравнению с 2013 годом, а количество активных резюме в регионе выросло на 30%. Причем рост соискательской активности не обязательно означает рост уровня безработицы: на нашем сайте около 80% соискателей уже имеют работу, но рассматривают варианты дальнейшего роста и развития своей карьеры», - отмечает эксперт.

Вакансии подорожали

Правда, несмотря на то что рынок рекрутмента роста не показал, стоимость одной закрытой вакансии, в целом, выросла. И это тенденция уже последних нескольких лет. Она связана с тем, что низовой и средний персонал компании все чаще ищут самостоятельно, а вот за топовыми специалистами обращаются в кадровые агентства. Так как стоимость услуг агентства напрямую зависит от зарплаты будущего специалиста, то и стоимость каждой закрытой вакансии растет.

«Вакансии стали более дорогими – это общероссийская тенденция, характерная и для Дальнего Востока, - говорит Татьяна Гришина. - Если в компании есть специалист, который занимается рекрутментом, то, конечно, он старается самостоятельно закрыть более простые вакансии. По более сложным они сначала сами мониторят рынок, и только в том случае, если не справляются, отдают заказ внешним рекрутерам. Внутренний HR, как правило, не владеет технологией прямого поиска, не работает с соцсетями, у него нет такой широкой сети контактов, как у кадрового агентства. Поэтому на долю кадровых агентств приходятся более сложные заказы».

«Да, стоимость закрытых вакансий несколько выросла, и причин этому несколько, - говорит Елена Рауд. – Первая - выросла, причем существенно, сложность закрываемых вакансий. Во-вторых, несколько увеличилась заработная плата на искомые позиции – не на все и не намного, но этот эффект есть. Кроме этого, у нас в агентстве, например, изменилась продуктовая рекрутинговая линейка: мы начали предлагать более сложные продукты с дополнительными возможностями и гарантиями для клиента, за которые заказчики готовы платить».

«У нас каждый год растет стоимость вакансий, - говорит Роман Попов. – В 2014 году в пакете возобладали сложные вакансии – запросы все сложнее и интереснее. Причем мы осуществляли поиск не только в регионе, но и по всей стране».

Региональный бизнес рулит

По количеству открываемых вакансий, безусловно, можно судить о динамике развития того или иного бизнеса. И, несмотря ни на что, особенно радует тот факт, что региональные компании по итогам 2014 года были весьма активны: они искали персонал, а значит, открывали новые направления.

«На Дальнем Востоке тенденция в распределении заказов между федеральными и региональными компаниями очень сильно отличается от общероссийской, - говорит Татьяна Гришина. – Если в центральной части России около 90% заказов региональные офисы АНКОРа получают от своих федеральных клиентов, то на Дальнем Востоке на них приходится всего около 60%. Остальные 40 – это региональный бизнес».

В агентстве «Карьера-Форум» говорят, что основными клиентами сегодня являются региональные компании, ставшие федеральными. На них приходится 80% заказов. В 2014 году активизировалось сотрудничество с иностранными, в основном азиатскими, компаниями: они довольно активно открывали в регионе свои представительства.

«Успех» отмечает, что на федеральные компании пришлось 18% пакета заказов. Основную долю составил региональный бизнес.

Статистика сайта HeadHunter говорит о том, что в 2014 году в регионе заметно участились запросы от федеральных и транснациональных компаний и составили 45% предложений на рынке.

Продажники по-прежнему в лидерах

Если говорить о том, какие специалисты наиболее востребованы, то рейтинг, как и уже много лет подряд, возглавляют продажники.

Татьяна Гришина говорит о том, что в портфеле АНКОРа продажники разных направлений составляют 70%. Кроме этого, эксперт отмечает появление узкопрофильных вакансий, которые раньше практически не встречались. Это технологи на пищевые производства, специалисты сельского хозяйства. «В прошлом году больше вакансий получили, чем обычно, от агрохозяйств: были позиции агрономов, ветеринаров, зоотехников, селекционеров, инженеров по обслуживанию техники. Клиенты понимают, что таких людей найти самостоятельно очень сложно, их просто нет в достаточном количестве в регионе. Поэтому в сельское хозяйство мы часто релакируем кандидатов из Благовещенска, где эта отрасль больше развита, - говорит Татьяна Гришина. – Активнее в прошлом году стали работать с оборонным комплексом: на Дальнем Востоке у нас есть интересные контракты с предприятиями ВПК. Можно сказать о том, что, куда государство фокусирует свое внимание, там рынок сразу оживает. Следовательно, и мы туда идем: так как если там есть финансы, значит будут реализованы планы развития и персонал будет требоваться».

