Ольга Кудрявцева возглавила совет экспертов по развитию туризма в Приморье

Общественный совет по развитию туризма в Приморье возглавила руководитель Приморского регионального союза туроператоров Ольга КУДРЯВЦЕВА. Она станет во главе Общественного совета из 12 экспертов, выбранных путем рейтингования.

Две кандидатуры в совет рекомендованы губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. Это исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Первая игровая компания Востока» Крейг БАЛЛАНТАЙН и генеральный консул Китайской Народной Республики в Хабаровске СУ Фанцю.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.