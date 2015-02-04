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Ольга Кудрявцева возглавила совет экспертов по развитию туризма в Приморье
04 Февраля 2015, 18:15 | Приморье
Общественный совет по развитию туризма в Приморье возглавила руководитель Приморского регионального союза туроператоров Ольга КУДРЯВЦЕВА. Она станет во главе Общественного совета из 12 экспертов, выбранных путем рейтингования.
Две кандидатуры в совет рекомендованы губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. Это исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Первая игровая компания Востока» Крейг БАЛЛАНТАЙН и генеральный консул Китайской Народной Республики в Хабаровске СУ Фанцю.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: туризм
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