Елена Рауд отмечает, что по востребованности сохранились тенденции предыдущих лет: программисты, продажники, инженеры, HRы, ТОПы, бухгалтеры. Новой краской для рынка рекрутмента в 2014 году стала большая готовность компаний к перевозу сотрудников из других регионов. Доля иногородних рекрутментов выросла в 4 раза.

В агентстве «Карьера-Форум» также лидерами рейтинга востребованности называют продажников. Следом идет финансово-экономическая сфера, управление персоналом. Причем к специалистам в области HR по итогам прошлого года значительно возросли требования работодателей: формы отчетности становятся строже, штрафы – выше, значит, и специалисты в этой сфере должны быть более подготовленными.

«По-прежнему в Приморье на первом месте специалисты в области продаж, - поддерживает коллег Ксения Нестеренко. - На втором месте банковский сектор, не отстает от них транспортная сфера и производство, также сильно возрос запрос на рабочий персонал».

Зарплаты не росли

Самый интересный для каждого работающего гражданина вопрос – это зарплаты. И здесь никаких радостных итогов подвести нельзя: все опрошенные эксперты сходятся в том, что по итогам 2014 года роста заработных плат не наблюдалось. Конечно, тем, кого очень хотели перекупить, работодатели предлагали более интересные условия, но в целом по рынку рост не отмечен. Не планируют работодатели индексировать зарплату и в 2015 году. Более того, некоторым категориям сотрудников руководители вынуждены снизить окладную часть либо перевести часть зарплаты в серую схему. Некоторые компании только приступили к работе, отправив в конце прошлого года своих сотрудников в отпуска без содержания до февраля.

«Уровень заработных плат не претерпел кардинальных изменений или колебаний за 2014 год, в среднем уровень зарплатных ожиданий соискателей региона превышает уровень предлагаемой работодателями заработной платы на 5-6 тысяч рублей, что является нормой, - подводит итог года Ксения Нестеренко. - Согласно опросу, проведенному в начале года, только немногие компании готовы проводить индексацию, а некоторые указали, что увеличение заработных плат будет только по итогам полугодия в зависимости от ситуации в компании».

Перспективы тревожные, но не катастрофические

О перспективах 2015 года эксперты говорят настороженно: на рынке есть некоторые тревожные сигналы. Однако пока речи о массовых сокращениях не идет. «Бизнес сегодня занял, скорее, выжидательную позицию и смотрит, как будут развиваться события, - говорит Татьяна Гришина. – Основная задача большинства компаний все-таки сохранить тот кадровый потенциал, который есть. Наверное, некоторые компании пойдут на некоторое сокращение заработных плат, понимая, что даже в этом случае сотрудники вряд ли будут уходить. Роста количества резюме мы тоже пока не наблюдаем. Так что в целом смотрим в будущее с позитивом, хотя понимаем, что будет непросто».

«Такой ситуации, которую мы наблюдали в 2008 году, пока нет, - говорит Роман Попов. – Компании, скорее, приостановили планы по набору новых сотрудников. Прошлый кризис, когда в одночасье были сокращены целые отделы, многому научил руководителей: через полгода они были вынуждены вновь набирать недостающих сотрудников, и на это ушло очень много дополнительных средств. Кроме этого, наученные прошлым кризисом, за эти годы компании старались сильно не раздувать штат. Поэтому сокращать сегодня будут очень осторожно».

Ксения Нестеренко отмечает, что сегодня многие компании взялись за экономию: оптимизация вновь становится модным словом и компании стараются максимально снизить расходы, оставаясь при этом прибыльными и эффективными. Комплекс мер, которые входят в «оптимизационные мероприятия», разнится в зависимости от ситуации и стратегии компании. Опыт кризиса 2009 года показал, что оптимизация путем именно сокращения персонала не всегда эффективнее, чем, например, перераспределение обязанностей и должностей. Поэтому ряд компаний выбирает путь работы с оптимизацией кадровой политики, а не просто сокращение количества сотрудников в отделе, хотя и сокращения имеют место быть.

«Некоторая оптимизация численности уже примерно полгода идет почти во всех бизнесах, - говорит Елена Рауд. - Правда, не как кампания, проект, объявленное действие, а естественным образом: на места ушедших сотрудников не набирают новых. Будет ли сокращение персонала, покажет февраль. Если в феврале бизнесы смогут сделать выручку, хотя бы такую же, как в прошлом году, то обойдемся без потрясений. Если компании не смогут обеспечить доходность прошлого года, то, по нашим прогнозам, возникнет паника, которая родит проекты сокращения и оптимизации. Причем мы уверены, что пользы они не принесут, это будет именно паника. Сейчас, в ближайшие 5-10 недель, всем компаниям необходимо активно заниматься своими сбытовыми структурами, в том числе сбытовым персоналом, и удерживать уровень выручки. Именно эти мероприятия, а не сокращение персонала и урезание зарплаты, обеспечат живучесть организаций».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.